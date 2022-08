AIK hade en brant uppförsbacke inför returen mot Slovacko i Europa Conference League-playoffet. Förra veckans möte slutade med 3-0 till Slovacko vilket betydde att AIK var tvungna att göra minst fyra mål på hemmaplan för att säkra en plats till höstens gruppspel.

AIK inledde matchen piggt.

Den första målchansen kom i den sjätte minuten, men Nabil Bahouis avslut gick rakt på målvakten. Fyra minuter senare blev det farligt efter en AIK-hörna, även den här gången lyckades Slovackos målvakt freda målet efter en rörig situation i straffområdet.

Efter en dryg halvtimmes spel i första halvlek avlossade Erik Ring ett hårt volleyskott som tvingade Slovackos målvakt till en snabb reflexräddning och det var fortsatt mållöst.

AIK utslaget

Till den andra halvleken gjorde AIK två byten när Erick Otieno och Nicolas Stefanelli ersatte Yasin Ayari och Axel Björnström. Otieno vann bollen högt upp i planen och fick till ett tungt vänsterskott som tippades över ribban av Filip Nguyen.

AIK försökte forcera in ett mål men med en kvart kvar av matchen så kontrade Slovacko in 1-0 efter att Vlasiy Sinyavskiy stötte in bollen i mål från nära håll. Resultatet stod sig matchen ut och det innebär att Slovacko slår ut AIK ur ECL-kvalet med totalt 4-0.

”Gav allt vi kunde”

AIK:s tränare Henok Goitom:

– Första tio stressar vi fram alla uppspel. Vi får ordning på det senare och skapar lägen som kunde skapat tryck, säger han.

Vad kunde ni göra bättre över 90 minuter?

– Vi möter ett lag som är duktiga. I första halvlek kan vi skapa mer momentum, vi har ett par chanser, och när vi ligger under med 0-3 behöver vi turen på vår sida för att göra mål. Vi gav allt vi kunde.

Larsson: ”De är bättre än oss”

Lagkaptenen Sebastian Larsson är inte munter efter matchen.

– Det är en besvikelse. Vi åker ut sista omgången som för några år sen. Vi får en skaplig start och försöker, vi behöver få saker att studsa vår väg i dag. För stor skada var skedd i den första matchen. Man får vara ärlig att säga att de var bättre än oss över två matcher.

När insåg ni att det inte kommer att gå?

– Man tänker inte på det viset under matchens gång. Man drömmer ju om en perfekt start och vi fick ett tryck, en av de bollarna behövde rulla in så de känner sig osäkra. Men när matchen rör sig mot sitt slut och det fortfarande står 0-0 så har de ju ett lugn och vi hade en ganska lång väg att vandra. Det blir tufft att hålla energin uppe. De är bättre än oss.

Tycker du att de är 4-0 över två matcher-bättre?

– Ser du till den första matchen: ja, men det handlar om vår prestation. Jag vill inte hitta ursäkter, sen kan man diskutera om det ska vara så. Det kanske det inte ska vara. Men vi får ta ansvar för våra prestationer. Och det är ju i den perioden när vi ligger under med 1-0 borta och vi rasar ihop. Det är bara att erkänna att de är bättre över två matcher.

När klockan började ticka och det fortfarande stod 0-0, tänkte man: ”derby på söndag, nu tar vi det lugnt”?

– Nej. Oavsett om det såg ut så, så finns inte de tankarna. Man vill extremt mycket, men vi får inte inledningsmålet och vi får inte dem att känna darr och vi ger oss inte den där extra energikicken som hade behövts för en vändning, säger Larsson.

