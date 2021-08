Sågar egna laget: ”Det är för dåligt”

De två europaspelande lagen Elfsborg och Hammarby möttes i en tempostark batalj på ett slutsålt Borås arena framför cirka 3000 hemmasupportrar.

Hammarby kom från en sen 3-1-förlust borta mot Basel i torsdags samtidigt som Elfsborg blev helt överkörda borta mot Feyenoord med 5-0 samma dag. Trots det täta matchschemat var det en relativt intakt startelva som Hammarby ställde upp med.

Förutom målvakten David Oustedt som var tvungen att hållas utanför elvan då Hammarby annars skulle överskrida maxantalet utländska spelare som får starta, vilket är nio stycken.

Insläppt mål efter sex minuter

Det var hemmalaget som tog det inledande initiativet i matchen och redan efter sex minuter slog de till i en blixtsnabb konring.

Robert Gojani hittade fram till Alexander Bernhardsson som kunde placera in bollen bakom Davor Blazevic.

Bojanic: ”Det är för dåligt”

Hammarby skulle sedan jobba sig in i matchen men Elfsborgförsvaret höll tätt till halvtidspausen. Mittfältaren Darijan Bojanic var märkbart irriterad i halvtidsintervjun.

– Det är för slappt det är för dåligt. Jag vet inte, fokusfråga? Jag vet inte. Det är inte okej alltså, vi släpper in mål hela tiden. Vi ska alltid ligga under innan vi tar tag i saker och ting, det är fett störigt, säger Bojanic i Discovery plus.

Han fortsätter och menar att det inte handlar om trötthet, utan något annat.

– Nej, det är en mental grej.

Matchen pågår.