Konsekvenserna av det nya coronavirusets spridning har kastat in all världens idrott i ett tillstånd av stor osäkerhet, så även i Sverige. Under onsdagen förbjöd regeringen folksamlingar på 500 personer eller fler efter en begäran från Folkhälsomyndigheten.

Till helgen spelas därför kvartsfinaler i Svenska cupen inför tomma läktare, men även starten av allsvenskan är osäker. Runtom i Europa har flera fotbollslag satts i karantän och vissa spelare konstaterats smittade av sjukdomen covid-19, däribland en lagkamrat till John Guidetti i Hannover 96 och Juventus försvarare Daniele Rugani. Uefa har nu kallat till ett krismöte med europeiska aktörer som ska hållas på tisdag.

Vad som händer med den allsvenska säsongen är högst osäkert. De ekonomiska konsekvenserna av spel inför tomma läktare skulle bli förödande för många klubbar, samtidigt som rädslan för smittspridning mellan spelare växer.

Enligt uppgifter till SportExpressen är ett omfattande telefonmöte planerat till måndag där Sef och klubbarna ska diskutera hur man förhåller sig till situationen, något som bekräftas av Sef:s generalsekreterare Mats Enquist.

– Vi ska ha ett stort möte, en uppsamling med alla klubbar på måndag. Det är helt korrekt, säger han.

– Vi kommer att stämma av läget hos alla klubbar och vad vi har kommit fram till. Vi kommer inte att ha några färdiga beslut om ny spelordning eller startdatum för allsvenskan. Det kommer att ta längre tid. Det är mer en avstämning. Vi har många saker att ta hänsyn till, upptaktsträffar, årsmöten och cupmatcher. Förberedelser och status på varje klubb är viktigt. Vi försöker bara att sätta oss in i läget.

Så inga beslut är att vänta på måndag?

– Nej, det tror jag inte. Vi tittar i första hand på att spela allsvenskan som det är tänkt. Det kan fortfarande bli så att det här svänger, även om det ser mörkare och mörkare ut. I andra hand tittar vi på att skjuta fram ligastarten. Där är det förbundet som arbetar med olika scenarier just nu. Det kommer inte att vara färdigt på måndag, men vi kanske har möjlighet att stämma av med klubbarna och höra hur de ser på saken.

– Jag tror att jag har alternativen ganska klara för mig. I första hand: Spela som vi tänkt. I andra hand: Flytta starten för att spela med publik. I tredje hand: Jobbigare scenarier, med begränsad eller ingen publik. Men spela kommer vi att göra. Det ska till väldigt starka scenarier för att vi inte ens spelar ligan. Just nu planerar vi för att spela med publik. Det är jättesvårt nu. Det är fruktansvärda konsekvenser för samhället överlag, säger Enquist.

”Hoppas att ekonomiska konsekvenser ska kompenseras”

Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson säger till SportExpressen att det är förbundets tävlingskommitté som fattar det yttersta beslutet om en eventuellt uppskjuten säsongsstart.

– Det finns ett mycket nära samarbete mellan förbundets tävlingssida och såväl SEF som EFD. Förbundet kommer naturligtvis att noga lyssna på vad våra medlemsföreningar och deras intresseorganisationer önskar. Jag vill inte spekulera i vilka olika scenarios de diskuterar. Formellt sett är det sedan förbundets tävlingskommitté som slutligen, efter stor involvering, fattar eventuella beslut, säger han.

De ekonomiska konsekvenserna av publikbortfall och inställda matcher för fotbollen kan bli enorma. Har SvFF fått indikationer på att staten kan stötta med ekonomiska medel?

– Vi har i dag via Riksidrottsförbundet fått veta att idrotten samlat ska kartlägga vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår och att vi därefter ska framföra detta, samlat till regeringen. Vår förhoppning är att negativa ekonomiska konsekvenser ska kompenseras.

Så agerar klubbarna

SportExpressen har varit i kontakt med samtliga allsvenska klubbar och ställt samma tre frågor till alla.

1. Vill ni skjuta upp starten av allsvenskan?

2. Har klubben eller föreningen några fall av smitta?

3. Hur agerar ni i form av smittskydd?

AIK

Fredrik Söderberg, Biljett- och Marknadschef

1. AIK Fotbolls absoluta övertygelse och ståndpunkt är att det är mycket bättre att skjuta upp premiären än att spela den utan publik. Det är så mycket om och men, men utgångspunkten för oss måste vara att matcher ska spelas med publik. Vi vet inte hur länge den här situationen kommer att pågå, och det i allra högsta grad kommer att vara avgörande för alla beslut.

2. Nej, vi har ingen information om att det är någon smittad inom föreningen.

3. ”AIK Fotboll kommer tills vidare endast att genomföra stängda träningar för herr- och damlaget. Det kommer tills vidare endast att erbjudas telefonintervjuer med ledare och spelare i herr- och damlaget, d v s inga fysiska pressträffar på Karlberg och Skytteholms IP. Ledare och spelare i AIK Fotboll kommer tills vidare inte att gästa poddar, radio- eller tv-program.”, skriver AIK i ett pressmeddelande.

BK Häcken

Marcus Jodin, klubbdirektör, Häcken

1. Jag vill inte förekomma utvecklingen och den diskussion vi har inom SEF.

2. I egenskap av arbetsgivare har jag ingen rätt att uttala mig om våra anställdas hälsa.

3. Vi följer rekommendationerna från myndigheterna. Vi är extra vaksamma, men har inte stängt några träningar. Eftersom den plats vi brukar ha som mixad zon, för kontakter mellan media och spelare, ligger nära omklädningsrummen väljer vi att förlägga intervjuer till pressrummet.

Djurgården

Marcus Björling, presschef

1. Vi ser hellre att starten av serien skjuts upp än att den spelas inför tomma läktare.

2. Nej, inget fall. Vi har vidtagit åtgärder för att förhindra detta. Till exempel så ställdes vårt årsmöte för Djurgården Fotboll in under gårdagen (onsdag 11 mars) med anledning av den rådande situationen. Initiativet uppskattades stort av våra medlemmar. Sedan flera veckor tillbaka har även vår ungdomssektion (vårdnadshavare, spelare och ledare) fått information om läget och vad man ska och bör göra om man varit utomlands i riskområden med smittan, eller känner av förkylningssymptom.

3. Såväl träningar för herr- som damlaget är stängda för allmänhet och media. Media kan fortfarande komma i kontakt med spelare och ledare, dock via telefon. Kommande träningsmatch för herrlaget, IFK Norrköping borta, spelas inför tomma läktare och är flyttad från Värmbols IP (Katrineholm) till Östgötaporten. Damlagets match i Svenska cupen mot Umeå IK FF kommer att spelas utan publik. Den äger rum på Stadshagens IP nu på lördag kl. 15:00.

Falkenberg

Patrik Lundgren, klubbchef

1. För Falkenbergs FF så är det som så att vi vill spela inför våra supportrar. Det är ju det som är glädjen med all form av sport och inte minst allsvenskan. Vår inställning är solklar, vi vill spela våra fotbollsmatcher inför publik. Vi ser gärna att om det är så att vi inte kan ha publik så ser vi gärna att man skjuter på allsvenskan. Vi vet inte vad det innebär, men i nuläget, så ser vi hellre att premiären skjuts upp än att vi spelar utan publik.

2. Nej, det har vi inte. Inte som vi känner till. När det är en allmän spridning så vet man aldrig men vi har inga kända fall av smitta i Falkenbergs FF.

3. Vi har inga sådana restriktioner för tillfället. Vi har arbetat och informerat alla så gott vi kan, både internt, fotbollsspelare och ledare, och att vi har en extra stor försiktighet att inte komma till träningen om man känner sig sjuk. Vi är vana vid den delen att man försöker hålla sig ifrån träningsanläggningen när man är sjuk. Vi vill inte att någon blir smittad.

Hammarby

Stefan Billborn, huvudtränare

1. Jag är lojal med klubben. Jag tycker samma sak, fotbollen utan supportrar är död. Det vore en sak om man ska spela klart en säsong men nu är vi i början på en säsong. Då tycker jag att vi ska anpassa oss, det är mycket bättre att skjuta på det då. Är det något som allsvenskan har toppklass på så är det supportrar och matchrinramningarna, man ska inte tumma på det.

2. Nej, jag har inte hört något.

3. ”I klubbhuset på Årsta IP tillåts i dagsläget inga besök från utomstående, därmed är det endast spelare, ledare samt anställd personal som får vistas i byggnaden, samt spelare och ledare från Hammarby akademi. Klubben har också fattat beslutet att från och med nu stänga träningarna, vilket omfattar såväl allmänheten som representanter från media. Beslutet gäller tills vidare. Intervjuer med spelare och ledare är därmed endast möjlig via telefon, vilket betyder att spelare och ledare inte kommer att delta på plats i tv- och radioprogram, eller i podcasts”, skriver Hammarby i ett pressmeddelande.

Helsingborgs IF

Joel Sandborg, klubbdirektör

1. Det är en situation för hela samhället som bör och ska tas på största allvar, även från idrotten. Vår bestämda uppfattning är att starten av allsvenskan bör skjutas upp.

2. Nej.

3. Noga med handhygienen, handsprit finns tillgängligt i alla utrymmen. Inga handskakningar. Så få möten som möjligt och de möten som kan göras utan fysisk närvaro ska ske så. Stänger inte träningarna.

IF Elfsborg

Stefan Andreasson, klubbchef, Elfsborg

1. Vi är absolut mot att spela inför tomma läkare, fotboll ska spelas med publik. Därför ser vi helst att allsvenskan i så fall skjuts upp.

2. Nej, inte vad vi känner till.

3. Vi har inga speciella förändringar om du frågar mig i dag. Men vi följer vad som händer varje timma, varje minut. Vi följer instruktionerna från Folkhälsomyndigheten och har haft information med både spelare och annan personal. Vi har fått instruktioner från vår läkare om hur man ska sköta sin handhygien och vad man i övrigt kan tänka på. Fotbollen känns just nu sekundär. Det är jättetråkigt att vi får spela cupmatchen mot Häcken utan publik, men så får det bli.

IFK Göteborg

Max Markusson, klubbdirektör, IFK Göteborg:

1. Om det är så att förbudet, som det är formulerat i dagsläget, gäller över den allsvenska starten vill vi skjuta på den om alternativet är att spela inför tomma läktare.

2. Nej, inte vad vi känner till.

3. Vi kommer inte att stänga några träningar, men uppmanar folk att ha sunt förnuft och exempelvis inte be om personliga möten med spelarna. Vi följer de rekommendationer som finns, uppmanar till att tvätta händerna och har exempelvis extra handsprit utplacerat. När det handlar om cupmatchen mot Hammarby avstår vi flyg eller tåg och chartrar en buss som tar oss dit vi ska.

IFK Norrköping

Jens Magnusson, klubbdirektör

1. Vi har full respekt för beslutet att spela matcher utan publik i helgen. Vi har själva en inplanerad träningsmatch i helgen som kommer att spelas inför tomma läktare. Vi ser hellre en uppskjuten start av allsvenskan än att matcher spelas utan publik.

2. Nej.

3. Vi har tillsammans med vårt medicinska team tagit fram rekommendationer gällande coronaviruset. Denna har distribuerats såväl internt som i våra officiella kanaler. Våra övriga verksamheter, såsom restaurang och friskvårdsanläggning, har gått ut med information till sina kunder. Utöver detta följer vi noggrant de rekommendationer och riktlinjer som ges från myndigheter och från SEF och SvFF. Vårt ledarteam arbetar utefter ett par olika scenerier för den närmaste tiden beroende på utvecklingen.

IK Sirius

Christer Abrahamsson, klubbdirektör

1. Det beror på vad alternativet är. Vi tycker att fotboll är en publiksport som ska spelas med publik. Det är det absolut viktigaste.

2. Nej, inte som vi känner till.

3. Vi har gått ut med ett direktiv internt och till hela ungdomssektionen. Det säger mer eller mindre att om man har varit i kontakt med någon som har varit i något av högriskområdena, eller planerat en resa dit, då ska man inte ta del av vår verksamhet under inkubationstiden. Vi har ställt in planerade kick-off-möten med partners och liknande. Vi har en träningsmatch planerad till i morgon, men där finns det inga läktare på den planen där vi spelar. Mer än det följer vi myndigheternas direktiv.

Kalmar FF

Lucas Nilsson, tf klubbdirektör

1. Vi vill inte spela matcher utan publik, vi ser hellre att man skjuter på det. Vi ser att man kan flytta det ett par månader och att vi ändå skulle klara av det.

2. Nej. Peppar, peppar.

3. Vi följer de restriktioner som kommit från myndigheterna. Sedan ber vi spelare och anställda attvara extra försiktiga. Och så har vi avskaffat exempelvis frukostmötena för att minimera de situationerna. Nu får spelarna göra frukost själva ett tag.

Malmö FF

Daniel Andersson, sportchef

1. Det är så så klart ett allvarlig läge i hela världen som vi måste ta hänsyn till. Det är helt rätt och ingenting annat att göra än att lyssna på expertisen och rätta sig efter den. Vi ser hellre att seriestarten skjuts upp än att den spelas inför tomma läktare.”

2. Nej. (Peter Sohlmér, presschef)

3. Inga handskakningar, hålla avstånd, använda sunt förnuft. Tvätt händerna och använda handsprit. Träningarna kommer inte att stängas för besökare då det är så få som besöker träningarna och avståndet till spelarna är stort. Alla som besöker träningarna uppmanas följa de rekommendationer som råder överlag i samhället.

Utöver det ovan kommer MFF till söndagens cupmatch mot AIK bara att släppa in de av sina egna anställda som har en direkt uppgift på matchen. Har man inte det får man följa den via tv. Det kommer inte att vara någon mixad zon utan så väl tränar- som spelarintervjuer efteråt kommer att ske via podiet i pressrummet.

Mjällby

Fredrik Danielsson, klubbchef

1. Om alternativet är att spela premiären inför tomma läktare så skjuter vi absolut mycket hellre fram premiären av allsvenskan, låt oss säga en månad eller vad som krävs. Det finns många minussidor att spela med tomma läktare, både ekonomiska och sportsliga. Det blir oerhört svårt för oss att få ihop vår redan ansträngda ekonomi om vi ska bli av med våra publikintäkter. Vi har ett väldigt litet eget kapitel om man jämför med de stora hajarna. Vi har ingen mjuk kudde att kunna landa på om det skulle gå dåligt, vi lever på gränsen hela tiden. Om vi får fem miljoner mindre intäkter på kontot då får vi oerhört svårt att klara av ekonomin. I proportion till storlek på klubben så tror jag att det är ett lika stort problem oavsett vem du frågar.

2. Nej. Men det här kommer öka, det kommer explodera. Den sista delen som jag ser kommer komma är att någon spelare blir smittad. Vad får det för konsekvenser? Jo, konsekvensen kommer bli att hela laget sätts i karantän, det innebär att spelarna inte får gå utanför sina dörrar på två veckor. Det är klart som fasen att vi i allsvenskan kommer hamna i en liknande situation, att någon av oss aktörer inom allsvenskan träffar någon som haft smittan. Vi ska inte vara naiva och tro att vi klarar oss undan det här. Jag tror bara att vi har sett början, nu låter jag domedagsaktig, men jag försöker vara realistisk.

3. Vi är betydligt mindre och vi har inte den rörelsen av människor kring våra träningar så vi ser inte det problemet. Men spelarna har fått direktiv hur de ska förhålla sig till hela corona och vad de ska vara uppmärksamma på. Om man känner igen sig i vissa symptom så ska man kontakt vår fysioterapeut. Vi har just nu inge större direktiv förutom det som samhället har gått ut med.

Varbergs Bois

Lars Karlsson, ordförande

1. Om det blir så vill vi skjuta upp starten, inte spela för tomma läktare. Att spela vår första allsvenska match någonsin inför tomma läkare är inget drömscenario. Men finns det inget alternativ spelar vi ju.

2. Nej, inte vad vi känner till.

3. Vi skulle haft en träningsmatch mot Ljungskile på fredag på Påskbergsvallen, den har vi ställt in med tanke på läget. I övrigt har vi inte vidtagit några speciella åtgärder utöver att vi följer rekommendationerna från myndigheterna vad det gäller handhygien och kontakter.

Örebro

Simon Åström, vd

1. Vår absoluta hållning är att om valet är mellan att starta som tänkt den 4 april och spela utan publik eller att skjuta på den allsvenska starten med en större sannolikhet att spela med publik så väljer vi det senare. Men båda alternativen får en rad olika konsekvenser och man måste ta in en massa parametrar i en konsekvensanalys.

2. Nej.

3. Vi har en intern policy för all vår personal, den handlar om hur vi agerar för att minimera risken för att bli smittad och sprida smittan. Vi begränsar alla möten och försöker styra det till telefon och video, vi minimerar resor så mycket det bara går och åker inte publika transportmedel. Vi har inte begränsat folk att ha tillgång till arenan men däremot har vi riktlinjer för att vi håller oss på avstånd från folk.

Östersund

Niclas Lidström, pressansvarig

1. Vi vill skjuta upp starten av allsvenskan. Vi vill inte spela inför tomma läktare, inte av någon anledning. Det vore förödande både för publiken och ekonomiskt.

2. Nej, det har vi inte. I hela Jämtland finns det bara fyra fall än så länge vad jag vet. Vi har inte någon i eller runt klubben som är smittad.

3. Vi har inte stängt något ännu. Vi diskuterar det. Vi har inte agerat än. Våra träningar är normalt sett inte besökta av så otroligt många. Vi får se hur vi kommer att agera. Vi har tvingats byta lokal för vårt årsmöte i kväll. Vi ser över sådana saker. Vi har en träningsmatch nästa vecka mot Stjördals Blink från Norge, men då säljer vi inga biljetter utan spelar för tomma läktare. Vi vill inte ta den risken. Det bestämde vi i dag.