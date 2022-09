Sju mållösa matcher, sedan fick det vara nog. Tio minuter in på lördagens toppmöte mot BK Häcken höll sig Gustav Ludwigson framme och tryckte, efter en misslyckad utrusning av Peter Abrahamsson, in 0–1.

Passande – och kanske inte oväntat. Mot BK Häcken var Ludwigson tillbaka på sin favoritposition, den till vänster i anfallslinjen.

– För egen del var det jävligt skönt, sa Gustav Ludwigson om målet i Discovery Plus.

Fullträffen gav Hammarby IF en smakstart på matchen. Dock inte en seger. Mötet slutade 1–1.

Tre ramträffar för Häcken

Innan vi kommer dit: BK Häcken saknade inte kvitteringschanser i den första halvleken. Hemmalaget hade till exempel tre (!) avslut i målramen. Ibrahim Sadiq och Simon Gustafson med varsitt skott, Even Hovland med en nick.

– De förtjänar kanske att ha en boll i nät, men vi offrar oss och skyddar varandra. Det är det lilla extra som behövs för att täcka upp. Sedan måste vi vara lite vassare och hålla i bollen. Om vi fortsätter så här och de har det trycket kommer de få in en tillslut, sa Gustav Ludwigson i Discovery Plus.

Tobias Sana.

– Vi ska bara byggare vidare. Hålla bollen och låta dem jaga så kommer vi såra dem.

Det gjorde BK Häcken. I den 90:e minuten kom kvitteringen. Kristoffer Lund med ett inlägg från vänster. Blair Turgott nickade bollen mot mål. Nathaniel Adjei nickade in den i mål.

Ett självmål, alltså.

”Stora konsekvenser”

Tungt för Adjei som gjorde sin allsvenska debut mot BK Häcken. 19-åringen fick starta då alla andra renodlade mittbackar i Hammarby IF-truppen saknades på grund av avstängning och skador.

– Det här tillhör den tuffa delen av fotbollen. När man är ung får det ofta stora konsekvenser. När man blir lite äldre kommer man undan med det på ett annat sätt, då har man en trygghet och fattar att sånt kan hända, säger Alexander Axén i Discovery om självmålet.

Han berömmer också ynglingens insats i debuten.

– Han gjorde en jättebra match, en väldigt fin debut men det är klart att det där blir avgörande och det känns jättejobbigt. Men det här ingår i fotbollen och man gör misstag när man är ung.

I och med det är avståndet mellan BK Häcken och Hammarby IF alltjämt fem poäng. Djurgårdens IF, som möter IFK Göteborg under söndagen, finns däremellan.