I matchminut 66 byttes Justin Salmon in. I matchminut 69 sänkte han AIK.

24-åringen fick stå helt ensam inne i straffområdet. I lugn och ro kunde han ta emot den inskickade hörnan och placera in 2–1-målet. Det gav Degerfors IF segern och tre poäng.

– Otroligt kul! Att få komma in och bidra med ett mål så att vi vinner matchen är otroligt stort, säger Salmon.

Målet var speciellt. Det var inte bara hans första för säsongen, det kom också mot den klubb som fostrade honom.

Salmon tillhörde AIK i sex år. Från det att han var tio till det att han fyllde 16.

– Det är klubben i hjärtat och det var någonstans där jag utvecklades väldigt mycket under mina unga år. Att få göra mål mot dem, för Degerfors, är otroligt stort, säger han som försökte hålla igen firandet, men …

– Det blev något halvdant. Sitta kyligt. Det är svårt att hinna sortera tankarna när adrenalinet pumpar.

Var lagkamrat med Alexander Isak

I AIK tillhörde Justin Salmon en kull med bland annat Alexander Isak, Isak Hien och Leopold Wahlstedt.

– Vi hade ett otroligt lag där många har tagit klivet ut i Europa. Framförallt Alexander Isak då som jag tillbringade lång tid med i den -99-kullen, säger Salmon.

Har du kontakt med dem fortfarande? Isak, till exempel.

– Ja, en del. När Isak var hemma för något år sedan samlades vi och spelade lite fotboll. Sedan håller man så klart lite Instagram-kontakt med några stycken. Och när man ser dem är det som att man inte har varit ifrån dem. Det var en så otroligt tajt grupp. Vi åkte ut i Europa och spelade turneringar. Vann mycket.

Tror du att Isak kommer skicka något efter målet nu?

– Jag vet inte. Jag har fått lite meddelanden, men inget från någon AIK-spelare.

Isak och de andra kanske är besvikna på dig?

– Det är det jag tänker. Jag tror att många blev besvikna.

Hur kommer det sig att du lämnade AIK?

– Egentligen blev jag lite ratad. Eller inte ratad … Men vid U17, U19 fick jag inte fortsätta. Det var inte mitt beslut själv. Det var så klart tufft då. Jag var ung och visste inte vad jag skulle göra. Men det löste sig ändå.

Förklarar märkliga firandet

Via Eskilstuna City FK, Karlslunds IF HFK och Västerås SK hamnade Salmon i Degerfors IF. Och under lördagen sänkte han alltså AIK.

Hur stort var det här ögonblicket i din karriär?

– Jätte-, jättestort. På svensk mark är det absolut det största. Sedan har jag varit med om ruggiga minnen med landslaget i Liberia där jag har mött världsstjärnor som (Achraf) Hakimi.

Degerfors IF firade segern mot AIK med dans. Spelare och ledare snurrade runt i en ring med maskoten Lava i mitten.

– Vi har kört den berömda ringen efter varje seger och den är lite rolig. Utifrån sett undrar man kanske: ”Vad fan håller de på med?”. Men vi har kul och vi är en grupp som älskar varandra. Så har det varit under alla mina år här. Vi gör det här tillsammans.

Ni har besegrat Djurgårdens IF och AIK på hemmaplan i år. På torsdag kommer Hammarby IF på besök. Blir det seger då också?

– Allt är möjligt på Stora valla så länge vi har publiken bakom oss. Och det är här vi ska ta poäng.