Supertalangens första mål i Bajens storseger

Division 2-klubben FC Gute hoppades stå för en knall när man tog emot Hammarby i kvalet till svenska cupens gruppspel. Men redan i matchens inledning skulle gottlänningarna hamna i uppförsbacke.

I den fjärde minuten drog Jeppe Andersen på ett skott utanför straffområdet som seglade in mellan händerna in under ribban bakom Gute-målvakten. Hammarby kom till start med ett så gott som ordinarie lag. Men på topp fick nigerianske talangen Akinkunmi Amoo chansen att visa upp sig – och tog den.

Hammarby vidare i svenska cupen

Efter halvtimmen frispelades 18-åringen som enkelt kunde rulla in 2-0. Innan första halvlek var till ända hade Bajen definitivt punkterat matchen när Dennis Widgren placerade in 3-0.

Sedan Amoo presenterades i somras har det totalt blivit fyra inlopp för talangen i allsvenskan där han ännu är mållös. Men innan torsdagens möte var över hade talangen hunnit bli tvåmålsskytt. Med ett läcker chip över målvaken satte 18-åringen 5-0 som även blev slutresultatet för Hammarby som därmed är klara för nästa års gruppspel.