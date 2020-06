Den 6 november 2019 blev det officiellt. Då stod det klart att en era som pågått sedan 1997 skulle gå i graven. Ut med C More – och in med Discovery som hade säkrat rättigheterna för allsvenskan och superettan till 2025.

Men Discovery har fått vänta länge innan säsongens början, men i helgen är det äntligen dags.

– Vi har haft en nedräkning ganska länge, men vi känner oss redo och fulla av förhoppningar. Många på redaktionen har väntat på detta under flera år, sen har vi en hel del nyrekryteringar, både framför och bakom kameran, som har haft allsvenskan som morot för att ansluta sig till Discovery. Det känns väldigt skönt, trots den rådande situationen med pandemin, att har det hittats en lösning för elitverksamheten, säger en lättat Hanif Hosseini, sportchef på Discovery.

Hur har coronaviruset påverkat den här allsvenska premiären?

– Rent redaktionellt har förutsättningarna påverkat alla företag och framför allt företag i vår bransch, samtidigt som det har lett till väldigt många utmaningar. Vi jobbar väldigt mycket på distans och inom program som Zoom. Det finns stora utmaningar i att inte planera tillsammans, och inte sitta i en grupp. Men samtidigt är jag så jävla stolt över gänget, redaktionen och alla avdelningar i huset att vi är där var vi är. Vi har väntat så länge på detta.

”Kommer erbjuda 480 matcher”

Har ni på något sätt tjänat på att folk inte kommer få närvara på matcher och då i stället köper ett Dplay-abonnemang?

– Vi vet inte hur den här krisen kommer att påverka abonnenter och så vidare, det får tiden visa, men mest är jag nöjd med att vi, SEF och klubbarna genom myndigheterna och regeringen har fått ett startskott och fått möjligheten att erbjuda alla en full omgång, alltså 480 matcher. Det är det som har varit fokuset hela tiden och önskemålet egentligen, säger Hanif Hosseini.

C More har haft rättigheterna ett bra tag. Hur ska ni visa att ni förtjänar rättigheten mer?

– Jag vill inte recensera konkurrenter utan jag vill faktiskt säga att under de åren C More har haft rättigheten så har de gjort ett väldigt bra jobb. De har erbjudit publiken bra sändningar. Men vi vill göra det annorlunda på vårt sätt. Målet är ett bredda intresset kring allsvenskan och superettan. Vi vill komma närmare. Det är inte bara uppsnack och nedsnack och sen 90 minuter match vi vill fokusera på. Det finns en hel del öden, karaktärer och berättelser runtomkring, som tidigare inte har uppmärksammats på samma sätt som vi vill uppmärksamma det.

Ny satsning med Fantasy

Expressen har tidigare skrivit om en ny serie som kommer ge exklusivt material kring mästerlaget Djurgården. Men ”Närmare Svenska Mästarna - Djurgårdens IF” är inte den enda satsningen som kommer att genomföras.

– Vi ska dra i gång en satsning med Fantasy. Målet är att skapa en naturlig plattform för alla Fantasy-spelare. Dessutom vill vi krydda de här sändningarna med matchbilder som vi har rättigheter till. Det är ett perfekt sätt att höja den allsvenska upplevelsen. Sen kommer vi satsa mer på analys och innehåll som understöds med siffror som därmed ger både träffsäkerhet och variation i våra sändningar. Det är ett sätt för att tittarna ska få en större inblick i spelet. Vi vet att det är en stor rättighet och en stor liga.

Inga artificiella ljud

Coronapandemin innebär att läktarna kommer stå tomma inledningsvis. Hur ska ni göra för att kompensera tittarna för den stämningen som uteblir?

– För det första kommer vårt nära koncept in där. Vi kommer att ha kommentatorer på alla allsvenska matcher. Våra programledare och experter kommer att stå nere vid planen. Så vi kommer att satsa mycket på att ha folk på plats som kan förmedla det som händer på ett nära sätt. Sen går det inte sticka under stol med att publik och atmosfär är en stor del av fotbollen och all elitverksamhet, säger Hanif Hosseini.

Men Discovery planerar inte att införa några artificiella ljud för att höja stämningen för tv-tittarna.

– Till en början är det viktigt för att oss att förmedla den verklighet som finns på arenorna. Vi har kolleger och konkurrenter som har prövat andra ”takes”, som till exempel i Danmark där de lagt upp skärmar på arenan som de har kopplat till Zoom. Det finns andra ligor som har börjat med ljud. Men vi vill starta genom att vara så nära verkligheten som möjligt, egentligen utan att stänga några dörrar framåt. Det handlar om att vara anpassningsbara när det handlar om ett sådant här läge.