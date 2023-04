Blåvittmittfältaren ville först inte stanna i den mixade zonen och prata med medierna.

– Snacka med Mikael Stahre i stället, han var ju här, sade Eriksson innan han stegade mot utgången efter tredje raka förlusten (0-1).

Men sedan ångrade sig 34-åringen, vände på klacken och kom tillbaka och sade följande om Mikael Stahres val att redan nu tycka till i tv om IFK Göteborgs matcher.

– Konstigt. Han kan ta någon annan match. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara märkligt.

Tycker du att han borde vänta med att ta era matcher?

– Det tycker jag absolut.

Vad känner du gentemot honom nu när han har lämnat?

– Ingenting. Det har varit en turbulent tid i många år med många tränarbyten. Jag hade 1,5 år med Micke och ja… nu har vi börjat något nytt, igen.

Hade du en okej relation med honom?

– Ja, det hade jag absolut.

Stahre blev en snackis i det blåvita lägret efter förlusten mot Malmö FF på Gamla Ullevi.

– Jag fick höra det här efter (att förre tränaren var där), man reflekterar över det lite. Jag trodde faktiskt inte att han skulle vara på våra matcher, men han verkar skita i det, säger Eriksson, som också tycker att tidpunkten att sparka Stahre (tre veckor före premiären) inte var optimal.

– Vi kastade ju en hel försäsong i papperskorgen. Jag tycker någonstans att vi har börjat på något men att vi har fått alldeles för kort tid.

IFK Göteborg har tre raka förluster och har ännu inte gjort mål i seriespelet.

– Det är en kombination av situationen vi har hamnat i, att vi inte fått in bollar och att vi inte tror på det det sista. Vi tar oss oss fram ganska många gånger på en match men det där sista finns inte just nu. Vi saknar en väg för att skapa målchanser och göra mål. Jag anser att vi inte räcker till just nu. Vi får fortsätta kämpa på, se framåt och sluta grubbla, säger Eriksson.