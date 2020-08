En 18-årig kille lämnar sin familj, flyttar från Nigeria till Sverige och provtränar med Djurgården. Det är 2009 och han hamnar till slut i division 3-klubben Gimo utanför Uppsala. Där får han sina första erfarenheter av svensk seniorfotboll innan han ska plockas upp till division 1 och Sirius.

– Han var en blyg tonåring då, man fick knappt ur honom ett ord under hela första året och det var nog tufft för honom, berättar hans dåvarande tränare Andreas Brännström, nu tränare i Jönköping Södra.

I dag är Moses Ogbu en av Sirius största spelare i modern tid, och de senaste veckorna har han öst in mål för sitt nya lag Mjällby. Men det finns både ett innan och ett mellan succéerna.

– Jag ska säga så här, när jag kom till Sverige var första året jättesvårt, säger han mellan två matcher den hysteriska allsvenska sommaren 2020.

”Tappade glädjen där”

Moses Ogbu gör två mål mot AIK, det är hans fjärde och femte mål på fyra matcher och efteråt får han frågor om superformen och vad den beror på. Han berättar om att han har hittat tillbaka till glädjen som försvann efter en tid utomlands.

– I början trivdes jag, det gick bra och så där, inleder han när jag ber honom utveckla vad det var som hände i den engelska League Two-klubben Grimsby Town, som han tillhörde fram till i januari i år.

Han berättar att han umgicks mycket med lagkamraten Sebastian Ring och hans flickvän. Men när Ring bröt sitt kontrakt och flyttade hem till Sverige hände det mycket på en gång. Förutom att hans närmaste vän i laget lämnade så blev han själv skadad och tränaren fick sparken.

– Jag tappade glädjen där, säger Ogbu.

Blev det så att du kände dig lite ensam?

– Nej, inte så faktiskt. Jag känner några i London, när vi hade ledigt kunde jag åka dit och ha någonting annat än bara fotbollen, men det är så tajt där borta med många matcher så det är inte så många lediga dagar. Till slut kanske det var så att jag blev ensam. Det kanske var så.

– Sedan har jag inte träffat min familj på två, tre år. Det kan ha spelat en stor roll också så klart. Jag är stark mentalt, men då var det jättetufft.

Ogbu bestämde sig för att bryta kontraktet i England och flytta hem till Sverige.

Är det enklare att hitta glädjen där man känner sig hemma?

– Jag tror det, men det är mycket som ska stämma. Vilken klubb man ska till, vad det är för fotboll, vad det är för land, vad det är för stad, vad man har för liv. Man måste kolla på allt så att man inte hamnar på fel plats, men det är inte bara i Sverige jag kan känna mig hemma.

”Han kan inte passa eller skjuta”

Men Sverige har ändå blivit hemma för Moses Ogbu, även om det inte var självklart till en början. Efter ett antal matcher med Gimo fick han provspela med Sirius, men det var inte givet att han skulle få ett kontrakt. Dåvarande Sirius-tränaren Andreas Brännström ringde till Djurgården, där han hade provspelat men inte blivit kvar.

– De sa ”nej, han kan inte passa, inte skjuta, ingenting om taktik”. Så det var noll rekommendation från dem, säger han.

Men Brännström och sportchefen Mattias Erikson bestämde sig ändå för att ge det en chans eftersom de såg potential i Ogbu.

– Han kunde inte saker som 15-åringar kan, men han kunde samtidigt vissa saker som ingen kan.

För att konkretisera vad det var de såg beskriver Brännström bland annat hans förmåga att dämpa bollar.

– Du kunde skjuta ett skott i knät på honom och så skickade han upp en fot och den bara dog, ingen förstod hur. Sedan hade han en grej, att han var svagast i gymmet men hade superbalans. Han var ingen kille som lade sig och körde bänkpress eller visste vad knäböj var, men så kom han ut på planen och hade superbalans. Så det är ingen som kan ta honom liksom.

Det tuffa första året till trots utvecklas Ogbu och under andra året med Brännström kommer han allt närmare en startelva. Efter det byter Sirius tränare, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kommer in och det börjar lossna på riktigt. Han vinner skytteligan i division ett 2013, han börjar bli en allt större publikfavorit och ska, med en kort sejour i Jönköping Södra borträknat, stanna i nio år. Han är med hela vägen upp till allsvenskan där han under sitt sista år 2018 är kapten.

– Han blev hjälte där på något sätt, han utvecklades med Sirius och blev en av de största, säger Brännström.

Viktigaste personerna för Ogbu

När jag frågar Ogbu vilka människor som har betytt mest för honom i hans karriär är det ingen chock att tränarduon ”Kim och Tolle” kommer på tal. De spenderade många år tillsammans i Sirius och vid ett tillfälle 2012 sade han till UNT att Kim Bergstrand är som en far för honom.

– En far vet vad deras barn kan göra, och om de inte får ut det så vet de att barnet ändå kan klara det och så är det med Kim, sade han till tidningen.

Kim Bergstrand svarade på klassiskt Kim Bergstrand-vis.

– Pappa vet jag inte om jag vill vara, jag har redan två barn. Skämt å sido, Moses tar hela tiden steg och vi visade tidigt att vi tror på honom, det tror jag har betytt mycket.

Men det finns också fler som har varit viktiga för Ogbu.

Han berättar att han bodde hos sin vän och dåvarande lagkamrat Sunday Bale i ett år när han kom till Sverige, och att han tog hjälp av Kennedy Igboananike som kommer från samma akademi som han själv i Nigeria.

– Han spelade i seniorlaget när jag var junior, och det var han som kom till Sverige först. Så när jag kom hit hjälpte han mig jättemycket.

– Det var mentala grejer, man har lämnat familjen och pratar med mamma och pappa nästan varje dag, de frågar hur man mår och så där. Men när man har människor här som kan få en att fokusera på fotbollen trots att det är tufft så hjälper det jättemycket.

Efter träningarna brukade han åka hem till Igboananike för att antingen koppla av eller prata om de saker som var jobbiga, få hjälp med hur han skulle tänka för att inte fastna. Därefter åkte han hem till agenten Innocent Okeke och pratade vidare.

– Han tar hand om oss, att ha honom här i Sverige är jättebra för oss, säger Ogbu om relationen som han och flera andra spelare från Nigeria har med Okeke.

”Är inte samma sak som att ses”

Trots att det inte blev en flytt tillbaka till Uppsala och Sirius är Ogbu glad över att vara tillbaka i Sverige. Men saknaden efter familjen hemma i Nigeria finns fortfarande kvar.

– Vi pratar i telefon, vi har videosamtal, det är inte samma sak som att ses men det är vad man kan göra. Jag försöker åka dit ibland när vi har uppehåll i tio dagar eller så, men det är inte så lätt. Bara en vecka där känns inte tillräckligt, så det är svårt.

Han säger att han ibland kan se fram emot en tid då han kan umgås mer med sin familj, men att det är Sverige som alltid kommer att vara hans hem.

– Jag kommer inte att bo där, men jag kommer att pendla. När jag inte spelar fotboll längre kommer jag kunna åka dit och vara där i tre månader innan jag åker tillbaka till Sverige. Det är nog så det kommer bli, jag kommer att spendera mer tid där, och ta det lugnt i stället för att ha bråttom hela tiden.

Men det är långt kvar dit.

– Ja, det är jättelångt kvar. Jättelångt.