Djurgården kom till Östgötaporten med allting i egna händer.

Och var extremt nära att slarva bort det. Eftet stök i början på matchen släppte de in 0-1 på en hörna innan Sead Haksabanovic nickade in 2-0 efter dryga kvarten.

Där och då såg det extremt mörkt ut för Djurgården. Men de stod för en urstark upphämtning.

Bosse Anderssons tårar efter SM-guldet

Tidigt i den andra halvleken slog Jesper Karlström in reduceringen innan Mohamed Buya Turay tryckte in kvitteringen.

Redan då var Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson, i tårar på läktaren på grund av anspänningen.

När slutsignalen ljöd var han euforisk.

– Det är helt jävla sjukt. Vilka gubbar! Vilka ledare! Det har varit en lång jävla höst, ända in på slutet, men jag är så jävla tacksam över att få uppleva det här, säger han till C More med tårar i ögonen.

– Jag har varit orolig hela hösten, men nu står vi här med bucklan.

Bosse Andersson om mammans sista ord

Andersson erkänner att gå in till halvtidsvilan i underläge var jobbigt för honom.

– Jag mådde inte bra, men jag hade tron på det, fyfan alltså. Titta på dem, de går in och fixar det. Vi har så jävla härliga killar som jobbar ihop, två tränare som är magnifika, så coola i halvtid, vi hade en stark tro hela vägen.

Djurgården vinner allsvenskan en poäng före Malmö FF som slutar tvåa och Hammarby som slutar trea.

– Om det är jag som leder firandet i kväll får vi se, men vi har en plan. Vi kommer att åka upp till Stockholm och fira på Fotografiska, sedan kommer vi fira på Stadion i morgon.

Blir det en lång natt?

– Det får det gärna bli. Det har varit en lång jävla höst som tagit på krafterna. Vi ska klara den här natten också.

Hur blir det att ta hem buckla till Stadion?

– Det är fantastiskt, helt fantastiskt. Det sista min mor sa till mig innan hon gick bort var ”Gud, var snäll mot Bosse”. Jag är tacksam över att ha fått upplevt henne, säger Andersson och brister ut i tårar på nytt.

Tror du hon ser det här i himmelen?

– Absolut... Hon gick bort ganska snabbt.

Vad hette din mamma?

– Sally. Hon var Djurgårdare. Jag tänker på henne nu. Det är väldigt mycket känslor nu. Hon ser det här. Gud var snäll.

Bosse Anderssons kollaps under guldfirandet

Kort därefter fick Andersson lyfta Lennart Johanssons pokal inför publikhavet på Östgötaporten. Det blev för mycket för sportchefen.

Direkt efter att han lyft bucklan sjönk han ihop - till synes svimmade han - och fick hjälpas upp av bland andra Kevin Walker.

Då Andersson var tokig av lycka var tränaren Kim Bergstrand desto lugnare.

Tom. Till och med.

– Tom eller lugn. Det blir något sånt där välbefinnande som är svårt att sätta ord på. När vi gör 2-2 var man nog rätt inne i matchen så där. Jag tycker i och för sig inte att vi var stressade någon gång, säger han.

Kim Bergstrand: ”Vi spelade ut Malmö”

Vad säger det som händer i andra halvlek om er som lag?

– Att vi inte har tur som vissa hävdar. Vi är ganska starka i pallet, vilket också har ifrågasatts under 2,5 månad. Så det var väl bevis nog. Det har ju fan tjafsats om samma sak sedan vi slog Malmö FF borta. Otroligt ältande om det här mentala. Jag tror inte att ni inte tippade oss som vinnare för att vi var svaga mentalt? Alltså har vi varit jävligt bra mentalt eftersom vi har slagit alla era tips.

– Vi gör en bra match. Det var lugnt, vi spelade som vi vill spela fotboll. Det händer väl ingenting mer än att de gör två mål i början egentligen. Jag har ingen aning om hur det blir mål, jag ser så jävla dåligt. Jag tror inte att de har mer än två skott på mål.

Har ni överträffat era ambitioner med tanke på att det är ert första år här?

– Jag tror inte att på att överträffa saker. När vi hade spelat ut Malmö FF hemma trodde jag att vi hade väldigt stor chans att ta hem det. Kan man spela ut det bästa laget med de bästa spelarna som alla har tippat högst upp, då är man väldigt bra.

– Vi pratade tidigt om att kunna bestämma tempot och ha mer spel i centrala delar av laget. Det köpte grabbarna som spelar där, Fredrik, Jesper, Hampus och Kevin.

Du har vunnit som spelare. Vad är den stora skillnaden?

– Det blir ett annat lugnt nu. Då har man mer ansvar. Man är otroligt glad nu men på ett annat sätt. Dessutom är jag 30 år äldre. Man åldras.

Det är ganska långt från Löten (Sirius träningsanläggning) till Champions League.

– Det är en bit. Men det är inte så långt som man tror. Fotbollen är ungefär likadan.

TV: Brister för Bosse Andersson i segerintervjun