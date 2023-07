Ibrahim Sadiq gjorde 1-0 för Häcken mot The New Saints i den 19:e minuten, vilket är Häckens fjärde totalt över två matcher. Detta med ett fint vristskott som borrades in i korta hörnet.

I ledning 4-1 blev Simon Gustafson utbytt skadad, med inlindat lår.

Det är andra gången denna säsong som han är skadad. Vårsäsongen präglades av skador. Senare, på stopptid av första halvlek, blev målskytten Sadiq inblandad i ett rejält bråk. Först blir anfallaren kapad, innan han gjorde en eftersläng som slutade med gult kort för båda.

Häcken leder i skrivande stund matchen med 1-0, 4-1 totalt. Matchen pågår...