Khaled El-Ahmad var scoutingchef i Djurgårdens IF i Herrallsvenskan mellan åren 2011 och 2013. Han hade även samma tjänst i Ålborg och har även varit assisterande tränare för Linköpings damer när de vann SM-guld 2009 och vann svenska cupen samma år.

De senaste fem åren har han varit anställd av City Football Group, som äger bland annat Manchester City, New York City FC, Melbourne City, Yokohama, Lommel i Belgien och Troyes i Frankrike.

Lämnar jobbet i City Football Group

El-Ahmad har synts till flitigt på de allsvenska arenorna under det senaste året, där han scoutat åt City Football Group. Han har haft rollen som scouting och rekryteringsansvarig åt New York City FC samt varit ansvarig för Skandinavien och Concacaf-regionen åt hela City Football Group. Han var bland annat med och värvade IFK Göteborgs mittback Jesper Tolinsson till Lommel. Enligt SportExpressens uppgifter blir nu 40-åringen ny vd för Barnsley FC i The Championship.

Blir ny vd i Barnsley

Barnsley var ett succélag förra säsongen och tog sig hela vägen till ett Play off till Premier League, där man dock förlorade semifinalen mot Swansea.

Barnsley har under den senaste tiden letat efter en ny vd som ska styra skutan kommande säsong och valet har nu fallit på svensken. Nyheten väntas bli offentlig inom kort och därmed lämnar också El-Ahmad City Football Group efter sina fem år i organisationen. Därmed blir El-Ahmad förste svensk att inneha en vd-position i en engelsk klubb.