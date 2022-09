Skolkoncernen som tog kontroll över en fotbollsklubb

DEN SISTA PROCENTEN Historien om hur VM hamnade i Qatar är också historien om hur den internationella fotbollen ändrade utseende. Med tiden har en berättelse om oligarker, diktatorer, invasioner av grannländer, kollapsad tävlingsbalans, superligor och protester tagit form. Världens största sport närmar sig kokpunkt. Inför VM 2022 berättar SportExpressen om ett fotbollsland som på många sätt stannade kvar på andra sidan utvecklingen: Sverige.

Det var längesedan Raja Thorén hade kostym på sig.

Det slår honom medan han drar lite i tyget och ögnar den blå kavajen skeptiskt.

Valrörelsen är på väg in i sitt slutskede. Debatter om friskolorna och deras vinstuttag duggar tätt. Raja, som är vd för en av Sveriges mest kontroversiella aktörer på marknaden, Thoréngruppen, vill inte bli ”ett slagträ i debatten”, skriver han när vi hörs innan vårt möte.

Två tavlor pryder väggarna inne på kontoret. Den ena innehåller ett porträtt av Raja själv tillsammans med spelare i Team Thoréngruppens fotbolls– och innebandylag. En hyllningsmålning från en Umeå-konstnär i samband med ett SM-guld, berättar han.

Den andra är Raja själv illustrerad som stålmannen, på väg med knutna nävar genom ett molntäcke, som i sin tur bildar Thoréngruppens tre ledord: Mod. Kraft. Passion.

– Den där fick jag också när vi vann SM-guldet, säger han och pekar på en oöppnad champagneflaska nedanför en av tavlorna.

Kontoret har stora fönster. Utsikten över Thorén Arena:s innebandyplan är formidabel. Rummet vi befinner oss i är lika mycket loge som arbetsrum.

En intensiv träningsmatch mellan lärare i stadens skolor pågår utanför, det piper från sulornas tvära vändningar.

Thorén Arena byggdes och ägs av Thoréngruppen, företaget som Raja Thorén både har grundat och äger. Umeå kommun hyr arenan av dem i 25 år och fördelar tiderna, därefter ska den övergå i statens ägo.

Bygget, som stod klart tidigare i år och även innehåller kontorslokaler för skolkoncernen, har orsakat bråk och känslor i Umeå.

Men ämnet är heller inte det enda som framkallat debatt i anslutning till Thoréngruppen. Faktum är att det mesta gör det. Senast i förra veckan hotades en av deras skolor med 500 000 kronor i vite av Skolinspektionen. Eleverna på ett gymnasium i Solna hade ”inte fått den undervisning de har rätt till”, menade myndigheterna.

Även idrottssatsningen har varit upphov till diskussion.

Det finns laddning i hur den har gått till. Hur den finansieras. Hur den sätter fart på saker. Hur den erbjuder ett exempel på hur man kan skaffa sig oinskränkt makt över en idrottsförening och i praktiken runda 51-procentsregeln.

– Sedan har jag den där också, säger Raja Thorén och pekar på en skylt bakom min stol.

”I’m not bossy, I just have better ideas” står det på en plåtbricka.

– Lite humor.

Det glittrar om hattarna inne i Globen.

Eric Prydz hitlåt Opus når sitt crescendo samtidigt som speakern förkunnar att Team Thorengruppen SK:s damer har gjort det igen: Korats till svenska mästare i innebandy 2022.

Guldfärgat konfetti regnar från taket. Det är andra guldet i rad. För en idrottsverksamhet som tog sina första steg 2005 är titlarna milstolpar. Vad som började med sponsring av en ganska nystartad innebandyklubb i utbyte mot namnrättigheterna blev snart mycket mer.

Team Thoréngruppen SK:s administration flyttade snart in i Thoréngruppens egna lokaler, och satsningen växte i takt med framgångarna på planen. Innebandylagets klättring från division fyra till SSL och SM-gulden har följt den finansierande skolkoncernens utveckling.

Thoréngruppen grundades 1999. För Raja Thorén var affärsidén en produkt av en rad andra initiativ. Som adopterad från Indien kom han till en läkarfamilj i Uppsala i unga år och växte upp i ett villakvarter strax söder om förorten Nortuna. Någon egen idrottskarriär var det aldrig tal om, han nämner några framträdanden i Prippscupen för IK Sirius som höjdpunkten.

I stället ägnade han sin tid åt annat. Thorén sökte sig bland annat till SSU – Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – innan han hade blivit tonåring och startade sitt första företag när han var 16. Än i dag betecknar han sig som ”socialist i grunden”.

– Jag var väl inte någon superfrekvent besökare av skolan, jag jobbade mer eller mindre heltid. Jag gick ut med 3,7. Det var inte det. Men det passade inte mig. Jag hade en lärare som hette Urban, hans undervisning passade mig perfekt. Det var väldigt mycket verklighet, frihet. Jag kunde använda mitt företag som specialarbete, säger han.

Han menar att den erfarenheten födde en idé om en annan sorts skola.

Min pappa bodde här på 1930-talet. Han sa: Ta Umeå. Det är enda gången jag har lyssnat på honom

Etableringen av företaget i Umeå ägde rum efter att han själv flyttat norrut. Raja hade hamnat i konflikt med SSU. Han menar att det berodde på att han upptäckte bidragsfusk i styrelsen, hur medlemmar hade anmält sig till kurser utan att närvara, sökt LOK-stöd och bidrag för lokaler de ägde själva.

– Det var helt galet och blev stökigt i Uppsala, väldigt mycket medier. Till slut började det ringa på dörren, lite sådana saker. Jag valde att bryta helt och flytta hit. Min pappa bodde här på 1930-talet. Han sa: Ta Umeå. Det är enda gången jag har lyssnat på honom, säger han.

Under sin första tid i staden försörjde han sig på att köpa och sälja delar till datorer. När en kund, som köpt en skärm av honom, undrade om han kunde undervisa i datakörkort, sadlade Thorén om. Hans bolag skrev konsultavtal och jobbade åt Amugruppen, numera känt som Lernia. Efter att ha vuxit sig för stora för att vara underleverantör blev offentlig upphandling den nya metoden för att få in uppdrag.

En affärsmodell som fick företaget att växa snabbt, men kändes skör.

– Det är en jättestor affärsrisk. Vi hade satt betyg i fyra år och kunde skollagarna, säger han.

Raja Thorén rycker på axlarna.

– Så vi startade en skola.

När klockan närmar sig 13 åker vi från Thorén Arena för att äta lunch i Astars lokaler, ett bolag i Thoréngruppens koncern som bland annat bedriver kockutbildning.

På menyn står lammfärsbiffar med potatis och rödvinssky. Raja Thorén rekommenderar att jag provar en lokal Björklöven-läsk. Den får tre getingar.

Historien om Thoréngruppens skolor är en om tillväxt och kontroverser.

Med åren har koncernen vuxit ut till en av Sveriges största i sitt slag. Enligt sitt senaste bokslut omsatte den nära 1,7 miljarder kronor. Totalt driver företaget 15 grundskolor med 3 700 elever, 38 gymnasieskolor med 9 200 elever och komvuxutbildningar.

Men Thoréngruppen är också omskriven av andra skäl.

De senaste åren har skolverksamheterna granskats många gånger och fått kritik.

Veckan efter att vi träffats i Umeå hotar Skolinspektionen Thorén Business School i Solna med en halv miljon kronor i vite. Hotet kommer bara ett halvår efter att skolan varnats för bristande betygssättning.

Nu handlar det om utebliven undervisning.

I vissa fall, skriver Dagens Nyheter, ska ”närmare hälften av de lagstadgade undervisningstimmarna inte ha genomförts”.

”I en kurs har eleverna inte fått någon skolförlagd undervisning alls, trots att den pågått under ett helt läsår. I svenska och engelska har bara hälften av undervisningstiden i vissa fall genomförts”, står det i en rapport från myndigheten.

Nyheten följer ett besvärligt mönster.

2018: Skarp kritik riktas mot Astar, som bland annat bedrivit svenskundervisning för nyanlända, i ett inslag i TV4:s Kalla Fakta. Med dold kamera visar programmet hur elever saknar både läromedel och datorer. Raja Thorén slår ifrån sig och menar att framställningen är selektiv och avgörande fakta utelämnas. Publiceringen mynnar ut i ett möte mellan Thorén och dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi.

2020: I Älmhult uppmärksammas hur skolan Thorén Framtid har en behörig lärare på 135 elever. Problemen har fortsatt. Under veckan som gick, två år senare, rapporterade SVT att många elever vill lämna skolan.

2021: I Karlstad larmar en förälder om hur dennes barn skickats hem från skolan på grund av frånvarande resursstöd.

2021: I november förra året nekar Skolinspektionen tillstånd för 22 av de 23 skolor som Thorén vill etablera runtom i landet inför nästa läsår.

– Vi ser brister i deras redan etablerade skolor. Därför gör vi bedömningen att det inte finns förutsättningar för dem att utöka innan de har åtgärdat bristerna på befintliga skolor. Vi har i dagsläget flera pågående tillsynsärenden när det gäller Thorengruppens skolor, säger Carin Clevesjö, enhetschef på Skolinspektionen till tidningen Läraren.

2022: Tidigare i år anmärker Skolinspektionen på allvarliga brister i en NO-sal hos Thorén Business School i Sundsvall.

2022: I Malmö hotas en av koncernens skolor med böter från Skolinspektionen om man inte kommer till rätta med ”allvarliga brister”.

2022: När 73 elever på en av Thoréngruppens skolor i Solna blir underkända på ett matematikprov ges eleverna möjlighet att skriva om provet, något som strider mot skollagen och påpekas av Skolinspektionen.

Trots kritiken och ärenden hos Skolinspektionen har Thoréngruppen vuxit vidare och fortsatt vara vinstdrivande. I somras berättade Dagens industri att vinstuttaget uppgick till 10 miljoner kronor det senaste räkenskapsåret.

Just svenska skolföretags vinstmarginaler har varit själva kärnan i den politiska debatten om skolsystemet. Kritiken handlar främst om hur skolpengen, skattemedel ämnade för undervisning, omvandlas till vinstmedel.

Har Thoréngruppen rundat 51-procentsregeln?

Så även i Thoréngruppens fall, och inte minst med tanke på att brister i verksamheten regelbundet uppmärksammas.

Koncernens vinstmedel har bland annat överförts till Thorén Arena AB och använts till bygget av Thorén Arena, vars kostnad uppges uppgå till 250 miljoner kronor.

Vinsten används även till de sponsoravtal som finansierar idrottssatsningarna. Fotbollsföreningen, Team TG FF, hade en nettoomsättning på 4,4 miljoner kronor under 2020/21, en säsong då herrlaget låg i division 2. Säsongen innan var nettoomsättningen 5,7 miljoner kronor.

Innebandyföreningen, Team Thoréngruppen SK, hade en nettoomsättning på 6,58 miljoner kronor 2020/21. Personalkostnaderna uppgick till 4,45 miljoner kronor under samma period.

Det är inget juridiskt fel, utan Sverige tillåter att man tar emot pengar för undervisning men skickar dessa till andra verksamheter

En av landets mest flitiga kritiker av både skolsystemet och Thoréngruppen är Marcus Larsson, lärare, skoldebattör och en av två personer bakom Tankesmedjan Balans.

– Andra länder har inte system där friskolor kan skapa stora koncerner med andra företag i samma system. Danmark har till exempel en lag som säger att man bara kan vara huvudman för en skola, säger han.

– I Sverige finns möjlighet att flytta pengar inom sitt eget system. Kunskapsskolan kan flytta pengar till Saudiarabien. Nordic International School kan flytta pengar till sin verksamhet i Pakistan. Thoréngruppen kan flytta pengarna till en sporthall. Det är inget juridiskt fel, utan Sverige tillåter att man tar emot pengar för undervisning men skickar dessa till andra verksamheter.

Även om Raja Thorén vill poängtera att en del av pengarna som finansierat bygget av Thorén Arena kommer från vinster ur bolagets investeringsverksamhet, råder ingen tvekan om vilken koncernens huvudsakliga intäktsström är.

Ungefär 1,35 miljarder kronor – 77 procent – av Thoréngruppens intäkter kommer från skolpengen.

Vad säger Raja Thorén om att skolpengen i förlängningen går till ett idrottsprojekt?

– Jag ser det ju inte så. Företagets vinstmedel går till den här satsningen, säger han.

Företagets vinstmedel är ju bland annat skolpengen. Det är väl där den hamnar?

– Den dagen skolpengen lämnar kommunen och går till oss bestämmer vi hur vi ska hantera den. Då är det inte skattebetalarnas pengar längre. Utan det är företagets pengar. Vi bestämmer hur vi vill använda dem. I det här fallet har jag inget dåligt samvete alls. Vi låter väldigt mycket pengar gå tillbaka till Umeå kommun.

Skolinspektionen nekade er att starta 22 av 23 skolor förra året. Man angav att ni hade för stora brister i er befintliga verksamhet, bland annat vad gällde särskilt stöd till elever. En annan återkommande kritik är att ni samtidigt lägger vinstmedel på idrott i stället för att skjuta till resurser till skolverksamheten. Vad beror det på?

– Men det står ju inte att det är det vi gör?

Det var rätt att vi inte fick starta nya skolor, vi behövde gå tillbaka och rätta till saker

Du säger själv att ni gör vad ni vill med era vinstmedel. De pengarna skulle ju kunna gå tillbaka in i skolverksamheten?

– Men hur mycket pengar tror du att vi lägger på att förstärka där det går dåligt? Jag tycker att kritiken är rättvis på så sätt att vi skulle kunna lägga 100 procent av alla pengar på skolverksamheten. Vi skulle få marginellt bättre resultat, säger han och fortsätter:

– Pengen in och resultatet ut är inte bara pengaberoende. Titta på Malmö Stad. De gick 1,4 miljarder plus 2021. Sedan tittar vi på kvalitén på deras skolor. Du kan läsa Skolinspektionens rapporter. Varför gör de 1,4 miljarder i vinst när 25 skolor går dåligt? Jag säger inte att de ska satsa 1,4 miljarder till. Hade vi lagt våra pengar som vi lägger på idrotten på skolan är det alldeles för lite för att det skulle påverka. Idag har vi tre skolor av 78 som har bekymmer. Det jobbar vi hårt med och lägger mycket pengar på. För tio år sedan hade vi problem på åtta av 13. I takt med det har vi lärt oss, med vår kvalitetsavdelning, vår centrala elevhälsa som säkerställer att vi arbetar likadant på alla våra skolor. Det var rätt att vi inte fick starta nya skolor, vi behövde gå tillbaka och rätta till saker. Men det har inte med idrottsverksamheten att göra.

Förstår du ändå att det kan vara en principfråga som sticker i ögonen på människor? Om Malmö stad gör vinst stannar pengarna inom systemet och allmännyttan. Här är det ett företag som gör vad det vill med vinsten. Man har mindre kontroll över vad som händer med offentliga medel.

– Ja, det kan jag absolut förstå. Men jag skulle vilja vara lite dryg och säga så här: Det pågår felaktiga satsningar av politiker utan ansvar. Den summan är otroligt mycket större än det vi lägger på idrotten. Det vi lägger på idrotten kommer tillbaka. Träningsmöjligheter för ungdomar. Vi jobbar inte bara med en SM-final, vi jobbar med daglig verksamhet för ungdomar.

Thoren Business School i Umeå. Foto: PATRICK TRÄGÅRDH

Du vill ju gärna peka på saker i er satsning som innebär att ni ger tillbaka till samhället, men om man lyfter blicken och lämnar er som exempel och i stället tittar på skolsystemet. Jag menar, kan inte andra personer i din roll göra helt andra saker med pengarna? Investera dem i helt andra saker?

– Företag som själva får bestämma över sina vinstmedel, det försvarar jag rakt av. Även i anslutning till vården. Det funkar.

För att beteckna sig som socialist finns det ju en intressant ideologisk konflikt i den ståndpunkten.

– Jo. Jag kan välja att lägga mina pengar… jag tjänar väldigt mycket pengar. Jag kan köpa en söderhavsö, eller låta dem gå tillbaka. Kanske inte 100 procent till skolan, men på ungdomarna och framtiden. Idrottssatsningen har jag jättelätt att försvara, både inför dig och andra. Som människa kan jag däremot känna att jag inte skulle bli en jättebra företagsledare om jag kom hit i en svindyr Mercedes varje dag och var en dryg jävel. Nu ska jag inte prata skit om andra i branschen, men det finns personer som utmålar sig på ett annat sätt än vad jag gör. Varför är det så viktigt att visa? Det du ser av mig är det du får.

Men då återvänder vi återigen om dig och hur du gör med pengarna. Man tvingas ju fästa stor tillit till att individen gör bra saker med pengarna. Du tar själv upp andra sorters exempel. Det ruckar inte på din tilltro till det här systemet?

– Där vinsten slösas bort går det ändå till konsumtion, skatteintäkter och momsintäkter. Jag tycker att hur man än vänder och vrider på det så får staten tillbaka. En miljon för en champagne ger också intäkter till staten. Summan pengar som folk gör dumheter för är försvinnande liten.

Raja Thorén är inte ensam.

Vare sig om att driva en snabbt växande friskolekoncern, värja sig mot kritik mot hur vinstmedlen används eller använda dessa till sportsatsningar.

Tvärtom. Trenden i Sverige är tilltagande.

Kristian Wejshag som är huvudman för Olinsgymnasiet – ett skolföretag med växande vinstmarginaler och stor etablering i Västergötland – har gått in med miljonbelopp i Skara FC. Herrarnas A-lag värvade starkt inför säsongen och ligger trea i division fyra, bara några poäng från serieledning.

Internationella Engelska Skolans grundare Hans och Barbara Bergström donerar stora summor till Nordvärmlands FF via en amerikansk stiftelse. Paret har länge haft ett engagemang i klubben. Bara här om året tog Nordvärmlands FF emot 450 000 kronor från stiftelsen. I utdrag ur amerikanska register står det att pengarna är avsedda för ungdomsfotboll. Klubbens A-lag har samtidigt haft många utländska spelare i truppen de senaste åren.

Barbara Bergström och Hans Bergström, Internationella engelska skolans grundare. Foto: EERO HANNUKAINEN / IBL

Rune Andersson och bolaget Mellbygård sponsrar sedan många år Trelleborgs FF. Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

Affärsmannen Rune Andersson och hans bolag Mellbygård, som är största ägare med 22,8 procents innehav i den största friskolekoncernen Academedia, vars aktie rusade dagen efter valresultatet, sponsrar sedan många år Trelleborgs FF.

Är det en slump att så många av Sveriges skolföretagsmiljonärer vill in i fotbollen, eller finns det en gemensam nämnare?

Raja Thorén skrattar.

– Jag tror det finns en gemensam nämnare. Vi drivs jättemycket av utveckling. Utveckling av ungdomen. Vi har barn i våra skolor från ett år tills de går ut gymnasiet. Vi har även vuxenutbildning. Hur kan individen bli bättre? Jag kan tänka mig att vi alla funderar på vad som är bra för ungdomarna på en ort, säger han.

I Thoréngruppens idrottssatsning sammanstrålar flera aspekter av vår tids politiska konfliktlinjer. Det privata mot det gemensamma. Det egna mot det allmänna. Avregleringarnas förtjänster mot förluster. Medlemmarnas klubb eller företagets.

Hur har fotbollen i Umeå påverkats av Thoréngruppens initiativ?

Även om satsningarna har mött stark kritik från både individer och andra föreningar finns det en berättelse om hur investeringarna har tjänat fotbollen lokalt.

Efter att vi har avslutat vår lunch på Astar träffar jag lagkaptenen för Team TG FF:s damlag, Parva Zarassi, herrlagets William Ekenberg och Jonas Wikström, som är tränare för damlaget.

Alla tre tecknar liknande porträtt av fotbollslandskapet i Umeå.

Det finns ständiga problem med finansiering av verksamheterna. Senast i torsdags larmade Umeå IK FF om ett akut läge för klubbens finanser. Stigande bränslepriser och andra oförutsedda kostnader har skapat likviditetsproblem.

I samma delar av landet finns även upprepade exempel på osäkerhet när den sportsliga framgången pressar ekonomin. Det finns dessutom andra matematiska aspekter att förhålla sig till. Antalet spelare, antalet klubbar, antalet domare.

– Jag spelade i Umeå Södra. Vi vann serien 2015 och skulle gå upp till Elitettan. Men föreningen hade inte råd att ha kvar oss, säger Zarassi.

Det var ett domedagsmöte när Umeå Södra skulle läggas ner

– Det skulle bli för dyrt att ha ett elitlag. Alternativet var att lägga ner hela laget, eller att någon skulle ta över laget. Så hela truppen flyttade över till Team TG FF. Det var genom det jag kom hit.

Jonas Wikström nickar instämmande och väntar på sin tur.

– Det var ett domedagsmöte när Umeå Södra skulle läggas ner. Då fanns det egentligen ingen lösning innan Team TG kom in. Jag lämnade då men kom hit för tre år sedan. I det laget vi hade fanns det en stark känsla av att ”jag är duktig och jag duger”. Vi bygger mycket på det här också, säger han.

Parva Zarassi tar vid igen:

– Morön som spelade i Elitettan för två år sedan var tvungna att lägga ner, fast man kom trea. Ett lag kan bara försvinna över en natt. Den skörheten måste vi bort ifrån, det finns inte tillräckligt med pengar. Det finns kapacitet, potential och spelare, men för få lag. Att vi är i Elitettan nu är bra, trappan upp till Umeå IK blir bättre. Som fotbollsstad blir vi starkare tillsammans. Det kanske inte ska vara tvååriga elitsatsningar som bara försvinner, utan resurser som består bakom, säger hon.

Det kostar att åka till matcher här. Man förstår inte det om man bor i Växjö eller Stockholm

William Ekenberg, som lämnade Täfteå IK för Team TG FF 2020, håller med. Han vill också tillföra perspektivet att spela fotboll i den här delen av landet.

– Vi har väldigt, väldigt långa resor här. Reseersättning skulle ge klubbar möjligheter att överleva ekonomiskt, men även ordentlig backning, säger han.

Wikström fortsätter:

– Ja, det kostar att åka till matcher här. Man förstår inte det om man bor i Växjö eller Stockholm. Vissa gånger per säsong måste vi flyga, annars blir vi borta i tre dagar. Vi har mörker och vinter. Nu har vi bättre förutsättningar än någonsin: Vi har fått en inomhushall. Det dröjde till 2021. Vi har egentligen fått ett tält också, men kommunen har inte bestämt sig för var det ska stå. Hallen däremot är klar. Det förändrar allt.

Om det är hållbarhet i satsningarna som är viktigt, varför har inte Team TG ungdomsverksamhet? Skulle inte det göra mer för fotbollen i Umeå?

– Jag tror att ganska många i föreningen tycker att det skulle vara toppen. Men då har vi vårt problem här. Man vill inte trampa varandra på tårna för mycket. Klarar Umeå som stad det? Eller tar vi för mycket från breddföreningarna då? Det är en vågskål, säger Parva Zarassi.

Jonas Wikström stämmer in.

– Vi pratar mycket om bredd. Bredden är viktig, det är vår stora fråga. Vi har knappt några domare här uppe. Lagen kan inte spela på helgerna, för då spelar elitlagen. Domarna räcker inte till. Man slår sönder andra klubbar när spelarna är 14-15 år. Man tar de tre bästa, det är tolv kvar, det blir inte lika kul, lagen försvinner. Bredden försvinner, säger Wikström.

Jag frågar varför ingen i föreningen har motionerat om att starta ungdomsverksamhet om det är ”många” som skulle tycka att det ”vore toppen”.

Jag tror att hela idrotts-Sverige är för dåliga på det

Svaren blir avvaktande. Ingen av de tre personerna i rummet har varit på årsmöten här eller i någon annan förening.

Och ingen supporterorganisation eller utomstående medlemskraft kommer att dyka upp på Team TG FF:s årsmöten och föreslå en uppstart av ungdomsverksamhet. En stund innan har Raja Thorén berättat att endast spelare och ledare inom föreningen är medlemmar, inga andra.

– Det är en svaghet. Där bör vi tänka till. Jag tror att hela idrotts-Sverige är för dåliga på det. Det är väl ofta när det ska till en förändring som folk kommer. Vi kan ju vara där och vara med och tycka. En rak dialog, säger Jonas Wikström.

Spelar det roll vad Zarassi, Wikström och Ekenberg vill med sin förening?

Hur fungerar medlemsdemokratin i en klubb som har flyttat in sin administration i ett företags lokaler, bytt till företagets namn, vars styrelse utgörs av anställda på företaget, tränar och spelar sina matcher i en arena som företaget har byggt och äger – och får sin finansiering från detsamma?

Har Raja Thorén och Thoréngruppen rundat 51-procentsregeln?

På Team TG FF:s hemsida finns inga länkar till hur man ansöker om medlemskap. När magasinet Offside var på besök och skrev om idrottssatsningen 2016 angavs det i texten att sponsringen var villkorad mot att Thoréngruppen behöll kontroll över styrelsen, där Raja Thorén tidigare satt som ordförande, men nu har ersatts av kollega från Thoréngruppen.

Med andra ord skulle finansieringen försvinna om företaget inte får bestämma, och vad finns då kvar?

När jag tar upp ämnet opponerar sig Thorén och menar att det inte stämmer.

– Nej, men jag har däremot rätt att inte förlänga sponsoravtalet, säger han.

När går det ut?

– Det är tecknat år för år.

Så i praktiken är det väl ändå så?

– Ja, det kanske man kan säga.

Hur ser ett årsmöte ut här?

– Som i många andra föreningar. Vi i styrelsen sitter där och försöker få hit medlemmarna. Vi har en idé till februarimötet. Vi ska säga till spelarna att det är obligatoriskt att komma på årsmötet. Så ska vi göra en happening av det. Lite middag och lite grejer här inne.

Vilka är medlemmar?

– Det är tio lag här. Vi har några hundra medlemmar.

Kan man bli medlem?

– Ja, absolut.

Hur gör man?

– Man kontaktar kansliet.

Varför finns det inget formulär eller information om hur man blir medlem på er hemsida?

– Jättebra fråga. Jag vet inte.

Vill ni ha fler medlemmar?

– Absolut. Även utifrån.

Även om det äventyrar koncentrationen av beslut?

– Ja, det ser man på hur vi jobbar också. Vi väljer våra styrelseledamöter på två år i enlighet med RF:s stadgar. Jag är inte ordförande längre heller. Det fanns två skäl: Jag hade alldeles för mycket, jag ville också att föreningen skulle få hjälp att distansera sig från mig som person.

Varför?

– Jag hade läst för mycket om Alexander Ryssholm. Nej, jag skojar. Jag är duktig på många saker. Men jag ska inte styra en idrottsförening som ordförande. Det är inte det jag är bäst på.

Upplägget ni har här, med en tät koppling mellan ett företag och idrottsföreningen, är ju inte helt ovanligt i svensk fotboll om man tittar historiskt. Det är desto mer ovanligt om man tittar på hur det ser ut just nu. Har du fått nyfikna frågor från andra företagare som vill kopiera det?

– Nej, faktiskt inte. Ingen har ställt en sådan fråga. Jag skulle tro att om du tittar på Lycksele och mindre orter, där är det ju företaget på orten som håller idrotten uppe. Som investerar. Så tänkte vi också i början, men nu är vi ett nästan tvåmiljardersbolag med 2 500 anställda, det visste vi inte när vi startade föreningen 2005. Sponsringen har ökat för varje division. Till slut kom vi till en situation där vi pratar flera miljoner. Jag behövde fundera på om jag skulle lägga pengar på det här, accelerera satsningen ännu mer, eller om jag och barnen skulle bli tjockare. Hittills har vi accelererat satsningen.

Diskussionen om vem som ska kunna äga fotbollsklubbar, vems syften föreningarna ska tjäna, om marknadens intåg skulle kosta mer än det smakar, den följer en ganska tidstypisk konfliktlinje. Jag kan se tydliga paralleller till skoldebatten. Varför har idrotten i Sverige inte avreglerats tror du?

– För egen del skulle inte min satsning vara större om jag ägde 75 procent.

Varför?

– Jag är skolad i ett politiskt ungdomsförbund. Jag har varit aktiv i svenska skolidrottsförbundet och flera andra olika föreningar. Jag är van vid föreningen. Jag har suttit i styrelser för många föreningar i den här staden. Det är så här det ser ut. Jag vet det. Vi äger noll. Det finns ingenting att äga. Men jag litar på att mina pengar till Team TG FF kommer göra att klubben vill ha oss som sponsorer. Skulle vi bli bortröstade, och det är fullt möjligt, är mitt hjärta i föreningen för stort för att jag skulle ta bort pengarna. Om det är lika mycket som i dag kan jag inte svara på.

Har du någonsin velat äga den?

– Nej.

Du låter inte speciellt kritisk till 51-procentsregeln. Men ditt upplägg här är ju hur många majoritetsägare skulle vilja ha det.

– Jag förstår utifrån att man uppfattar det så. Då kan man generalisera mig fullständigt. Känner man mig vet man att jag inte är så enkelspårig. Som helhet tror jag att 51-procentsregeln är bra för svensk fotboll. Vårt stora problem är att vi har för lite gräsrötter. Svensk fotboll skulle dö ut utan gräsrötter. Och utan sponsorer. Man måste hitta den här vägen. Jag tror inte att Prioritet Finans, eller Alexander Ryssholm, vill lämna idrotten för att 51-procentsregeln är kvar.

– Vi har plötsligt en 100 000-personer-stad som har en fotbollshall där man kan träna inomhus. Det kunde man inte innan. Vi tappade våra talanger till andra orter. För Umeå-fotbollen är det absolut jättebra, säger Thorén.

Ni vill ha fler medlemmar säger du. Om man vill ha det kan jag föreställa mig att ett företagsnamn inte direkt lockar?

– På sponsorsidan har vi haft problem. Skulle du säga att det här är ett företag, inte en förening? Många tycker det. Man kan ju inte sponsra ett företag, tänker många. Men vi är en sponsor. Vi bidrar med det här, vi gör det här. Då blir uppfattningen annorlunda. På medlemssidan lider vi ungefär samma sjukdom som andra klubbar. Det är svårt att få tag på folk.

Har du övervägt att byta namn på föreningen för att skapa en känsla av att det är allmänhetens mer än företagets?

– Ja, det har vi funderat på. Men det landar i att vi måste fundera på vad företag får av sin sponsring. Vi finns i hela landet. Vi tycker att vi får tillbaka tillräckligt av att namnet är där. Det är inte så konstigt. Café Opera. CaperioTäby. I basketen heter alla som ett företag. Men jag vet inte, jag vill till en situation där vi får in fler medlemmar och funktionärer. Vi funderar på det där då och då.

Är inte frågan då vem den här idrottsföreningen tillhör? Dig och ditt företag eller medlemmarna?

– De få medlemmar vi har.

Och fotbollen i Sverige?

– Medlemmarna. Jag vill få det till att det är så enkelt.

På papperet har Raja Thorén rätt.

Idrotten och fotbollen i Sverige tillhör föreningarnas medlemmar. Alltid rent tekniskt och juridiskt, oftast praktiskt. Men precis som i fallet med Team TG FF och Thoréngruppens idrottssatsning finns det fall där frågan om makt inte är så enkel som en teoretisk röstmajoritet.

Även frågan om hur sportslig framåtrörelse ska gå till uppstår på fler platser.

Och den börjar bli akut.

I samma andetag som förbundskapten Janne Andersson uttryckte funderingar kring 51-procentsregeln i en intervju med Offside under september bekymrade han sig över svensk talangutveckling. Han är långt ifrån ensam.

Svensk fotboll har tappat mark. Väldigt mycket mark. Inte minst gentemot det ständiga jämförelselandet Danmark, men även Norge.

I bakgrunden finns en enkel förklaring. Under 2010 agerade dansk fotboll på ett sätt och Sverige ett annat. Den anledning som påtalas flitigast? Olika regler för ägande av klubbar.

Vi åker vidare mot ett exempel på hur en fotbollsklubb kan röra sig framåt inom ramarna för 51-procentsregeln, men där svåra frågor uppstår i arbetssättets skugga.

