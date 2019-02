Stora mysteriet kring allsvenska talangen

Bara minuter återstår av Gothia Cup-finalen för 16-åringar. Efter underläge med 0-2 i halvtid mot japanska Consadole Sapporo har Kampala Junior Team kvitterat i andra halvlek. Med sina sista krafter jagar laget ett segermål.

Sommarsolen steker konstgräset i Göteborg. Allt står på spel.

Plötsligt är det som om tiden stannar. Charles Ssali har nummer fem på ryggen, precis som favoritspelaren Rio Ferdinand. Han är omringad av försvarare när han lämnar marken. Cykelsparken är inte överdrivet gymnastisk, men den räcker för att träffa bollen med den kraft som behövs.

3-2. Pokalen till tonåringarna från Uganda. Vid mittcirkeln möter matchvinnaren Viasats reporter Anders Bjuhr.

– Vi vet att det är många scouter som är här och kollar, säger Ssali och spejar mot läktaren.

Klippet är från 2013. Det tar slut strax efter intervjun vid mittplan. Jag vänder bort min dator. På andra sidan bordet sitter Kalmar FF:s Lumala Abdu. Medan han tittar bär han ett ansiktsuttryck som stelnar. Han är tyst och sitter helt stilla.

Jag gör mig redo att försöka reda ut två historier.

Den ena tar slut efter Gothia Cup 2013, där Kampala Junior Team vinner turneringen för både 16-åringar och 18-åringar. Efter att ha figurerat flitigt och skapat rubriker med sin stora talang försvinner matchhjälten från finalen, Charles Ssali.

Eller gör han det?

Den andra historien börjar vid ungefär samma tidpunkt och handlar om en ensamkommande 16-åring som visar sig vara oväntat bra på fotboll.

Frågan är om den slutar här.

Lumala Abdu om sin historia: "En saga"

I allsvenskan har det alltid florerat spelare med mer eller mindre märkliga bakgrundshistorier. Få blev kloka på omständigheterna som präglade Hammarbys värvningar av "videojuggarna", Bogic Popovic och Dragan Vasiljevic. Brassen Quirino, som hade "ambitioner att slå sig in i Brasiliens A-landslag" när han kom till Djurgården med en prislapp på 14 miljoner kronor, men knappt tog plats och såldes till Japan efter tre år. AIK:s överraskande affär för bosniern Sulejman Krpic, som skulle ersätta Alexander Isak, men vände hem efter ett halvår av ingenting.

Även internationellt finns otaliga berättelser om spelare som dykt upp och lämnat stora gåtor efter sig. Den som har sett tv-bilderna på Southamptons Ali Dia, som hoppade in i Premier League 1996 men överhuvudtaget inte kunde spela fotboll, har svårt att inte le.

Många gånger finns en närmast humoristisk knorr på slutet.

Inte i den historia jag ska berätta nu. Den är minst lika förvirrande, men den är av helt annan karaktär.

För en vecka sedan, på kvällen den 27:e januari, publicerade jag en granskning av hur unga afrikanska fotbollsspelare lockas till Sverige. Utgångspunkten för frågeställningen var ett tips om hur den småländska division 3-klubben Växjö United under 2018 varit en samlingsplats för spelare som vistats i Sverige på så kallat turistvisum. Under hösten har Växjö United även blivit föremål för en polisutredning som innehåller flera spår.

Granskningen ledde mig till två intressanta Afrika-kopplingar. Den första handlade om en grupp nigerianska spelare som hamnat i svenska division 3 med hjälp av ett företag, Tiki Taka Football Development.

Den andra handlade om en man från Uganda som enligt mina uppgifter arbetat i Växjö United och hjälpt till att ta spelare från sitt hemland till klubben: Kabugo Mansoor.

I takt med att jag kom närmare en förklaring till hur nio nigerianska amatörspelare tillbringade ett år i Växjö för att spela fotboll lät jag Uganda-spåret vila, men strax innan publiceringen av granskningen ramlade jag över en annan historia.

En ugandisk spelare är mer framträdande än alla andra i Sverige just nu. Hans öde borde ha varit svårt att undvika med tanke på hur många gånger det har berättats i svenska medier, men jag hade faktiskt inte hört talas om Lumala Abdu.

Lumala Abdu i träning med Kalmar FF. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

I början av december 2015 skrev han på ett fyraårskontrakt med Kalmar FF. Succén för Mjällby i division 1 hade varit stor. Under åren som följde spelade han för Varbergs Bois och Helsingborgs IF i superettan. Förra säsongen var han på lån hos IFK Värnamo.

Fotbollsframgångarna är modesta om man betraktar dessa isolerat, men inte mot bakgrund av Lumala Abdus livshistoria.

I Aftonbladet beskriver han den själv som “en saga”.

Lämnades ensam på Sturup som tonåring

Berättelsen om den ensamkommande 16-årige fotbollstalangen som lyckades mot alla odds är omöjlig att inte häpna över. Abdu säger till flera tidningar att han växte upp föräldralös och i stället bodde med sin mormor under fattiga förhållanden. Detta ska ha skett i en by som heter Kataba. I en intervju med TV4 säger han att pengarna inte räckte till att vare sig gå i skolan eller spela i ett fotbollslag. I januari 2013, som 15-åring, skickades han enligt sig själv ensam till huvudstaden Kampala för att försöka hitta ett jobb. Där ska han ha bott med en grupp jämnåriga. Abdu berättar att han har tvättat bilar på gatan för att tjäna pengar.

Han säger att han sedan kom till Sverige under hösten 2013 med hjälp av en så kallad “ledsagare”, men övergavs av denne på Sturup. Vid tidpunkten var han bara 16 år. Som mest detaljerar Abdu att han fick hjälp av en man som hette “Peter”, i andra intervjuer heter det bara att han “fick hjälp av några kompisar” i Kampala när han skickades i väg. Han menar att han väl i Sverige tog kontakt med en okänd man på gatan som sedan hjälpte honom till Migrationsverket. Han började spela fotboll i Bromölla, där han fick ett boende, för att därefter gå vidare till Gualöv IF. En fritidsledare, Elvin Jakus, kom honom nära.

Abdu gör mål för Mjällby. Foto: JONAS GUSTAFSSON / BILDBYRÅN

I Gualöv gör Abdu vrålsuccé. 20 mål på 10 matcher, sägs det.

– Alla tränarna i division 7 kände ju varandra och alla undrade vem vi hade hittat. Det var egentligen helt ofattbart att en 16-åring kunde komma in från ingenstans och stordominera så som han gjorde. Han hade ju aldrig i sitt liv spelat organiserad fotboll, säger Jakus lyriskt i en intervju med FotbollDirekt.

Så småningom scoutas Abdu av Mjällby och säljs sedan vidare till Kalmar FF. Själv betonar han i flera intervjuer att han aldrig spelat fotboll under organiserade former i Uganda, utan bara med kompisar på gatan. Han säger bland annat till Aftonbladet att han “aldrig drömt om att bli proffs”, och i en intervju, med FotbollDirekt, att pengarna inte räckte till att spela i ett lag. När jag pratar med tidigare klubbledare till honom fortsätter flera att uttala sig chockerat över hur duktig han var som tonåring med tanke på att han aldrig spelat organiserat tidigare.

Å ena sidan menar Abdu i ett antal intervjuer att han inte hade möjlighet att gå i skolan i Uganda. Å andra sidan säger han till Kristianstadsbladet att han började skolan som 10-åring. Han säger att han aldrig tidigare hade varit i Sverige innan han dök upp på Sturup 2013. Att han inte visste var han var på väg när han lämnade sitt hemland.

Det är när jag kommer dit som saker och ting börjar bli konstiga.

Kallas för ett annat namn i sitt hemland

Bland sökresultaten som rör Lumala Abdu dyker det upp ett antal resultat från Uganda. På minst sju ugandiska fotbollsbloggar och nyhetssajter blandas hans namn med ett annat: Charles Ssali.

Flera verkar inte riktigt kunna bestämma sig för vilket namn som ska användas. Charles Ssalis namn används flera gånger för att beskriva Abdus karriär i Sverige, Lumala Abdu beskrivs på flera sajter som ett “alias”.

Fler saker är besynnerliga: Lumala Abdu och Charles Ssali delar födelsedag, den 21:a juli 1997. De är slående lika varandra utseendemässigt och har ett exakt likadant ärr i pannan som följer med hela livet, troligen från vattkoppor eller en liknande sjukdom.

På en ugandisk blogg omnämns den ugandiske spelaren Kezironi Kizito, nu proffs i indiska Kerala Blasters, som en av Charles Ssalis stora förebilder. Detta tycks ha inspirerat hans Facebook-konto, där han heter "Ssali Kezironi". Inläggen på kontot upphör under hösten 2013. Ett par månader senare uppstår aktivitet på ett annat konto kopplat till namnet Lumala Abdu.

Profilbild från Charles Ssalis Facebook-konto. Foto: Skärmdump från Facebook. Profilbild från Charles Ssalis Facebook-konto. Foto: Skärmdump från Facebook. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

När jag börjar läsa om Charles Ssali märker jag snabbt att hans livshistoria är en annan än Lumala Abdus. Som 12-åring gör Ssali en intervju med en välgörenhetsorganisation, United Against Malaria (UAM), som bekämpar malaria, en sjukdom han själv ska ha lidit av i unga år. Han blir som barn ambassadör för organisationen.

Intervju med en 12-årig Charles Ssali. Foto: Skärmdump från UAM:s hemsida. Charles Ssali (t.v.) under sitt arbete som ambassadör för UAM. Foto: Skärmdump från ipsnews.net Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I intervjun med UAM berättar Ssali att båda hans föräldrar lever, men att han bor hos sin moster i Bakuli, en förort till huvudstaden Kampala. Ssali beskriver vidare hur han gått i skolan i Bakuli och spelat fotboll under organiserade former sedan barnsben. Han beskriver även hur han åkt på ungdomsturneringar i andra länder flera gånger. Under 2009 har han besökt Sverige för att delta i ungdomscuper: En turnering i Piteå, en i Dalarna och Gothia Cup. Vid dessa mästerskap har han ingått i en trupp för ett sorts ugandiskt landslag för barn, Kampala Junior League, som rest runt på flera turneringar i Europa.

Charles Ssali figurerar under följande år i ugandisk rapportering på grund av sina framgångar som ungdomsspelare. Han avgör bland annat en final i en inhemsk ungdomsturnering, “President’s Cup”, i mars 2013, då han representerar sitt skollag, St. Mary’s Kitende.

I mars 2013 avgör Charles Ssali finalen i ett inhemskt ugandiskt mästerskap. Foto: Skärmdump från newvision.com

Han åker därefter till Gothia Cup med det mycket framgångsrika ungdomslaget Kampala Junior Team under sommaren 2013. Väl där han avgör han finalen som laget vinner med 3-2. Efter matchen intervjuas Ssali av Viasats kommentator Anders Bjuhr. Som 16-åring poängterar han att det är många scouter på plats.

Därefter tystnar rapporteringen om honom totalt – förutom de ugandiska nyhetssajter som kallar Lumala Abdu för Charles Ssali.

Flera spelare från Kampala Junior Team i Sverige

Med huvudet fullt av frågetecken börjar jag gå igenom hundratals bilder på Kampala Junior Teams Facebook-sida. Jag tänker att det måste finnas ett sammanhang.

Vem tränade laget? Var är hans lagkamrater? Finns det inga spår?

Efter många timmar, med ögon som är nära att somna, fastnar mina ögon på ett foto från klubbens firande efter segern i Gothia Cup 2013.

Två ansikten som jag känner igen uppenbarar sig.

Längst till vänster, med armarna i vädret och en tröja där det står Uganda i versaler: Växjö Uniteds ordförande Mohamed Abdi Elmi.

Några platser bort med pokalen i händerna? Elmis före detta medarbetare i klubben, Kabugo Mansoor.

Andra bilder från klubbens Facebook-konto visar Mohamed Abdi Elmi på besök hos klubbledningen i Kampala under 2013.

Mohamed Abdi Elmi (längst till vänster) och Kabugo Mansoor (med pokalen i händerna). Foto: Skärmdump från Kampala Junior Teams Facebook-sida. Mohamed Abdi Elmi (sittande, trea från vänster) på besök i Kampala 2013. Till höger om honom Kabugo Mansoor. Foto: Skärmdump från Kampala Junior Teams Facebook-sida. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det visar sig snabbt att Charles Ssalis klubb i Uganda, Kampala Junior Team, leds och även under Ssalis tid i klubben, leddes av Kabugo Mansoor. Mansoor är Kampala Junior Teams ansikte utåt. Han syns på bilder från Uganda där även Ssali finns med.

Jag börjar gå igenom gamla laguppställningar och trupper från Kampala Junior Team, läser om spelarna på ugandiska nyhetssajter och bloggar, kartlägger flera av dem med hjälp av sociala medier.

Det tar inte lång tid att konstatera att ett ganska stort antal spelare med bakgrund i Kampala Junior Team – flera av dessa tidigare lagkamrater till Ssali – i dag spelar fotboll på lägre nivåer i det svenska seriesystemet. Flera har dessutom vid något tillfälle tillhört Växjö United eller klubben under sitt tidigare namn, Sufstars FC. Suf är en förkortning av Somaliska Ungdomsföreningen.

Ett antal före detta Kampala Junior Team-spelare omnämns med olika namn i Uganda och Sverige, trots att det tycks vara samma person. Jag hittar även exempel på hur ugandiska spelare i intervjuer med diverse svenska medier har beskrivit en tillvaro i sitt hemland som bär likheter med Lumala Abdus skildringar.

Vad är det som har hänt här?

Syns på bild med Mansoor

SportExpressen har tidigare berättat att Kabugo Mansoor tidigare verkat som en blandning av sportchef och agent i Växjö United. Detta ska ha förekommit under perioden 2014-2016 (eventuellt längre). Han ska då ha öppnat en kanal för ugandiska spelare till Sverige. Under samma period syns han i samband med flera övergångar som genomförs till och från Sufstars FC eller Växjö United. Bland annat såldes den ugandiska spelaren Kamaliza Mahad Ndhodhi till Syrianska. Enligt uppgifter till SportExpressen såldes samma spelare sedan till den ugandiska klubben Vipers, men då under namnet Moses Waiswa, något som styrks av bilder på Ndhodhis Facebook-konto där han poserar som spelare för både Syrianska och Vipers. Ytterligare ugandiska spelare såldes från Växjö United under samma period.

Kabugo Mansoor i Kalmar FF-tröja tillsammans med spelare i Växjö United. Foto: Skärmdump från Kabugo Mansoors Instagram-konto. Växjö Uniteds klubbmärke publicerat på Kabugo Mansoors Instagram-konto. Foto: Skärmdump från Kabugo Mansoors Instagram-konto. Mohamed Abdi Elmi (mitten) och Kabugo Mansoor (t.h.) tillsammans med företrädare för Syrianska. Foto: Skärmdump från Kabugo Mansoors Instagram-konto. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Inte nog med det.

I samband med att Lumala Abdu skriver på för Kalmar FF i december 2015 syns han på bild tillsammans med Kabugo Mansoor. Bilden finns publicerad på Mansoors Facebook-konto. Mansoor bär även en Kalmar FF-tröja på flera privata bilder.

Lumala Abdu och Kabugo Mansoor i samband med Abdus övergång till Kalmar FF. Foto: Skärmdump från Kabugo Mansoors Facebook-sida.

"Jag vet ingenting"

På väg ner till Kalmar får jag kontakt med en barndomsvän till Charles Ssali som bor kvar i Kampala. Han berättar att de vuxit upp tillsammans och spelat mycket fotboll.

För att inte skada sin relation till Ssali vill han förbli anonym.

– Charles Ssali är samma person som Lumala Abdu. Det är inte speciellt vanligt att ugandiska spelare byter namn när de flyttar till Europa, men just i vår generation var det några som gjorde det, säger han.

Några timmar senare drabbas Kalmar av ett häftigt snöfall. Ett grått sken lyser upp det lilla konferensrummet inne på Guldfågeln arena.

När vi har tittat klart på klippet från Gothia Cup frågar jag om Lumala Abdu känner igen tv-bilderna på Charles Ssali. Han skakar på huvudet och säger nej. Han säger att det inte är han, att Lumala Abdu inte är samma person som Charles Ssali. Jag nämner några delar av hela historien, visar några bilder, pratar om hur Ssali kom från Kampala Junior Team till Gothia Cup, pekar på ett ärr han har i pannan som barn och som Abdu har som vuxen, på exakt samma ställe. Facebook-kontot som slutade vara aktivt. Bilden med Mansoor. Berättar vad jag vet om några av Ssalis lagkamrater.

– Jag vet ingenting, säger han.

När SportExpressen träffar Lumala Abdu förnekar han att han skulle vara samma person som Charles Ssali. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG När SportExpressen träffar Lumala Abdu förnekar han att han skulle vara samma person som Charles Ssali. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG När SportExpressen träffar Lumala Abdu förnekar han att han skulle vara samma person som Charles Ssali. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG När SportExpressen träffar Lumala Abdu förnekar han att han skulle vara samma person som Charles Ssali. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Den här proceduren upprepar sig sedan många gånger. Jag frågar om det inte är skönare att berätta. Lumala säger att han inte vet någonting igen. Och igen och igen. Han säger att det är sanningen att han inte vet. Han säger att han inte kan bli tvingad att säga något annat. Jag vet ingenting, jag vet ingenting, jag vet ingenting.

Först mot slutet blir svaren annorlunda.

– Ingenting är jobbigt. Jag är en glad person. Jag har kommit hit och allt är bra, säger han.

Du kan få prata med klubben först och sedan komma tillbaka?

– Vad ska jag prata med klubben om?

Det här.

– Nej.

Är du säker?

– Jag vill inte förstöra. Jag vill fokusera på att träna och träna. Det är det enda jag tänker på.

Är det inte bättre att berätta vad som har hänt? För mig eller klubben.

– Jag vet ingenting. Vi kanske kan prata en annan dag. Så...

Men du vill inte säga någonting om det här nu?

– Nej. Vi kan prata efter träningslägret eller någonting sånt.

Om det här?

– Mm. Nu är jag fokuserad på träningen.

Du vill prata om det här som jag visar dig efter träningslägret?

– Vi kan prata om något.

Vi pratar vidare en stund. Lumala säger att han är glad. Att han är en ärlig människa som sprider glädje. Att han bor i ett bra land. Han poängterar att han ser mig i ögonen, att det betyder att han inte döljer något. Sedan ber han mig prata med sportchefen Thomas Andersson Borstam och lämnar rummet.

Polisen utreder "flera fall med falska identiteter"

På väg från mötet med Abdu kommer jag tillbaka till några frågor som plågar mig och nu känns allt mer besvärande.

Har ett helt fotbollslag fullt av tonåringar från Uganda bara dykt upp i Sverige?

Vad är det som har hänt?

SportExpressen kunde redan den 27:e januari visa på kopplingar mellan svensk och ugandisk fotboll. Detta har förekommit i anknytning till bland annat Växjö United, eller klubben under sitt tidigare namn, Sufstars FC.

Personer med nära band till Växjö Uniteds verksamhet utreds just nu av polisen efter att en tidigare spelare i klubben polisanmält ett hot i december, något som Dagens Nyheter var först med att rapportera om. Spelaren gick i samband med sin polisanmälan till Migrationsverket och berättade att han vistats i Sverige under falsk identitet. Enligt DN utreder polisen även huruvida det kan finnas "fler fall med falska identiteter, liksom uppgifter om att personer har fått asyl i Sverige med hjälp av felaktiga uppgifter".

– Det som pågår just nu är en förundersökning gällande hot mot en spelare. Hotet har framställts från en företrädare för en klubb i Småland. Spelaren hotades i slutet av säsongen, säger Nils Martling, som är inspektör och förundersökningsledare för polisens Aktionsgrupp Idrott och leder utredningen i Växjö.

– Vi har även fått uppgifter om att man har hämtat spelare från afrikanska länder under förespeglingen att de ska spela fotboll och få betalt för det här. Vi utreder det just nu och ser om det finns ett brottsligt förfarande. Jag har svårt att säga exakt hur det ska ha gått till, men våra uppgifter säger att någon ska rekrytera lovande spelare och ta dem till Sverige.

"Finns inget samarbete"

Till SportExpressen säger Växjö Uniteds ordförande Mohamed Abdi Elmi under ett långt telefonsamtal att det inte funnits något samarbete mellan Växjö United och Kampala Junior Team.

– Under 2016 och 2017 har det inte varit någon spelare här från Uganda. Spelarna har kommit från olika håll. När det gäller Växjö United är det väl en eller två som har kommit från Uganda och som har gått vidare till andra klubbar, säger han.

När jag räknar upp namnen på sju spelare från Uganda som jag vet har spelat för Växjö United eller Sufstars FC vidhåller han att det inte stämmer. Jag tillägger att Kabugo Mansoor, som representerar Kampala Junior Team, jobbat tillsammans med föreningen.

Kabugo Mansoor med Sufstars FC-tröja. Foto: Skärmdump från Kabugo Mansoors Facebook-konto.

– Nej, lyssna. Växjö United har inte haft något avtal med Kabugo Mansoor eller Kampala Junior Team, svarar Elmi.

Kabugo Mansoor finns ju med på bild i både Sufstars FC och Växjö United-kläder. Han närvarar även vid rekryteringar och försäljningar av spelare. Men ni har inte haft något som helst samarbete med Kampala Junior Team?

– Inte Växjö United. Slå upp Växjö Uniteds organisationsnummer. När startade det?

2016. Men Sufstars FC blev ju Växjö United.

– Just det.

Hade Sufstars FC ett samarbete med Kampala Junior Team?

– Jag vet inte vad du försöker göra. Jag har inga kommentarer när det gäller Kampala Junior Team. Tyvärr. Jag har inte det.

Då skriver jag det.

– Du kan skriva vad du vill. Det finns ingen koppling mellan Växjö United och Uganda överhuvudtaget.

Det finns ju en bild på när Kampala Junior Team vinner Gothia Cup 2013 där du är med och firar med laget.

– Ja, men jag var inbjuden.

Och en bild när du besöker klubbledningen i Kampala. Men det har inte funnits något samarbete mellan Sufstars FC och Kampala Junior Team?

– Det finns inget avtal eller några överenskommelser när det gäller Växjö United och Kampala Junior Team.

Inte när det gäller Sufstars FC heller?

– Däremot var det något projekt med Somaliska ungdomsföreningen och Kampala. Det är en annan sak.

Hade det ingenting med fotboll att göra?

– Det var inte Växjö United. Växjö Uniteds historik började 2016. Du får gärna fråga vad som har hänt mellan 2016 och 2019.

Fanns det ett samarbete mellan Sufstars FC och Kampala Junior Team?

– Det fanns något projekt där, men jag kan inte tala om det, för jag representerar inte den föreningen. Jag kan inte det. Jag har inte behörighet.

Vem kan jag prata om det samarbetet med?

– Det får du fråga någon annan.

Du borde ju veta?

– Jag vet inte vem du kan prata med.

Elmi vidhåller sedan under samtalets resterande del att han inte kan uttala sig för Somaliska Ungdomsföreningen eller Sufstars FC.

SportExpressen har sökt Kabugo Mansoor utan framgång.

"Han är ett offer för någonting"

I Stockholm snöar det ännu mer. Att flygplanet kan landa på Bromma flygplats är obegripligt.

Efter mötet med Lumala Abdu delger jag Kalmar FF allt jag vet om Charles Ssali, Lumala Abdu, Kampala Junior Team, Kabugo Mansoor och kopplingarna till Sverige. Dagen efter spelar laget sin första träningsmatch för säsongen. Abdu hoppar in i halvtid. Efter matchen har han ett möte med sportchefen Thomas Andersson Borstam, men vidhåller att han inte är samma person som Charles Ssali.

Lumala Abdu i träning med Kalmar FF. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

På kvällen pratar jag med Kalmar FF:s klubbchef Mattias Rosenlund. Han säger att allt har gått väldigt fort, att man har haft en första kontakt med Svenska fotbollförbundet.

– Lumala Abdu är godkänd av fotbollförbundet som professionell spelare. Han har arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige via Migrationsverket. Det har vi gått efter. Han har ju kommit via Gualöv, Mjällby och sedan till oss. Vi har gjort en sportslig bedömning att han är en väldigt bra spelare, säger han.

– Det här är nyheter för oss. Vi hade inte en aning om något av detta. Det ser djupt olyckligt ut och är verkligen beklagligt. Det vi kan göra nu är att stötta Abdu i den här processen. Vi vet inte vad som är rätt och fel här, men vi ser fram emot en fortsatt utredning. Jag hoppas innerligt att polisen går till botten med vad som har hänt och lagför de som ska lagföras om någon har agerat kriminellt. De personer som ligger bakom den här sortens verksamhet ska stoppas.

Rosenlund tystnar ett slag.

– Det är en fantastisk kille. Han sköter sig exemplariskt varje dag, säger han.

– Om jag förstår det här rätt är Lumala ett offer för någonting.