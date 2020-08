Succé i comebacken – målskytt i klara segern

På Behrn arena tog Örebro emot svenska mästarna Djurgården. Säsongens första möte slutade med en ÖSK-seger med 2-1.

Men under lördagseftermiddagen skulle Djurgården ta revansch.

Strax innan halvtidsvilan fick gästarna en hörna. Högerbacken Aslak Witry skruvade in den och Banda nådde högst upp och nickade in 1-0.

–Jag tycker att vi gör det väldigt bra. Aslak (Witry) sa åt mig att springa mot första stolpen. Jag gjorde det och då fick jag bollen. Une Larsson gick också på bollen men jag hörde faktiskt ingenting, säger Banda och fortsätter:

– Jag var bara fokuserad och ville nå den (bollen). Det är något vi har tränat på, var man ska stå vid hörnor och sånt.

Skottet styrdes in

I den andra halvleken forcerade ÖSK mot en kvittering. I stället utökade Nicklas Bärkroth till 2-0 när han lossade i väg ett skott som styrdes in via Gerzic Nordin och in bakom en chanslös Oskar Jansson. Edward Chilufya punkterade matchen när han bombade in 3-0.

– Vi är konsekventa och håller upp tempot hela vägen. Det är skönt att vi får in 2-0 och kan sen spela av matchen. Det var kanske inte mitt snyggaste mål men jag har lite tur att den styrs in, säger Nicklas Bärkroth.

Resultatet innebar att Djurgården befäster sin position i tabellen. Stockholmarna ligger alltjämnt på en tredje plats med 29 poäng.

