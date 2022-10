Nu meddelar Uppsala-klubben att målvakten David Mitov Nilsson missar resten av säsongen.

”David Mitov Nilsson skadade höger knä under onsdagsträningen, en incident som medförde att han behövde genomgå en meniskoperation under torsdagseftermiddagen. Ingreppet gick bra men det innebär samtidigt att David inte kommer göra några fler allsvenska framträdanden i år. Prognosen just nu är att David får fokusera på rehabilitering resten av säsongen 2022 och därefter ta sikte på att vara återställd till säsongsstarten 2023”, skriver klubben på sin hemsida.

Mitov Nilsson har gjort 13 allsvenska matcher för Sirius den här säsongen. På målvaktssidan finns också Tommi Vaiho.