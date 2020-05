Svaret efter Tegnells uttalande om barer

De allsvenska klubbarna hoppas att ligan kan dra i gång den 14 juni. Men den planen kan stoppas av Folkhälsomyndigheten. Statsepidemiolog Anders Tegnell har meddelat att Folkhälsomyndigheten hoppas komma med ett besked i nästa vecka, men samtidigt meddelat att de känner en oro kring att låta fotbollen starta.

Delvis på grund av risken för stora folksamlingar på landets sportbarer när matcherna spelas.

Ett uttalande som väckt kritik i fotbolls-Sverige.

– Det kan inte vara vår uppgift att sortera besökare i en sportbar, säger Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson till Svenskafans.

– När Tegnell säger att man är rädd för konsekvenserna på pubar så kan ju inte fotbollen ta ansvar för det. Där får ju restaurangägare själva ta ansvar för att reglerna följs, säger SVT:s expert Daniel Nannskog.

Så säger sportbaren om Tegnells oro

Sportbar-jätten O'Learys, med mängder av restauranger över hela Sverige, säger att de redan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer fortsätta att göra det så att det inte blir ökad risk för smittspridning vid en allsvensk start.

– Alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten har vi implementerat till fullo, säger Kenneth Lorentzen, vd på O’Learys Trademark.

– Dessutom har vi utöver detta satt in extra åtgärder. Vi har en dedikerad person som har som uppdrag att se till att alla riktlinjer efterföljs på stora matchdagar. De ser till att folk följer riktlinjerna under såväl matchen som under hela matchdagen.

O’Learys har dessutom hört av sig till Folkhälsomyndigheten för att höra sig för om det finns mer de kan göra i sitt säkerhetsarbete. Dock utan att få någon återkoppling.

– Vi förstår att som en av de största sportpubarna så blir vi betydelsefulla när allsvenskan startar, så vi har sträckt ut en hand för att se om det finns mer vi kan göra än att följa riktlinjerna. Vi ska genomföra det som krävs till 100 procent och om det krävs mer är vi de första att ta den dialogen. Så att folk kan få möjligheten att se allsvenskan i sommar, under kontrollerade former då förstås.

Säger du detta för att det ligger i ert ekonomiska intresse att allsvenskan startar?

– Vi är en sportbar, det är klart att vi är beroende av sporten för att få ut fullt av våra lokaler. Men det är inte bara det. Vi har fått återkoppling från våra gäster att de ser fram emot att se sport hos oss igen. Sporten är en viktig del i vår kultur och något som binder oss samman. Jag tror att det är viktigare än någonsin nu när folk har varit isolerade.

Även om ni kan kontrollera hur det ser ut inne i restaurangen, hur tänker ni kring risken att det blir en större folksamling utanför restaurangen på matchdag? Folk som vill, men inte får, komma in?

– Där har vi en aktiv dialog. Vi kanske måste ha vakt för att kontrollera det. Vi uppfattar det som att de allra flesta är förnuftiga som förstår att det är ett begränsat antal människor vi kan tillåta in på restaurangen. Sen vad folk gör utanför lokalen, det kan inte vi styra. Men vi kommer vara tydliga med begränsningarna som krävs för att vi ska hålla öppet.

Supportrarnas öppna brev till Anders Tegnell

Lorentzen trycker på att han har förtroende för att fotbollspubliken kommer att agera med sunt förnuft och ha förståelse för att det är under nya premisser som man kommer se fotboll på tv.

Något som IFK Göteborgs supporterförening Supporterklubben Änglarna även tryckt på i ett öppet brev till Tegnell.

”Kära Anders Tegnell – låt oss hjälpa till. Vi är Supporterklubben Änglarna – en svensk supporterklubb som följer ett fotbollslag. Det är bland annat oss du pratar om när du pratar om supportrar som ett potentiellt problem när svensk fotboll ska börja igen.

Du uttrycker oro för att vi ska samlas på sportbarer och vid arenor. Att vi inte skall klara av att följa myndigheters rekommendationer. Att klubbarna måste prata med oss för att vi ska förstå.

Vi kommer inte att uppmana till stora folksamlingar. Vi kommer att förhålla oss ansvarsfullt till de rekommendationer som ges. Vi kommer att bistå så gott vi kan med informationsspridning och ha en god dialog med våra inblandade klubbar. Det lovar vi.

Vi är redo att ta ansvar. Vi är redo att hjälpa till. Låt oss göra det - för svensk fotbolls skull”, skriver de på Facebook.

LÄS MER: Är provocerande att se när fotbollen ligger nere

LÄS MER: Förbundets två förslag till Folkhälsomyndigheten