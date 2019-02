1. Magnus Eriksson

Ålder: 28 år

Position: Anfallare (kan även spela yttermittfältare)

Nuvarande klubb: San José Earthquake

Kontrakt till: Till och med 2020

Ryktas till: Djurgården, Malmö FF och IFK Norrköping

Hade Aliou Badji sålts till Kina hade Eriksson varit klar för Djurgården för ett bra tag sedan. Nu har Djurgården inte lika mycket pengar och det är en krånglig ekvation att lösa med San José, MLS och spelaren själv. Vissa har redan avfärdat affären som död, men vad jag hör är det inte helt kört. Fortfarande 50/50-läge. Kan lösa sig för Djurgården till slut. Några andra allsvenska klubbar lär inte vara aktuella.

2. Mikael Lustig

Ålder: 32 år.

Position: Högerback (kan även spela mittback)

Nuvarande klubb: Celtic

Kontrakt till: Juni 2019

Ryktas till: Malmö FF och AIK

Att Lustig skulle spela i Malmö FF 2019 håller jag som helt osannolikt. Jag lovar att segla Gotland runt i en jolle, för att citera Johan Rabaeus rollfigur ”Henkan” i SOS en segelsällskapsresa, om Lustig väljer MFF till sommaren. AIK lär ligga närmast till hands eftersom familjen har hus i Västerås. Men även ett utlandsäventyr är aktuellt, om nu inte Celtic förlänger optionen med högerbacken. Det blir spännande att följa Lustigs framtida val. Lär komma någon form av besked närmsta månaderna. Värvar AIK hem honom är han tänkt som mittback i första hand.

3. Jo Inge Berget

Ålder: 28 år

Position: Anfallare

Nuvarande klubb: Klubblös

Kontrakt till: Bosmanspelare utan kontrakt

Ryktas till: Malmö FF, Rosenborg, Molde och Ipswich

Berget är en av få människor i världen som vantrivts på Manhattan och gav upp ett mångmiljonbelopp för att bryta kontraktet med New York City FC för att flytta hem till Skandinavien. Vill hem till MFF, men där har inget blivit av ännu. Ryktas till Rosenborg och Molde och nu senast Ipswich Town i The Championship. Är nog inte helt uteslutet med MFF, även om det kanske just nu lutar åt ett annat alternativ.

4. Pa Dibba

Ålder: 30

Position: anfallare

Nuvarande klubb: Shenzhen FC

Kontrakt till: 30 juni 2020

Ryktas till: Hammarby och Gif Sundsvall

Sitter på ett riktigt bra kontrakt som ger honom ett par miljoner netto per år. Det vill nog inte Dibba bryta i första taget och ska han flytta hem måste han köpas ut för i princip hela kontraktstiden. Så brukar det i och för sig gå till i Kina, fråga bara Imad Khalili och Tobias Hysén som fick 90 procent av kvarvarande lön när de köptes ut. Om klubben köper ut Dibba lär det inte dröja alltför länge innan han blir klar för Bajen, men man ska som sagt lösa allt med Shenzhen också. Det kan dröja ett tag.

5. Joel Ekstrand

Ålder: 30

Position: Mittback

Nuvarande klubb: AIK

Kontrakt till: Till och med 2020

Ryktas till: -.

Mittbacken har haft problem med knät och i Dubai, under AIK:s träningsläger, fick han ytterligare ett bakslag. Funderar just nu på om han ska fortsätta med fotbollen eller inte. Allt talar i nuläget för att han bryter kontraktet med AIK och att karriären kan vara över. De kommande dagarna blir nog avgörande.

6. Spanjorer till Blåvitt

Med Ferran Sibilas intåg i klubben är det inte konstigt att det dyker upp två spanjorer på provspel i dagarna. Gai Assulin och José Manuel Casado ska försöka spela till sig ett kontrakt i Blåvitt. En av spanjorerna ska ha kopplingar till Soccer Services den andre ska inte ha det. Återstår att se hur bra de två är och om Blåvitt väljer att gå vidare med någon av dem. Provträningarna kommer att ge svar. Klart är i alla fall att det är värvningar som ett hårt ekonomiskt pressat IFK Göteborg skulle ha råd med.