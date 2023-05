I ett soligt Uppsala var det på måndagskvällen dags för hemmalaget Sirius att ta emot Elfsborg. Det förstnämna laget har haft en säsongsinledning som varit svår att sätta fingret på. De hade inför Elfsborgsmatchen bara förlorat en match, å andra sidan hade de inte tagit en endaste seger. Fem av sex matcher hade slutat oavgjort.

Elfsborg däremot, låg på en tredjeplats inför matchen, och hade fyra raka segrar i bagaget.

Mycket talade för att Elfsborg skulle vara det bättre laget.

Men när matchen väl drog i gång var det hemmalaget som tog kommandot. Ledningsmålet uteblev däremot.

Elfsborg tog ledningen

Istället var det Boråslaget som kontrade in 1–0-målet. Gudjohnsen nickade in bollen via försvarande Mathisen.

Men Sirius gav sig inte. De fortsatte på samma sätt som innan och kvitterade så småningom matchen. Den gången var det Bjarnason som gjorde målet. En riktig kanon rätt upp i krysset.

Och i den absolut sista minuten av den första halvleken tittade André Alsanati fram och satte dit ledningsmålet för hemmalaget. Sirius kryssade mot sin första seger för säsongen.

Målkalas i Uppsala

När den andra halvleken blåstes i gång var det Elfsborg som rivstartade den. De kom ut med ett högt tempo och det var tydligt att de inte var speciellt nöjda med att ligga under.

Det gjorde de inte heller speciellt länge i den andra halvleken. Efter bara drygt sju minuter var Jacob Ondrejka framme och dundrade in en frispark. 2–2.

Sirius hade däremot gett sig tusan på att ta mer än ett poäng den här gången. För bara ett par minuter efter att Elfsborg kvitterat var Sirius framme och tog ledningen – återigen. Den här gången var det Melker Heier som fick bollen i nät efter en tilltrasslad hörnsituation. 3–2 till Sirius med en dryg halvtimme kvar att spela.

Elfsborg vände – på fem minuter

Allt talade för att Sirius skulle ta sin första seger för säsongen. Men när det knappt ens återstod fem minuter fick Elfsborg studsarna med sig. Först kvitterade de, genom Jack Cooper Love. Och sen tog de ledningen. Johan Larsson var det som satte dit det målet.

– Sirius är klart bättre än oss i första halvleken. Vi har stora problem. Vi har en fyra där framme och ett stort glapp ner, vilket gör att de kan dominera oss i första. Det är inget att säga om att de har ledningen i halvtid. Vi får med oss 2-2. Men de är jättebra och gör 3-2, säger Jimmy Thelin, tränare i Elfsborg, och fortsätter:

– Det känns jättetufft för oss då. Men lagkänslan som vi har, och spelarna som kommer in ger allt. Att vi kan vinna och vända en sån här match är mycket tack vare lagkänslan vi har. Att de offrar sig. Det är lite tur, men också en jävla känsla.

”Gör årets bästa match”

Christer Mattiasson var givetvis inte nöjd efter tappet.

– Det var den tuffaste torsken i Sirius. Det gjorde ont, ont i själen. Det gjorde ont att se grabbarna där inne. Vi gör allt bra i första halvleken och har en välförtjänt ledning. Vi gör lite missar och får korta anfall jämfört med första halvlek. De chansar vilt framåt och vi får inte fast bollen. De får ett ordentligt tryck. Men till så, jag vet inte hur det är möjligt. All heder till Elfsborg som bara trycker på, säger han och fortsätter:

– Det är otroligt tungt. Jag lider med spelarna. Jag får ta på mig en hel del. Men ja, det är surt.

– Det är svårt vad man ska säga. Jag tycker att vi gör årets bästa match. Men vi tappar det på slutet. Vi måste plocka upp andrabollar... Ja, jag vet inte. Det är en av de tuffaste förlusterna jag varit med om, säger Sirius lagkapten Marcus Mathisen efter matchen.

”Tabellen ljuger inte”

Vinsten innebär för Elfsborgs del att de tar sig upp på en andraplats i den allsvenska tabellen.

– Tabellen ljuger inte. Vi är så bra skulle jag säga. Sen vet vi att vi har en hög högstanivå som vi visat vissa stunder. Men vi kommer inte upp i den så ofta som vi vill, vi har mer att ge. Det är en skön känsla, säger Elfsborgs Gustaf Lagerbielke, som blev inbytt i den andra halvleken.