Det var Fotbolldirekt som var först med att berätta att AIK jobbade på att få in mittfältaren Anton Saletros i truppen. Sportchefen Björn Wesström har förhandlat med klubben och spelaren under en längre tid och nu är det i princip klart att Saletros gör en återkomst i AIK.

Såldes i somras

Om inget oförutsett inträffar den närmsta tiden lånas han in från den ryska klubben med en köpoption. Saletros såldes till den ryska klubben i somras men har haft svårt att ta en ordinarie plats i startelvan. Sammanlagt har han gjort ett mål och en framspelning på nio matcher. Sedan tidigare har AIK gjort klart med mittbacken Daniel Granli, anfallaren Chinedu Obasi och mittfältaren Saku Ylätupa från Ajax. Alla tre är med på träningslägret i Dubai. AIK möter New York City FC i Abu Dhabi under fredagen.

Texten uppdateras