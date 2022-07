Isak Hien, 23, har under våren växt fram till en startspelare i Djurgårdens mittlås. Så här långt har försvararen gjort 13 matcher i allsvenskan och två mål - och intresset för honom har sedan en tid tillbaka trappats upp. Tidigare i sommar har SportExpressen kunnat berätta om Slavia Prags intresse för 23-åringen som har kontrakt med Djurgården över nästa säsong också. Djurgården har nobbat två bud från den tjeckiska klubben på tio respektive 13 miljoner kronor.

– Det är kul, så klart. Det är ett kvitto på att man gör det bra och speciellt när det kommer bud, då är det inte scouting eller intresse, utan väldigt konkret, sa Hien till SportExpressen i slutet av juni om Slavia Prags intresse.

AEK Aten budar

Nu talar en hel del för att Hien kan lämna klubben redan i sommar. Enligt uppgifter till SportExpressen är grekiska storklubben AEK Aten en av flera klubbar som vill värva mittbacken. Atenklubben har lagt ett bud på spelaren och förhandlar just nu om de personliga villkoren. Det återstår att se hur förhandlingarna fortskrider med den grekiska klubben men Hien är en av AEK Atens prioriteringar i sommar även om det fortfarande finns en chans att flera klubbar lägger ett bud på mittbacken. Spelarens agent Blash Hosseini bekräftar att det finns bud på Djurgårdsbacken.

– Det finns ett stort intresse och vi har bud på Isak Hien. Jag kan inte kommentera från vilka klubbar dock. Isak är en spelare med en skyhög potential och han har en högre höjd än spelare som Hjalmar Ekdal och Edvin Kurtulus som båda varit en del av det svenska landslaget. För oss är det väldigt viktigt att nästa steg blir rätt. Isak har potential att representera det svenska landslaget i framtiden och därför är det viktigt att nästa steg blir rätt, säger agenten när SportExpressen når honom på telefon.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

– Det finns ett intresse för Hien. Vi har inte fört en dialog med AEK Aten, däremot finns ett antal klubbar som har visat konkret intresse, det sticker jag inte under stol med. Isak har haft en fantastisk utveckling, många klubbar följer honom, men vi för inte förhandlingar med någon just nu. Vi har viktiga matcher just nu i Europa bland annat.

Kan det bli en affär i sommar?

– Det utesluter jag inte med en spelare på den här nivån. Han har presterat så jag utesluter inte att det kan komma något som är bra för Djurgården och Isak. Det utesluter jag inte. Självklart kan det hända men det får framtiden utvisa.

– Isak är en av allsvenskans största utropstecken 2022. Då finns ett intresse och vi sitter inte overksamma under en sådan situation. Jag känner mig trygg i det. Finns det något som är bra för och Isak och Djurgården så måste vi hantera det.

”Sitter i en angenäm situation”

Har Slavia Prags intresse avtagit?

– Nej, absolut inte.

Hur många klubbar är inblandade?

– Det finns några som har visat intresse konkret och hört sig för.

Tror du Hien spelar Europamatcherna för Djurgården?

– Absolut. Han sitter i en angenäm situation. Gör man bra matcher så kommer klubbar att följa honom, vi tycker att Isak hanterar det här på ett professionellt sätt. Han har presterat otroligt bra under sommaren när klubbar visat intresse för honom. Nu går vi in i Europa Conference League där det är bra motstånd och bra matcher, det är en bra scen att vara på.