Det var i matchen mot Östersunds FK som AIK:s mittfältsmotor Enoch Kofi Adu fick ett rött kort efter bara fyra minuters spel. Adu och Östersundsmittfältaren Rewan Amin hamnade i en duell om bollen på mittplanen.

Amin hann in i duellen först och petade bort bollen vilket gjorde att Adu kom in sent i situationen och det slutade med att AIK-mittfältaren satte dobbarna i låret på Amin.

AIK:s Enoch Kofi Adu stängs av

Som ett resultat av det röda kortet missade Adu AIK:s match mot Gif Sundsvall under söndagen samtidigt som disciplinnämnden behandlat fallet vidare.

Nu har disciplinnämnden fattat ett beslut.

Enoch Kofi Adu avstängning förlängs med en match vilket gör att han missar AIK:s avgörande match om SM-guldet på söndag borta mot Kalmar FF.

Disciplinnämndens Göran Nilsson berättar om beslutet för SportExpressen.

– I en sådan här närkamp som Adu gör med benet och går med sulan före så anser vi att man uppträtt ovarsamt och riskerat motståndarens säkerhet. I de flesta fallen så blir det en match extra. Han är inget undantag i det här, det är normalt att vi dömer på det här viset, säger Göran Nilsson i nämnden.

Har ni varit eniga i det här beslutet?

– Vi var helt eniga i beslutet.

Wesström: "Extremt tråkigt"

AIK:s sportchef Björn Wesström om beslutet.

– Jag har ingen kommentar till det alls. Det är deras beslut, de har motiverat och får stå för det, säger sportchefen.

Hur mår Adu?

– Han har samlat sig mer än vad han gjorde vid tillfället. Det klart att det är extremt tråkigt att säsongen är över för hans del. Det är som det är.