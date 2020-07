Siffrorna som avslöjar AIK:s enorma problem

Under torsdagen meddelade AIK att klubben var ”mer än missnöjd” med lagets insats och resultat mot Andreas Alms Häcken – och inte nöjda med säsongsinledningen.

Som en konsekvens av läget valde AIK därför att blockera alla spelare och ledare från att prata med medier tills dess att söndagens derbymatch mot Djurgården är spelad, ett krisdrag som förstärker intrycket av en redan pressad situation.

AIK:s säsongsinledning har gått från att vara ojämn till allt mer illavarslande. Laget har bara en seger på sina senaste sju matcher, en 1-0-seger mot Sirius på hemmaplan, och har blivit överkörda av både IFK Norrköping och Häcken. Efter 2-2-matchen mot Varberg förra helgen kritiserade tränaren Rikard Norling sina spelare för deras oförmåga att mäta sig fysiskt och mentalt med sina motståndare i en uppmärksammad intervju med DPlay.

Släpper till näst minst skott – men släpper in flest mål

Fotbollsvärlden har många olika statistiska källor och databanker. Inom själva området dataanalys, en växande marknad och allt mer flitligt nyttjat perspektiv hos klubbarna själva, finns också olika sätt att mäta saker så väl som pågående diskussioner om hur olika data och variabler ska tolkas. Mot bakgrund av detta kan det vara vanskligt att dra för långtgående slutsatser av vad en enskild datakälla säger, men i många fall kan man ändå få en fingervisning i termer av vad som fungerar och inte fungerar genom att titta på underliggande statistiska variabler.

AIK tar, enligt statistikplattformen WyScout, flest defensiva dueller per match av alla lag i allsvenskan (71,2 per match), tacklar flest gånger per minut när motståndarna har bollen (8,4). Enligt måttet PPDA – Passes Per Defensive Action – tillåter AIK motståndarna att slå färre antal passningar i rad än alla andra lag i allsvenskan. AIK tillåter i snitt 7,82 innan man sätter in en defensiv aktion.

Men trots att det måttet kan vara en signal på ett fungerande högt press-spel har motståndarna till synes enkelt att göra mål på Rikard Norlings lag när chansen väl ges.

AIK har inte bara släppt in mest mål i serien tillsammans med Kalmar FF (16), utan har även det näst högsta värdet för Expected Goals Against (xGA) enligt WyScout (15,15). Bara Östersund har högre (18,12). Enligt andra verktyg är AIK:s värde annorlunda. Till detta kan man addera att AIK bara släppt till 100 skott (9,31 per match), vilket är näst minst i serien. Bara Malmö FF (9,13) släpper till färre skott per match.

Enligt WyScout vinner inget lag i allsvenskan en mindre andel av sina luftdueller än AIK (41 procent).

Bara Östersund skjuter färre skott per match

I offensiv riktning är läsningen inte mycket mer munter.

Olika statistiska mått målar porträttet av ett lag som lyckas hålla i bollen men inte göra speciellt mycket med den.

AIK:s spelsätt genererar däremot ett stort bollinnehav enligt WyScouts sätt att mäta, (58,2 procent i snitt). Men laget får ut väldigt lite av det. Bara Östersund (8,84) har lägre Expected Goals än AIK (8,95) enligt WyScouts sammanställningar, att jämföra med IFK Norrköping som har seriens högsta värde (20,81). Bara Östersund – igen – skjuter färre skott per 90 minuter (8,09) än AIK (8,93). Totalt har laget skjutit 96 skott, att jämföra med IFK Norrköping (162), Djurgården (154) och Malmö FF (130). AIK har även fjärde minst antal bollkontakter i offensivt straffområde per match (13,5).