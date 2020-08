Hammarby är vidare i Europa League-kvalet efter klara 3-0 mot ungerska Puskas Akademia. Bajen gjorde processen kort. 1-0 i minut 14, signerad Abbe Khalili.

Drygt en kvart senare fick Puskas-målvakten hämta bollen från nätmaskorna igen - men den här gången var det en riktig pärla som Bajen bjöd på.

Darijan Bojanic knoppade in en frispark till 2-0 - stolpe in - och fick fira stort. Det såg ut som en frisparkvariant något som Stefan Billborn själv medgav efter matchen.

– Vi har Tony (Gustavsson) nu inne som tränare, de har nött en massa varianter. Jag har lämnat det till honom när det gäller hörnor och frisparkar. Vi hade en bra variant på en hörna som blev lite kort, men vi får förutsätta att det var inövat, säger han.

”Vem bryr sig”

Bojanic själv valde att vara mer detaljerad:

– Jag siktade på krysset först, säger han och skrattar.

– Nej, men jag siktade på bortre hörnet. Den gick in, vem bryr sig haha. Vi sa att vi skulle lägga en mur framför ytan för att skymma Puskas-målvakten, han såg bollen sent tror jag. Jag slog den längst ut i kanten, stolpe in.

Annars var mittfältsmotorn nöjd över insatsen.

– Jag tycker vi kontrollerar den bra och var väldigt fokuserade genom hela matchen. Vi lät Puskas springa och jaga, säger Bojanic som menar att han hitta tillbaka till formen.

– Jag orkar mer och går inte runt och gömmer mig. Även om de markerar mig, så har ja kommit ifrån det där att gnälla över att de ska markera mig.

Abbe Khalili som noterades för det första målet var nöjd över Bajens insats.

– Jag tycker vi gör en bra match, stabil insats. Vi var fokuserat från första början. Vi visste att det var problem i deras lag men vi fokuserar på jobbet. Om vi inte hade tagit det seriöst kanske vi inte hade vunnit. Jag tycker vi gör det bra.

Resultatet innebär att Hammarby avancerar vidare till den andra kvalrundan.