Stjärnans nya jobb – blir ambassadör

Robin Söderling var under sin aktiva karriär en av Sveriges och världens bästa tennisspelare. 2010 var han fyra på världsrankingen och kom till två raka finaler i Franska Öppna både 2009 och 2010. 2015 avslutade sin aktiva karriär och berättade så sent som i somras om hur han vid återkommande tillfällen brottats med sin psykiska ohälsa.

Sedan 2019 är Söderling Davis Cup–kapten för det svenska landslaget och driver utöver det även ett eget företag.

Nu har 35–åringen ett nytt jobb – den Danderydsbaserade ex-tennisspelaren blir ambassadör för Djurgårdens IF i föreningens uppsökande idrottsverksamhet, meddelar DIF på sin hemsida.

”En spännande resa”

– Djurgården har sedan en tid tillbaka gjort särskilt stora insatser för barn och ungdomars fysiska aktivitet. Därför har vi under 2020 lanserat ett ambitiöst program för skolsamverkan. Genom uppstartandet av Djurgårdens IF Skolidrottsförening investerar vi, tillsammans med skolor och i samarbete med Stockholms stad och partners, i att skapa mer fysisk aktivitet för barn och ungdomar över hela Stockholm, säger Staffan Holmberg, verksamhetschef för den uppsökande idrotten hos Djurgårdens IF.

Robin Söderling:

– För mig som vigt mitt liv åt fysisk aktivitet så är det oroande att se utvecklingen med allt mer stillasittande bland våra barn och ungdomar. Jag har själv länge känt en önskan om att kunna göra någonting konkret åt det och har under en tid följt Djurgårdens arbete med att sätta Stockholms barn i rörelse. När jag sen fick presenterat för mig hur genomarbetad organisationen är och mängden aktiviteter som utförs varje dag runtom i Storstockholm så blev jag både glad och imponerad. När frågan till slut kom om jag vill hjälpa till och bidra så var det enkelt att tacka ja, det här är en spännande resa som Djurgården påbörjat och det ska bli riktigt roligt att få vara en del av den.