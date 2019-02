Det finns många vårtecken att relatera till. Kanske är svenska cupen det säkraste av dem alla för de som älskar svensk fotboll.

Under ett stängt tak på Tele 2-arena klev de regerande mästarna Djurgården in i cupen under söndagen. Med tunga namn som Mohamed Buya Turay, Astrit Ajdarevic, Erik Berg och Fredrik Ulvestad borta kunde inte Djurgården ställa upp med det bästa laget.

Det var Djurgården som inledde matchen bäst och hade en stor del av spelet på Frejs planhalva och i den 9:e minuten fick nyförvärvet Adam Bergmark Wiberg en jättechans men nicken gick rakt på målvakten. I den 22:a minuten fick samma Bergmark Wiberg ett till drömläge precis framför mål, men Frejs målvakt Jonas Olsson stod för en riktigt bra räddning.

Startelvor Djurgården (4-4-3): PK Bråtveit, Elliot Käck, Marcus Danielsson (K), Jacob Une Larsson, Aslak Witry, Kevin Walker, Jesper Karlström, Jonathan Ring, Edward Chilufya, Adam Bergmark Wiberg, Nicklas Bärkroth IK Frej (4-4-2): Jonas Olsson, Amadeus Sögaard, Hjalmar Ekdal, Albin Hultin, Danie Sliper, Mattias Bouvin, Abdul-Halik Hudu, Pedro Ribeiro (K), Moustafa Zeidan, Luca Gerbino Polo, Melvin Frithzell

Walker är målglad

Och efter flera bra lägen för hemmalaget var det så dags. I den 35:e minuten fick Kevin Walker bollen en bra bit utanför straffområdet och tryckte till. Bollen satt säkert i hörnet och 1-0 till Djurgården var ett faktum. Walker är därmed Djurgårdens enda målskytt under försäsongen.

För att efter en pigg start i den andra halvleken av hemmalaget så utökade högerbacken Aslak Witry på till 2-0 i 50:e minuten. Han satte dit en retur på skottet som Chilufya sköt efter ett fint anfall av Djurgården.

Reducering för Frej

I den 59:e minuten reducerade IK Frej efter en misslyckad hemåtpassning av vänsterbacken Elliot Käck. Melvin Frithzell kunde rulla in bollen bakom PK Bråtveit som hamnade på mellanhand.

Frej försökte slita åt sig en kvittering i slutet av matchen. Men Djurgården hade mer eller mindre bra koll och det var närmare 3-1 än 2-2. Hemmalaget höll undan och tog alla tre poäng och fick en bra start på svenska cupen.