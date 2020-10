Så många ville alla klubbar släppa in

Under torsdagen gav regeringen beskedet att man inte skulle öppna för mer publik på idrottsevenemang, trots att man tidigare föreslagit att öka gränsen från 50 till 500 personer.

I tron om att det skulle bli ett positivt besked publicerade Föreningen svensk elitfotboll, Sef, ett pressmeddelande där de förklarade hur klubbarna skulle agera.

”Fler insläpp, olika zoner, slot-tider, slussar, avskärmningar och publikvärdar. Det är något som snart kan bli verklighet på arenorna runt om i Sverige, för de klubbar som väljer att öppna upp”, skriver man i ett pressmeddelande.

Trots att de inte ens får ta in 500 åskådare tycker många klubbar i allsvenskan, superettan och damallsvenskan att de har kapacitet att ta in ännu fler.

Så många åskådare vill klubbarna ta in

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist menar också att hela samhället skulle gynnas om fler åskådare släpps in på arenorna.

– Publikfrågan har stor betydelse för oss, av många anledningar. 50% av alla svenskar är enligt Upplevelseinstitutet intresserade av fotboll och enligt revisionsbyrån EY så bidrar svensk elitfotboll med 1.2 miljarder kronor till statskassan, säger Enquist i pressmeddelandet.

– Vi är beredda att ta vårt ansvar för att inte öka smittspridningen. I svensk fotbolls gemensamma remissvar förespråkades det att arenans maxkapacitet bör avgöra hur mycket publik som släpps in på varje match, och att de protokoll som Svensk elitfotboll tagit fram styr för hur publiken kan återvända på ett smittsäkert sätt.

Sef har även publicerat ett protokoll där klubbarna i allsvenskan och superettan räknat ut hur många åskådare de kan ta in till sina matcher samtidigt som de fortsätter följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer med social distansering. AIK, Hammarby och Djurgården är klubbarna i allsvenskan som är beredda att släppa in flest samtidigt som Varberg bara tror sig kunna ta in mellan 104 och 119 åskådare på Påskbergsvallen.