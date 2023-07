Mittbacken Even Hovland gjorde fyra mål under Häckens guldsäsong 2022.

14 omgångar in i allsvenskan har han gjort fem. Detta efter att ha nickat in en frispark från Samuel Gustafson till 1-0 efter en kvarts spel mot IFK Norrköping.

Strax före paus fick Norrköping utdelning.

Häcken misslyckades med att rensa bort bollen efter en hörna och Arnor Traustason fick på en drömträff. Bollen letade sig upp i Peter Abrahamssons vänstra kryss och innebar att det stod 1-1 när lagen tog halvtidspaus.

– Vi är inte riktigt där. Det är mycket slarv. Vi spelar bort mycket bollar i stället för att göra det enkelt, säger Hovland i Discovery +

Rivstart på andra halvlek

Häcken fick också sämsta tänkbara start på den andra halvleken.

Norrköping utnyttjade ett bolltapp och ställde om. Christoffer Nyman skickade in bollen mot mål och där hann den träffa såväl Even Hovland som Oscar Jansson och stolpen innan Victor Lind petade in ledningsmålet från nära håll.

– Herregud vilket taffligt försvarsspel. Det är nästan tunnel, självmål och allting. Norrköping ställer om blixtfort. Häcken fick smaka på sin egen medicin, säger Axén.

Fyra minuter senare var det kvitterat.

Samuel Gustafsson fick en yta i straffområdet och placerade in matchens sista mål med en kylig bredsida.

– Det här var inte det bästa resultatet för oss. Visst, vi gjorde det väl okej första halvlek men vi vet allihopa att vi borde gjort det bättre i dag. Jag vet inte, energin var inte där. Nästa match kommer krävas mer för tre poäng, säger Gustafsson efter matchen.

Resultatet innebär att Häcken med sina 29 poäng avancerar till en andraplats i tabellen. Laget har dock spelat två matcher fler än Elfsborg som ligger trea på samma poäng. Upp till MFF i serieledning är det fem poäng.

– Det är naturligtvis tufft. Malmö spelar bra och har inget Europa att tänka på. Det var ju så för oss i fjol då vi bara behövde fokusera på allsvenskan. Men oavsett om vi har fler matcher i år så måste vi kunna prestera bättre än vad vi gjorde i dag, säger Häcken-kaptenen.

Norrköpings Christoffer Nyman var inte lika kritisk mot sitt eget lag.

– Vi har stått oss bra mot både Djurgården (sista matchen innan uppehållet) och Häcken nu. 2-2 i båda där vi ledde med 2-0 mot Djurgården och 2-1 mot Häcken. Vi behöver bli bättre på att stänga ner matcher men samtidigt tycker jag det är starkt av oss att ta poäng mot två så skickliga lag, säger ”Totte”.

IFK Norrköping ligger på en sjundeplats.