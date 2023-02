Ålder: 30

Position: Anfallare

Nuvarande klubb: FC Viktoria Plzen (Tjeckien)

Övriga klubbar (urval): Udinese Calcio (Italien), Watford FC (England), Burnley FC (England)

Kommentar: Står noterad för 106 Premier League-matcher – och 187 i The Championship. På dem har det blivit närmare 80 mål. 21 av dem kom under säsongen 2017/2018. Vydra tillhörde Derby County FC då – och vann skytteligan i The Championship. I slutet av förra året skrev anfallare på för FC Viktoria Plzen i hemlandet Tjeckien.