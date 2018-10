Succé för Dalkurd – skrällde mot Örebro

Det blev en sval inledning på lördagens allsvenska möte mellan Dalkurd och Örebro. Båda lagen saknade några bättre chanser i första halvlek.

Därefter växlade hemmalaget upp.

Dalkurd låg före matchen näst sist i den allsvenska tabellen och spelar säsongens sista matcher med kniven mot strupen för att inte riskera nedflyttning.

20 minuter in i andra klev Robin Tranberg in och nickade in 1-0 för hemmalaget – ett mål som skulle visa sig bli matchens enda, och därmed resultera i tre färska poäng för Dalkurd.

– Det är jätteskönt. Det kändes väldigt bra faktiskt, de senaste matcherna har vi haft svårt att komma till avslut men jag tycker att vi gör det ganska bra i dag, säger Tranberg till C More efter matchen.

Mårtensson: ”Kan göra allt bättre”

Tranberg klev av under matchen, men berättar efteråt att det rörde sig om kramp och att det inte bör vara någon fara för framtida matcher.

– Jag hade lite småhugg i benen och kunde inte maxlöpa, så då är det bättre att ta in någon som är fräsch i stället.

Örebros Johan Mårtensson var inte lika nöjd efter matchen.

– Vi kan göra allt bättre. Vi gör ingen bra match vare sig defensivt eller offensivt. Vi skapar för lite och det händer inget så det är väldigt mycket som måste upp, säger han till C More och fortsätter:

– Men vi har visat att vi kan spela bra fotboll tidigare under säsongen, så det är det vi ska göra nu de fyra sista matcherna.