Båda Elfsborg och Sirius kom till söndagens allsvenska match med var sin tung förlust i bagaget. Sirius efter ett insläppt mål i slutminuten mot AIK, och Elfsborg som tappade ledningen och föll mot Häcken med en man mer på plan.

Det var inget högt tempo de första 45 minuterna. Gästerna från Uppsala gjorde en bra första halvlek, inte minst defensivt. De skapade problem för Elfsborg, som inte fick samma flyt som brukligt och 0-0 höll sig till halvtidsvilan.

Frick hjälte igen

Men i halvtid gjorde Elfsborg ett byte som skulle bli avgörande. Per Frick kom in i stället för Ahmed Qasem och lyckades direkt knoppa in 1-0 – efter bara cirka två minuters spel.

En hårt slagen hörna från lagkaptenen hittade Elfsborgs rutinerade nummer 17 och årets andra mål var ett faktum.

– Ja men det blev ganska lyckat, vi gick upp på två anfallare för att ändra matchbilden och det slog ut rätt. Jag tycker vi tar taktpinnen i andra och börjar bra, och är väl ganska vassa en kvart i andra, säger Frick om sitt inhopp.

Hemmaklacken exploderade och ”Frickadona” skanderades över Boråsarenan.

– Det är klart att man blir lite extra taggad så där, det är ju en underbar ramsa som supportrarna uppenbarligen gillar att sjunga också. Så det är bara att tacka och ta emot.

Målet blev en repris på matchen mot Blåvitt då Frick byttes in efter halvtid och kvitterade inom två minuter. När målet från start ska komma får vi se.

– Det är bättre att jag hoppar in varje match nu i stället, resten av säsongen, skrattar målskytten.

Höll undan

Trots en hård forcering från Sirius i slutet av andra halvlek höll serieledaren ut till Adam Ladebäck blåste i visselpipan.

– Elfsborg håller ut och tar tre tunga poäng i tabelltoppen, man gör det utan att imponera, säger Niklas Jarelind i Discovery och fortsätter:

– Det börjar dofta guld.

Trepoängaren betyder att Elfsborg stannar i toppen, fyra poäng ner till Häcken och Malmö. Skåningarna har dock en match mindre spelad.

Tungt för Sirius

Två tunga uddamålsförluster för Sirius efter att man föll mot AIK i slutminuten sist. Trots att Sirius gör mycket rätt i det defensiva och rent spelmässigt kämpar de i botten mot Degerfors och AIK. Efter 17 omgångar har man fått ihop lika många poäng och en bottenstrid är nu inte långt borta för Uppsalalaget.

– Den är tuff, vi är värda en poäng, säger Christer Mattiasson.

Härnäst ställs de blåsvarta mot Kalmar FF på hemmaplan. Elfsborg reser till Stockholm för att sno poäng från mittenlaget Hammarby.