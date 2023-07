Kalmar FF jagade en 2–2-kvittering. De flyttade upp allt de kunde, gav det en chans ända in på tilläggstid.

Då, med matchklockan på 99, fick Tesfaldet Tekie bollen på mittplan. Hammarby IF-mittfältaren, inbytt i mitten av den andra halvleken, tittade upp, såg att Jakob Kindberg var långt ute och skicka bollen mot mål.

Bågen blev perfekt och när bollen väl passerade mållinjen fastställde den slutresultatet till 3–1. Seger för Hammarby IF.

– Jag satt och kollade på målvakten under matchen och han var långt ute flera gånger. Så jag sa till mig själv: ”Om jag kommer in och får skottläge ska jag chippa in den”, säger Tekie.

Exakt så blev det.

– Det var skönt att det gick som planerat.

Tekie ler.

Brukar du sitta och kolla på målvakten när du inleder matcher på bänken?

– Jag brukar kolla på rätt mycket faktiskt. Hur motståndarna rör sig, var det finns ytor, var jag kan såra dem om jag kommer in ... Den här gången blev det målvakten.

Är det här det längsta avståndet som du har gjort mål ifrån?

– Ja, det tror jag. Det brukar vara passningar från det avståndet!

Jakob Kindberg: ”Det suger ju”

Kalmar FF-målvakten Jakob Kindberg, som släppte in Tekies långskott, gjorde sin blott andra allsvenska start mot Hammarby IF. Han fick chansen med Ricardo Friedrich avstängd.

– Jag kände mig bra i fokus och pigg i kroppen. Sedan surt att släppa in det tidiga målet

Jusef Erabi gjorde 1–0 i matchminut elva. Viktor Djukanovic 2–0 efter en dryg halvtimme.

– Jag var nära att ta båda två, men i dag var en dag när bollarna gick in i stället, säger Kindberg.

Vad säger du om målet från Tekie?

– Det var ett lite farligt bolltapp. Sedan försökte jag vara med och täcka ytan bakom. Tekie är snabb på att snappa upp att jag har en hög utgångsposition. Det är iskallt av honom.

Hur snöpligt var det att se bollen segla över dig?

– Det suger ju. Det suger. Men domaren blåste direkt efter så det var ju inte så mycket tid kvar. Det hade känts värre om det verkligen var två minuter kvar eller något. Men det ska inte hända. Jag ska inte tillåta ett sådant mål. Jag måste komma tillbaka snabbare. Vi får kolla och se om jag kan agera annorlunda om det skulle hända igen.

Tekie: ”Det här är bara början”

Till nästa match, mot Varbergs Bois, är Ricardo Friedrich tillbaka från avstängning – och i målet?

– Richardo har gjort en riktigt bra vår och en fantastisk säsong ifjol. Jag tror att det är Ricardo mellan stolparna, men det var skönt att få visa att man klarar av det. Jag hoppas tränarna och Kalmar FF känner att det finns förtroende för mig också, säger Jakob Kindberg.

För Hammarby IF:s del väntar match mot IF Brommapojkarna i nästa omgång. Tesfaldet Tekie, som har brottats med bristning i vaden, lär kunna starta då.

– Nu känner jag att jag är i gång och redo, säger han.

Gällande lagets form, två raka segrar, konstaterar han:

– Vi börjar komma in i det, växa som lag både offensivt och defensivt. Jag tror att det kommer bli ännu bättre. Det här är bara början.