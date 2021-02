Selmani målskytt igen – i Hammarbys kross

Hammarby inledde premiärmatchen i svenska cupen hemma mot AFC Eskilstuna klart starkast med flera heta målchanser och en hög press. Redan i den elfte minuten fick hemmalaget utdelning efter flera farliga anfall. Astrit Selmani passade bollen snett inåt bakåt i straffområdet till Jeppe Andersen som placerade in 1-0 bakom Noel Törnqvist.

Efter 17 minuters spel kom också nästa mål för Hammarby. Gustav Ludwigson tog sig förbi på kanten och hittade in till nyförvärvet Astrit Selmani i straffområdet. Anfallaren gjorde inget misstag när han petade in 2-0 från nära håll.

Hammarby slog AFC Eskilstuna med 4-1

AFC fick en mardrömsstart på andra halvlek. I den 47:e minuten höll sig Abbe Khalili framme i straffområdet och placerade in 3-0 efter att Ludwigson återigen stått för ett fint förarbete ute på vänsterkanten. En bit in på andra halvlek genomförde bägge lagen ett par byten och AFC spelade upp sig något.

Gästerna lyckades reducera i den 67:e minuten genom Alexander Ahl Holmström efter ett fint inspel från vänster men glädjen blev kortvarig. Bara tre minuter efter reduceringen utökade Mads Fenger till 4-1 på Abbe Khalilis frispark. Resultatet stod sig matchen ut vilket innebär att Hammarby därmed tog en viktig seger i svenska cupen.

Efter matchen var Selmani både glad över segern och att få göra poäng direkt.

– Det kändes bra. Första halvtimmen var det riktigt bra fotboll men det bör bekvämt efter 2-0, då tror man att det ska bli enkelt. Det är skönt att få göra mål och assist.

Just att du får göra mål och assist direkt. Vad betyder det?

– Det innebär mycket. Supportrarna har krav att jag ska göra poäng och om jag inte gör poäng så kommer jag att få höra det. Jag njuter av det sedan är det enkelt när jag spelar med dessa spelare så det är skönt för mig.

”Då har jag rätt att ställa krav”

Vad säger du om din prestation?

– Jag tror att jag bröt någons fot där nere så det känns jävligt bra. Jag försöker göra jobbet som krävs offensivt så att de bakom mig får lugn och ro med bollen. Sedan ska jag hålla mig i boxen hela tiden, det är det viktiga. Så länge jag är i straffområdet är det två man som har koll på mig och kan de fortsätta göra det så får Ludwigson och Amoo sina ytor så kommer det bli jävligt bra.

Du var nere vid planhalvan och tacklade ett tag?

– Ja, vi är ett lag och alla måste ta tag i det defensiva. Det är surt att vi släpper in mål och vi måste ta bort de grejerna. Vi får inte släppa in mål, möter vi bra lag ska 1-0 räcka ibland. Jag går in och visar inställning själv, jag står inte där uppe och skriker på andra, utan jag försöker föregå med gott exempel och störa motståndarna. Om jag gör det så har jag rätt att ställa krav på att andra ska springa. Fotboll är en löpsport först och främst, sedan kan vi tänka på att spela fotboll.

Selmani betonar att han gärna vinner svenska cupen med Hammarby.

– Vi har inte pratat om det men självklart är det en sak som jag tänker på hela tiden. Alla vill vinna cupen för det är en titel. Sedan tycker jag att cupen hade varit roligare om det låg mitt i säsongen som utomlands men man får ta det som det är. Vi måste vinna alla matcher och det är sex matcher för att ta sig till Europa. En bättre möjlighet får man inte, avslutar målskytten.