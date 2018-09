Statistiken som talar för att AIK tar guldet

AIK är det enda lag som inte har förlorat en enda match i årets allsvenska. I dag väntar en tuff bortamatch mot IFK Norrköping där laget har chansen att befästa serieledningen.

Just nu leder AIK allsvenskan på 48 poäng, fem poäng före Hammarby och åtta poäng före Malmö FF. MFF har dock en match mer spelad då laget vann mot Östersund igår.

AIK har bara släppt in elva mål på 20 matcher vilket ger ett snitt på 0,55 insläppta per match. Det är snäppet vassare än rekordåret 1998, då AIK släppte in 0.58 mål under en säsong, vilket är det lägsta målsnittet gällande insläppta mål något allsvenskt lag mäktat med.

- Alla i laget har en sund inställning till försvarsspelet och det har Rikard Norling lyckats att pränta in i oss. Det handlar inte om mig för att jag är längst bak eller så utan det är över hela banan, säger mittbacken och trotjänaren Per Karlsson.

När du säger "sund inställning" vad menar du då?

- Det handlar om att vi underkastar oss arbetet som vi behöver göra där ute på träningsplanen. Jag har sagt det flera gånger, att vi tränar väldigt mycket mer på försvarsspel nu än vad vi gjorde tidigare även om det inte är det roligaste du kan göra.

- Man vill ju helst lattja med possession spel, kvadraten eller något annat men nu drillas vi. Jag ska inte säga att vi bara tränar försvarsspel, men det handlar i relation till hur vi tränade tidigare. Jag har ju varit i klubben ett tag nu och upplever att det är mer nu.

”Risk att man börjar sväva i väg”

Känns det så pass tryggt som det ser ut?

- Ja, senaste matcherna har det gjort det. Vi har lyckats stänga ner motståndarna i match efter match, även om vi spelat på bortplan. Vi kan få igenom våra idéer i försvarsspelet även på bortaplan och vi har kontrollen.

Hur ser du på läget ni skaffat er inför slutspurten av allsvenskan?

- Jag försöker att inte gå händelserna i förskott. Nu möter vi Norrköping i nästa match och det är säsongens svåraste bortamatch för oss. Sedan var vi många som kollade på Djurgården-Hammarby och blev glada när Djurgården vann.

- Men det är tio matcher kvar nu och väldigt många poäng att spela om. Risken är att man börjar sväva i väg och då kan man tappa det. Vi ska ta våra poäng som vi behöver.

Det blev 3-3 i ert senaste möte på Friends, vad minns du av det mötet?

- Vi slarvade bort den segern eftersom vi ledde med 3-1. Det känns som vi har revansch att utkräva för det blev en väldigt sur eftersmak av den matchen.

Du kom till AIK 1998 och debuterade i A-laget i maj 2003. Vad skulle det beyda för dig att ta ännu ett SM-guld med AIK?

- Det skulle vara en belöning för allt slit man lagt ned de senaste åren. Det skulle betyda allt och det skulle också känns extra bra med tanke på att jag valde att stanna och inte gå utomlands. Skulle det kryddas med ett SM-guld skulle det beyda allt.