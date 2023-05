Stjärnans plansågning: ”Totalt jävla värdelös”

Djurgårdens IF – bäst på sand. Efter sju allsvenska omgångar är det en sanning.

Ingen annanstans har laget presterat lika bra som hemma på Tele2 arenans numera sandiga konstgräsmatta. Tre matcher har gett tre segrar och en målskillnad på 7-2.

Trots det är Djurgårdens IF långtifrån nöjt med arenans nya underlag. Expressen har tidigare rapporterat om att mattan, som lades på plats inför säsongen, orsakar brännskador och varbölder på spelarna. Även om att Djurgårdens IF, likt Hammarby IF, kräver en förbättring.

– Vi kommer inte att gå med på att spela där annars, sa Göran Rickmer, evenemangsansvarig i Hammarby IF i slutet av april.

Efter Djurgårdens IF:s måndagsseger mot Kalmar FF (3–1) kom Tele2 arenas konstgräsmatta återigen på tal. Victor Edvardsen fick frågor om den och svarade:

– Den är totalt jävla värdelös.

På vilket sätt?

– Sanden. Nu glidtacklat inte jag, men efter att vi hade mött Göteborg här var båda lagen helt nedskrapade. Det kan bli infektion och hela jävla skiten. Och det här ska vara en miljövänlig plan.

Edvardsen: ”Tar kort på skrapsåren”

Det tidigare underlaget som låg på Tele2 arena i sju år innehöll gummigranulat. Nu är det alltså sand som gäller.

Hur illa är det att ni behöver spela på en sådan här plan i allsvenskan?

– Jag vet inte. Vi var här och tränade i går (söndag) och så är taket stängt för att det inte får komma för mycket vatten på planen. Det blir knas med sanden. Då är det något som inte fungerar, kan jag tycka.

– Men som du sa, vi vinner ju, så egentligen kan man inte gnälla.

Har ni spelare ändå framfört någon kritik till de ansvariga?

– Nej, inte mer än att man tar kort på skrapsåren, om man har några, efter matcherna och framför att det inte är okej. Jag hörde att någon spelare hade skrapsår, fick en infektion och inte kunde tränare på grund av det. Jag har för mig att det var något sådant. Vi får väl se om de lägger om mattan igen.

När Mats Viker, vd för fastighetsägaren SGA, kommenterade kritiken mot den nya konstgräsmattan på Tele2 arena i slutet av april sa han:

– Så här ska det inte se ut. Vår hållning är att konstgräset inte ska medföra de här konsekvenserna och det håller leverantören med om. De är också förtvivlade.