Med två raka segrar i ryggen tycktes Hammarby IF ha hittat formen. Men så åkte de till Grimsta IP och fick stryk av IF Brommapojkarna (0–1) under fredagskvällen.

På presskonferensen efter matchen pekade huvudtränaren Martí Cifuentes på att hans spelare inte såg tillräckligt påkopplade ut mentalt. Även att torsdagens kvalmöte med nederländska FC Twente kanske upptog en del av fokuset.

– Den mentala aktiviteten var inte tillräckligt bra i dag. Vi kunde se det på rörelserna, på bolltempot. Det här är inte första året jag tränar ett lag, jag kan se när hungern inte finns där. För oss som lag, om vi bara saknar en procent, då förlorar vi.

Cifuentes poängterade att han själv tar ansvar för att det såg ut som det gjorde – samt att han kräver mer av truppens erfarna spelare.

En av den, lagkapten Nahir Besara, säger såhär om tränarens ord om att laget inte var mentalt påkopplat:

– Jag tycker inte att det var det bästa, men inte det sämsta vi haft. Det är inte så att vi underskattade BP, vi visste att de är bra.

Cifuentes var också inne på att ni kanske redan hade lite fokus på mötet med FC Twente.

– Han har sina teorier, vad han tycker och tänker. Det är vår tränare och vi får respektera det, men vi ville verkligen vinna i dag. Vi hade tillräckligt med lägen för att göra mål, men vi vann inte.

Jusef Erabi om den mentala aspekten:

– Jag håller med honom (Martí Cifuentes). Det var inte tillräckligt bra.

Varför blev det så då?

– Ingen aning. Jag kan inte svara på vad folk kände, men för mig var det inga konstigheter egentligen. Jag hade fokus på uppvärmningen och försökte göra mitt liksom.

Härnäst väntar alltså FC Twente för Hammarby IF. Det första kvalmötet till Europa Conferens League spelas i Nederländerna på torsdag.

– Vi får motivera oss med en förlust och revanscher oss, säger Nahir Besara.

Jusef Erabi:

– Det är klart att vi måste höja oss – och vi kan göra det också. Det är bara skjuta bort den här matchen och tänka på nästa. Ny vecka, nya möjligheter.