Gif Sundsvall har vaknat till liv under Tony Gustavssons ledning och drömmer om allsvenskt kontrakt även 2020.

Under fredagskvällen hade de chansen att lämna kvalplatsen och peta ner värsta rivalen Östersund under kvalstrecket då de gästade bottenkonkurrenten AFC Eskilstuna.

Då åkte de på en kalldusch.

Det var Giffarna som skapade de hetaste chanserna och hade också ett jätteläge att sätta 1-0 i den första halvleken, då Johan Blomberg ostört fick avsluta i straffområdet.

Men bollen tog på en AFC-försvarare och styrdes ut till hörna.

– Vilken möjlighet! Titta där, säger kommentatorn Mats Lilja i C More.

I den andra halvleken fortsatte gästerna trycka på för ett ledningsmål och David Batanero avslutade med vänsterfoten i straffområdet. Men AFC kom undan med blotta förskräckelsen då bollen prickade stolpen.

– Stora delar av målet är ju öppet, säger Lilja.

AFC Eskilstuna vann mot Gif Sundsvall

I stället var det hemmalaget som skulle få in bollen efter ett fint förarbete på högerkanten. Bollen skickades in längs backen och Samuel Nnamani tryckte in 1-0 för de orangeklädda med drygt 20 minuter kvar att spela.

Gif Sundsvall flyttade fram för ett kvitteringsmål och skapade ytterligare ett par chanser, bland annat på tilläggstid då Pol Roige fick på en perfekt bredsida från nära håll.

AFC-keepern Igor Levchenko fick sträcka ut sig ordentligt och lyckades få ena näven på bollen. En superräddning som innebar tre otroligt viktiga poäng för AFC.

För strax därefter blåste domaren Bojan Pandzic av matchen och Eskilstunalaget vann med 1-0, lagets första seger på över två månader.

I och med resultatet lämnar man, i alla fall tillfälligt, jumboplatsen och går om Falkenberg med 19 inspelade poäng. Gif Sundsvall, 20 poäng, är kvar på kvalplats – två poäng efter Östersund som har en match mindre spelad.

– Jag ska nog vara försiktig i hur jag uttalar mig i den här besvikelsen. Det är känslosamt så klart. Vi spelar på bortaplan, men det känns som vi spelar på hemmaplan med det stödet vi har. Vi ska åka härifrån med tre poäng och det känns bara så jävla försmädligt att inte kunna bjuda våra supportrar på tre poäng, säger Tony Gustavsson till C More.

Han har svårt att släppa en situation där Pol Moreno såg ut att bli neddragen i straffområdet.

– Det är klart att det är straff. Men sån är fotbollen. Vi har två hundraprocentiga chanser och ytterligare ett par riktigt bra lägen där vi ska sätta dit den, säger Gustavsson efter att ha sett reprisbilderna.