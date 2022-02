Ring hjälte – avgjorde sent mot Degerfors IF

På lördagen gästades AIK av allsvenska Degerfors på soligt Skytteholms IP i Solna-lagets andra träningsmatch på försäsongen. Första halvleken bjöd på två mål efter två misstag.

Nicolas Stefanelli höll sig påpassligt framme efter ett Zachary Elbouzedi stressat fram ett försvarsmisstag hos gästerna, och argentinaren chippade in ledningsmålet från distans.

Gästerna stod för en snabb replik några minuter senare.

Stefanelli stod för en dyrbar felpassning när han skickade bollen rakt i gapet på Degerfors Diego Campos som strax utanför straffområdet skruvade in 1-1 bakom Kristoffer Nordfeldt.

En kvart in i andra halvleken återtog AIK ledningen. Sebastian Larsson hittade in till Nabil Bahoui i straffområdet med ett vackert inspel, anfallaren petade från nära håll in 2-1.

AIK avgjorde sent

Inbytte Nikola Djurdjic hittade nätmaskorna och kunde ostört placera in kvitteringen i den 79:e minuten omarkerad i straffområdet. Men det var AIK som drog det längsta strået.

Inhopparen Erik Ring höll sig framme i den 89:e minuten och satte avgörandet till 3-2 och AIK kunde därmed säkra sin första seger på försäsongen.

– Det var fint med en födelsedagssång från supportrarna! Väldigt skönt att göra mål för egen del, alltid skönt att känna på nätet, men det är mitt jobb. Jag hoppas göra fler mål i år, säger målskytten Nabil Bahoui efter matchen.

Vad säger du om det offensiva spelet?

– Bra, vi pressar Degerfors högt. Vi har haft problem mot lag som spelar 3-4-3 men vi gör det bra i dag, ett stort steg framåt från senast.

Hyllar Nabbe

Bilal Hussein:

– Vi har tränat på det vi behöver och det är att ha ett långt bollinnehav samt att vara rörliga. Vi gör det bra tycker jag, säger mittfältaren.

Sedan passade han på att hylla Bahoui:

– Han är vår nia! Det är jätteviktigt, han gör mycket mål och då är vi som bäst. Vi ska gratulera honom på födelsedagen nu, säger han och ler.