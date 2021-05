Blott 21 år gammal tog Pontus Almqvist allsvenskan med storm i IFK Norrköping. En bra höst resulterade i att Rostov betalade cirka 40 miljoner kronor för hans signatur.

Han gick snabbt från omklädningsrummet på anrika Parken till ett omklädningsrum fyllt av miljonärer i miljardbygget som är Rostov Arena, men det har inte påverkat den unge svensken.

– Jag har inte förändrats, jag pratade med mina vänner och sa ”om jag förändras får ni slå till mig”. Jag är alltid samma, det är klart att det är häftigt att man har en sådan lön, men det är ett slit också, säger Almqvist.

När han får frågan om vad det dyraste köpet är tänker han till en stund. Sedan blickar han på sin Rolex-klocka som sitter på den vänstra handleden och säger att det nog är den.

Pontus Almqvist. Foto: Olivia Åkerlund

”Häftigt att få uppleva publik”

Den första tiden i Ryssland har varit lyckad. I den första matchen blev det ett inhopp, men efter det har det blivit betydligt mer regelbunden speltid.

– Det var lite nervöst i början, men man kom in i det rätt snabbt. Jag hoppade in i första matchen, matchen efter det fick jag starta mot Spartak Moskva. Så redan där kom man in i det, och så fick jag spela inför publik. Och det fick jag aldrig göra i allsvenskan. Det var häftigt att få uppleva det.

Hur är den ryska publiken?

– Det är bra tryck. Jag förstår inte riktigt om det är bra eller dåligt så jag får energi av allting. Till och med bortalagets klack.

Har Rostov-supportrarna höga krav?

– Missar du en passning eller något sånt så är de väldigt uppmuntrande, och det var jag lite chockad över. För jag tänkte att om jag skulle göra något dåligt i början så buar de ut dig, men det är inget sånt, så det är underbart.

De flesta unga talanger tar den traditionella vägen via ungdomslagen för att sedan slå sig fast i A-laget. Men Almqvist tog en annorlunda väg via den numera nerlagda Nike Academy. Efter flera utslagningsprocesser i Stockholm, Nederländerna och till slut England var han en av sex stycken spelare från världens alla hörn som togs ut till laget. Akademin tog emot unga kontraktslösa spelare med förhoppningen om att vara ett skyltfönster så att spelarna kan ta klivet vidare till en klubb.

– Det var annorlunda och jag hade följt det länge. Jag bara körde på. Jag var i Norrköping innan och trivdes bra, jag visste inte ens om jag skulle komma med. Jag hade inte jättebra koll så jag körde bara på så kom jag med.

U21-landslaget och Jesper Karlssons ord

Från Nike Academy hittade han sedan tillbaka till IFK Norrköping där prestationerna i allsvenskan gav honom en plats i U21-landslaget.

– I den första matchen mot Island hoppade jag in och jag tänkte inte att jag skulle få starta. Men sen fick Viktor Gyökeres rött kort och jag fick reda på att jag skulle starta mot Italien. Jag kommer ihåg att Jesper Karlsson kom till mig och sa ”Nu får du prestera, nu har du chansen” då taggade jag till och det gick jättebra med två mål. Efter det fick jag starta, det är ett bra gäng U21-laget.

Almqvist i U21-landslaget. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Vänskapen med Jordan Larsson och Falk-Olander

Det blev bara ett handfull matcher, sen blev 21-åringen för gammal för att få delta. Men är man en ordinarie spelare i den ryska ligan, finns chansen att nå det riktiga landslaget.

– Jag vill göra succé i Rostov och gör jag det bra där kommer chanserna att komma, många i ryska ligan spelar i landslaget.

Spelare som Kristoffer Olsson, Viktor Claesson men även vännen Jordan Larsson, är alla uttagna till EM-truppen. Den gemensamma nämnaren? Ryska ligan.

– Klart att jag kommer kolla EM, jättekul att Jordan Larsson kom med. Han har gjort en succésäsong i Spartak Moskva, det är klart att jag kommer följa det.

Är det en nära vänskap?

– Ja, vi spelade i Norrköping tillsammans.

Jordan Larsson är inte den enda vännen han skaffade sig i Norrköping. När Almqvist sa farväl till klubben gav han ett extra tack till lagkamraten Marcus Falk-Olander.

– Han är en underbar människa, verkligen. Han har hjälpt mig jättemycket, med träning och det mentala. Så han är en stor faktor till att jag har kommit så långt. Nu när jag är hemma i Sverige kommer jag träffa honom och snacka och träna lite. Han är en vän för livet och det är jag tacksam för.

Tidigare har svenska spelare främst valt Belgien eller Nederländerna när karriären ska vidare från allsvenskan. Men på senare tid har alltmer valt spel i Ryssland.

– Det är en bra liga, den är högt rankad. Vi har många stora lag där och många lag spelar i Champions League. Det är ett bra tempo och mycket tuffare så det är en seriös liga, säger han.

Pratade du med någon svensk innan?

– Jag snackade lite med Dennis Hadžikadunić, vår mittback som var där innan mig. Jag kollade läget med honom och han trivdes väldigt bra och fick starta och han är ung också. De satsar väldigt ungt, så jag kände ”det är klart jag vill till Rostov”.

Vilken nivå skulle Rostov hålla i allsvenskan?

– Mot Malmö kanske de skulle vinna sju av tio matcher, Rostov är riktigt bra.

Nu har Almqvist sommarlov och ska spendera det hemma i Norrköping med flickvännen och familjen. Och någon dag kanske han återvänder dit för gott.

– Det är klart att man vill avsluta karriären i Norrköping. Det är en riktigt bra klubb som har hjälpt mig väldigt mycket, det är en underbar klubb.