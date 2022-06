Senast Malmö FF och Helsingborgs IF möttes var 2020, ett år då allsvenskan spelades inför stängda dörrar och tomma läktare. Måndagens Skånederby var därmed det första på tre säsonger med publik på läktarna.

Startelvorna bjöd på några nya namn jämfört med de sista elvorna lagen ställde upp med innan det månadslånga uppehållet. Mittbacken Niklas Moisander var tillbaka i MFF efter tre månader på sjukbänken och Hugo Larsson, som dagen till ära fyllde 18, startade på mittfältet.

I bortalaget valde Mattias Lindström att ge Joseph Amoako sin första allsvenska start och Emil Hellman sin andra. Den förstnämnde orsakar tillsammans med Taha Ali en del bryderier för Malmö-försvaret inledningsvis. Även MFF:s Jo Inge Berget och Isaac Kiese Thelin stod för vars en stor målchans men HIF stod emot – fram tills den 24:e minuten.

MFF tog ledningen – HIF svarade efter jättemisstaget

Då slog Malmö FF till på nick. Veljko Birmancevic hörna möttes av Isaac Kiese Thelins panna. Målet var anfallarens första sedan mötet med AIK den 17:e april.

Kvitteringen skulle inte dröja, bara tolv minuter senare gjorde Helsingborgs IF 1-1 efter att Hugo Larsson slagit en vådapassning som Dennis Olsson tog emot och smällde in i det bortre hörnet via en MFF-försvarare. Det var ett resultat av MFF:s många felpassningar och bolltapp centralt som ofta ledde till stora ytor för Helsingborgsspelarna att arbeta på.

Egna produkten avgjorde – på stopptid

Till den andra halvleken byttes Hugo Larsson och Ola Toivonen ut till förmån för Dennis Hadzikadunic och Sergio Peña, vilket innebar att Malmö bytte formation till 3-5-2. Förändringen ledde till att MFF inte bjöd på lika mycket ytor bakåt under resten av matchen.

Det fullsatta rivalmötet innebar samtidigt en del inkastade föremål – något som stoppade spelet flera gånger.

Bortalagets Ravy Tsouka stod med drygt kvarten kvar för en ful satsning mot Malik Abubakari som renderade i ett gult kort – vilket ledde till vilda protester från MFF:s spelare.

Matchen tog inte fart i andra halvlek, men det skulle skrivas ett sagoslut av det här derbyt. Patriot Sejdiu, egen produkt från Malmö FF:s ungdomsled, behövde bara 70 sekunders speltid innan han smällde in 2-1 målet i bortre hörnet.

– Om det är ett vanligt mål så känns det inte så mycket. Men eftersom det är ett viktigt mål, ett matchvinnande mål så känns det mycket mer, säger Sejdiu i Discovery Plus.

Han berättar att det inte var säkert på att han skulle få komma in i slutskedet.

– Det var 50/50 men sen valde tränaren att ta in mig. Och det var bra att han gjorde det, säger han i Discovery.

Han fortsätter:

– Det känns bra. Nu vet tränaren att han kan lita på mig. Så finns jag där när han behöver mig.

Malmö FF vann Skånederbyt med 2-1.

