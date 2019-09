Sirius vinner bottenmötet efter supermål: ”Enkelt”

Henrik Rydströms och Mirza Jelecaks Sirius har haft det svårt i allsvenskan under sommaren.

Inte sedan den meriterande bortavinsten mot IFK Norrköping den 30 juni har Sirius inkasserat tre poäng i allsvenskan.

Fram tills i kväll.

Då tog klubben emot bottenkonkurrenten Falkenberg hemma på Studenternas.

Det var en drömträff efter en halvtimmes spel som skulle bädda för de tre blåsvarta poängen.

Bollen letade sig fram till Christer Gustafsson utanför straffområdet som drog till.

Bollen satt stenhårt i främre krysset, otagbart för Hampus Nilsson i Falkenbergs målbur.

Sirius lättar ankar i tabellen

– Den satt fint. Vi behövde det målet, säger Christer Gustafsson till C More i pausvilan.

– Det var en träff som inte kändes på foten. Ganska fint tillbakaspel av Philip (Haglund). Jag kom så pass fint till bollen, det kanske såg svårt ut men det var ganska enkelt att få till ett fint skott.

Nästa mål skulle emellertid göras av gästerna. Olyckligtvis för dem i sin egen målbur.

Jacob Ericsson var olyckligtvis sist på bollen fram till 2-0 för hemmalaget som sedan aldrig släppte kommandot. Philip Haglund serverades ett friläge med bara fem minuter kvar, men träffade stolpen.

Falkenberg fick en supermöjlighet att reducera på stopptid efter att Nsima Peter prickat ribban. På returen gjorde Lukas Jonsson en jätteräddning på Edi Sylisufajs skott.

Sirius knep dock tre viktiga poäng och lyfter i tabellen, sex poäng före Falkenberg som befinner sig på kvalplats.

– Jag tycker vi jobbar stenhårt över 90 minuter plus tillägg, säger Sirius tränare Mirza Jelecak till C More.