28 minuter in på mötet med IFK Värnamo satte sig AIK:s målvakt Kristoffer Nordfeldt ner. Han tog sig för höger baksida lår och visade att han skulle behöva behandling.

Matchen pausade – vilket var extremt lägligt för AIK. De kunde samlas vid sidlinjen och snacka ihop sig efter en matchinledning som hade tillhört IFK Värnamo.

Kanske var Nordfeldt skadad på riktigt, kanske inte. Oavsett vilket är det numera ett ofta använt drag bland klubbar, att målvakten fejkar skada för att laget ska få en taktisk timeout. Spelet kan ju inte fortsätta utan målvakten på planen.

Flera misstänkta fall har uppmärksammats under de senaste åren. Ett av dem uppkom under derbyt mellan Djurgårdens IF och Hammarby IF förra sommaren. Den gången la sig Hammarby IF-målvakten Davor Blažević ner samtidigt som lagkamraten Loret Sadiku var ute för behandling.

– En blind människa hade förstått och sett vad de är ute efter. De ville inte spela med en man mindre och det brukar ta tid att plåstra och när målvakten lägger sig blir det stopp, jag vet ju det, suckade Djurgårdens IF:s Haris Radetinac.

När Expressen lyfte ämnet med IFK Värnamos tränare Kim Hellberg efter mötet med AIK konstaterade han:

– Vi har inte använt det någon gång, vi har inte några signaler eller någonting för det, men det finns utstuderat hos lag.

Hellberg var tydlig med att han inte pratade om AIK och Kristoffer Nordfeldt då utan om ämnet rent generellt.

– Jag är också rädd för att det kommer bli mer.

Domarbasen positiv till regeländring

Fler tycks känna som Hellberg, fler tycks ha uppfattat problemtiken. Samtidigt som Kristoffer Nordfeldt fick behandling på Borås arena pratade Discovery plus kommentator Jonas Dahlqvist om att det diskuteras en regeländring för att få bukt med lagens agerande.

– Det pratas om att det ska ändras, den här regeln. Att när det är målvakter som är skadade så får inte spelare springa ut till sidlinjen. För att det inte ska bli som timeouter – som används av alla, sa Dahlqvist.

När Expressen tar kontakt med The International Football Association Board, det organ som beslutar om spelreglerna för fotboll, bekräftar de inte Dahlqvists konkreta uppgifter, men skriver i ett mejl att de är ”medvetna om att det kan finnas en problematik där” samt att de ”kommer hålla situationen under översyn för att se om någon åtgärd behövs”.

Med andra ord: Om en regeländring ska göras.

– Det är klart att vi skulle välkomna det (en regeländring). Om det fanns något som sa: ”Såhär är det”. Det är kanske något som krävs för att man ska komma runt det, säger den svenska domarbasen Stefan Johannesson.

Upplever ni att det blir mer och mer vanligt att klubbar tar till den här typen av knep?

– Det tycker jag generellt. Det tyckte vi redan förra året. Det är inget nytt för i år. Som domare förstår du, det är ett taktiskt break liksom, men det finns inget du kan göra. Och eftersom de flesta lagen nyttjar det … Man blir bara irriterad när det drabbar en själv, sedan gör man samma grej.

Kim Hellberg igen:

– Det är en viktig del i svensk fotboll att se vad vi ska göra åt det. Sedan, vad kan du göra? Jag skulle kunna tänka mig att man tar ut en spelare. Om målvakten har legat ner, ta ut en spelare en minut då så att det blir lite jobbigt i alla fall.

