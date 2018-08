Det var efter gårdagens match som det utbröt tumult vid spelarbussarna utanför Gavlevallen. Smajl Suljevic och Imad Khalili hade hamnat i flera ordväxlingar under slutet av matchen mellan Dalkurd och Hammarby.

Och när spelarnas träffades utanför Gavlevallen slutade det alltså med att Suljevic skallade Khalili.

Polisanmälde händelsen

Hammarbys sportchef Jesper Jansson bekräftade att Khalili polisanmält Suljevic för misshandel .

– Det var solklart att polisanmäla för misshandel, jag har fått scenariot berättat för mig att Imad blev skallad efteråt. Det mest förvånande är att det händer 45 minuter efter slutsignalen, jag har aldrig varit med om något liknande, sa Jansson till SportExpressen efteråt.

Ber nu om ursäkt

Nu går också Smajl Suljevic öppet ut och ber om ursäkt.

"Hej allihopa. Jag vill be om ursäkt för det som hände igår efter matchen. Jag ber om ursäkt till Imad Khalili, och hans familj, till min familj, Dalkurd-familjen, Hammarby och alla som blev påverkade av det som hände, skriver Suljevic bland annat på sitt Instagramkonto.

Suljevic fortsätter:

"Jag har bett om ursäkt til Imad Khalili personligen och jagr är ledsen för den situation som uppstod, men framför allt för mitt agerande utifrån den. Jag önskar att jag kunde göra det ogjort men vi är bara människor och ibland gör vi misstag, jag är beredd att ta konsekvenserna för mitt. Jag ber än en gång om ursäkt till alla. Smajl."

Samtidigt meddelar klubben att man startat en utredning angående det inträffade.

"Efter den incident som inträffade efter gårdagens match mellan Dalkurd FF och Hammarby IF låter Dalkurd kommunicera ut följande. Vi vill understryka att Dalkurd inte på något sätt står bakom det som har inträffat och det är inte förenligt med de värdegrunder och den anda som vår förening är byggd på. Föreningen har inlett en grundlig utredning över det inträffade. Dalkurd FF och spelaren i fråga, som är djupt ångerfull över det inträffade, vill be Hammarby IF, dess spelare och supportrar, sina lagkamrater och Dalkurds supportrar om ursäkt och han förstår att hans handlingar kan komma att leda till konsekvenser, skriver klubben i ett pressmeddelande.

