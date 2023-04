Dalslänningen har kommit tillbaka från otaliga skador genom åren och har vid flera tillfällen berättat om sitt psykiska mående som inte alltid varit på topp. Den hårdföre mittfältaren har bland annat oroat sig för framtiden och att inte räcka till för sin familj.

I ett samtal med journalisten och författaren Marcus Birro, 50, berättar han om sin fina uppväxt på landet, hur han via sin farfar och sin far blev en föreningsmänniska i Åsebro IF och sin genuina kärlek till IFK Göteborg. Sebastian Eriksson pratar i podden också om att han inte gillar att få beröm även om det värmer, att han saknar en riktigt bra vän som kan förstå hans sarkasm om mörkret, om problemen i Blåvitt, att unga talanger sticker utomlands alldeles för tidigt och om sin publika image som fotbollsspelare.

– För allmänheten är jag en kille som sparkar ner folk och tar röda kort, men det är mitt eget fel också. Men det är svårt att ta sig ur klyschor när pöbeln sätter stämplar, säger han och berättar att han har en tung period bakom sig.

– Det har varit en hemsk vinter. Husbygget höll på att gå åt helvete och när man inte kan förse sina två barn och sin flickvän med tak över huvudet känner man sig inte som en värdig förälder. Jag hamnar i depressioner i hopplöshet. Jag hamnar i likgiltighet där jag egentligen inte klarar av vardagen, tiden bara går och jag hatar mig själv, jag klarar inte av att hålla uppe mig själv inför barnen, jag svär och bråkar. Jag är bara allmänt en kass människa.

”Barnen blir fragila när jag inte mår bra”

Boendefrågan har löst sig nu, han hämtar kraft och kärlek från sin familj och blir varm inombords när fyraåringen bara vill ha Blåvittkläder på sig, han börjar närma sig startelvan igen och säger att tiden är hans räddning när han mår som sämst.

– Jag funderar väldigt mycket på livet på en existentiell nivå. Men senaste vändan med allt som var under vintern, då har man inte mycket tid till att fundera. Det blir på kvällar och nätter. Under dagtid försöker jag hålla i gång livet med träning och verksamheten på Kamratgården, när man kommer hem hinner man inte vara annat än en dålig farsa.

– Jag märker på barnen att de blir fragila när jag inte mår bra, de blir oroliga, jag ser att det händer saker i dem när jag själv mår piss liksom. Samtidigt tror jag att jag är för hård mot mig själv.

”Jag satt i en jävla sits”

Eriksson berättar i ”Birro möter” att han försökte få hjälp när det var som värst men kom fram till att ingen kunde hjälpa honom där och då. Sommaren 2021 drog han av hälsenan och i samma veva drog husbygget i gång. Ingen fotboll på ett bra tag, i december 2022 gick kontraktet med Blåvitt ut och samtidigt som han körde rehab och började närma sig spel igen sköt räntor och inflation i höjden.

– Jag satt i en jävla sits, det var en jädra ovisshet. Jag fick kämpa i 18 månader utan att veta hur det skulle bli. Det är en jävla rädsla när man inte vet. Nu har jag en annan inställning till livet och när man kommer ur de där jobbigaste perioderna så blir man starkare för varje gång.

IFK Göteborg förlängde veteranens kontrakt till och med december 2023. På måndag kan han få starta sin första allsvenska match för säsongen. Då väntar Malmö FF på Gamla Ullevi.