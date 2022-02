Tar andra raka segern i cupen

Djurgården var under söndagen på jakt efter andra raka segern i svenska cupens gruppspel när man gästade BP på Grimsta IP. Djurgårdens anfallstrio Victor Edvardsen, Kalle Holmberg och Haris Radetinac fick tränarparet Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf fulla förtroende.

Formstarka Edvardsen förvaltade förtroende på bästa möjliga sätt genom att distinkt trycka in 1-0 med ett högeravslut efter att Kalle Holmberg bröstat fram bollen till sin lagkamrat på en frispark.

Djurgården var det spelförande laget i första halvlek och skapade flera farliga målchanser.

Andra raka segern

Piotr Johansson och Holmberg hade varsinn målchans men bollen ville inte riktigt in. Men precis innan halvtidsvilan lyckades gästerna göra två snabba mål. Djurgårdens 2-0 kom till via en hörna som Amadeus Sögaard nickade in i eget mål och 3-0-målet sköt mittfältaren Rasmus Schüller in med ett högerskott.

Den andra halvleken inleddes piggt av BP.

Hemmalaget hade flera farliga anfall som kunde resulterat i något mål, men skärpan saknades samtidigt som Jacob Widell Zetterström agerade tryggt när han sattes på prov.

Djurgården spelade av matchen kontrollerat och slutresultatet skrevs till klara 3-0. Blåränderna har därmed två raka segrar i gruppspelet och har ett fint utgångsläge inför den avslutade matchen. Nu krävs minst oavgjort mot Halmstads BK för att spela kvartsfinal.

Nyförvärvet från Degerfors var nöjd efter segern på Grimsta.

– Jag känner mig i bra form och det var ett bra avslut, säger Victor Edvardsen om målet.

Du utgick från vänster, hur gick det?

– Bekväm. Jag har spelat både centralt och på en kant, men jag låg ganska centralt för att få upp Pierre Bengtsson upp i banan.

”Då ska jag vara i form”

Hur viktig är den här starten för dig?

– Alltid viktigt att komma i gång efter ett miljöbyte. Nu vill jag utveckla det vidare.

Föredrar du att spela kant eller centralt?

– Jag vet att jag kommer få pendla mellan positionerna under säsongen, det är bra att jag får känna på båda redan nu, men jag är bekväm på båda positionerna. Jag ligger mellan lagdelarna när jag spelar kant, vilket känns naturligt. Jag hanterar båda rollerna.

Kan du kalla det för en drömstart i Djurgården?

– Det vet jag inte. Någonstans är allsvenskan och Europa det viktigaste, cupen får man ta för vad det är. Det är alltid skönt att göra mål men när allsvenskan startar ska jag vara i bra form.