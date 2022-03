Sågas: ”Men det är ju horribelt...”

Kvartsfinalen mellan Hammarby och IFK Norrköping bjöd på stor dramatik och den första halvleken blev händelserik. Hemmalaget inledde piggast men det var gästerna som stod för målen, efter två dyrbara misstag av Hammarby-målvakten Oliver Dovin.

1-0 till Norrköping kom drygt en kvart in i matchen.

Drömstart för IFK

Christoffer Nyman mötte ett inlägg från Jonathan Levi med högerfoten, och bollen letade sig in i nätmaskorna. Målet såg inte ut att vara helt otagbart för Dovin.

– Det är en målvaktstavla, absolut, säger C Mores expert Hanna Marklund i sändningen.

I den 20:e minuten fick gästerna betalt för sin höga press, efter ett snabbt inspel, petade Nyman in 2-0 från nära håll efter att bollen styrts in i mål via Richard Magyar.

– Två snöpliga mål för Dovin som har varit bra i cupspelet tidigare. Han har inte fått en bra start på den här matchen, uttryckte Marklund efter målet.

Men Hammarby fick kontakt precis innan pausvilan. Astrit Selmani hittade Nahir Besara med en fin passning som styrde in reduceringsmålet i öppet mål bakom Oscar Jansson.

”Horribelt försvarsspel”

Men det tog inte slut där. Hammarby fick en drömstart i inledningen på den andra halvleken. I den 50:e minuten styrdes Darijan Bojanic avslut i mål, via Godswills Ekpolos fot, och det var kvitterat i kvartsfinalen. Sju minuter senare var det dags igen.

Jean Carlos de Brito rev ner Selmani i straffområdet och domaren Kristoffer Karlsson pekade på straffpunken. Selmani gjorde inget misstag från elvameter utan placerade kyligt in 3-2 framför hemmasupportrarna, och vändningen var fullbordad.

IFK Norrköpings nyförvärv de Brito fick också kritik för sitt försvarsspel och byttes kort efteråt ut av tränaren Rikard Norling.

– Men det är ju horribelt försvarsspel av de Brito, två gånger om! Han lyckas undvika första situationen men gör sedan om samma sak, säger Hanna Marklund i C More.

Rikard Norling var inte heller nöjd med den kollektiva försvarsinsatsen och den situation som föranledde straffen.

– Vi behöver titta på det, det kan med största sannolikhet bli bättre. Det gynnar inte någon när det inte blev så bra, det kunde vi se. Finns det tv-bilder på det, då är det väl tydligt. Det finns ingen anledning för mig att gå in på det djupare, säger Norrköping-tränaren.

Hammarby lyckades hålla undan och vann matchen med 3-2. Därmed står det klart att laget avancerar vidare till semifinal i svenska cupen där Elfsborg står för motståndet.

Norling: ”Hammarby får luft under vingarna”

På presskonferensen ger Rikard Norling sin syn på matchen.

– Vi gör en kontrollerad och bra första halvlek fram till att vi åker på en vändning och får 2-1-målet mot oss. Det är symtomatiskt, det som sker innan det målet vid några tillfällen, sedan får Hammarby luft under vingarna och vi är inte tillräckligt distinkta i duellspelet och beslutsfattande i eget straffområdet. Där har vi något att lära. Vi har spelare som precis är på väg in på den här nivån, de lär sig, det är tufft att säga det men det är så vi måste se det, säger han.

Marti Cifuentes hyllar Selmani efter matchen:

– Han var väldigt viktig för oss, Astrit har anpassat sig till en ny roll (i den här matchen) och Williot fick agera falsk nia. Både Astrit och Mayckel hade ytor bakom deras backlinje att hota, Selmani gav sitt yttersta i presspelet så han gjorde det riktigt bra.