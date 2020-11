Real uppges scouta Pekings supertalang

Juni Calafat är mannen bakom värvningen av den norske talangen Martin Ödegaard. Han arbetar som chef för Real Madrids utlandsrekryteringar, men står inte omnämnd någonstans på klubbens hemsida och beskrivs ofta som ”mystisk”.

Nu har Calafat hittat ett nytt framtidsnamn. Den här gången handlar det om Norrköpings Isak Bergmann Johannesson. Enligt källor till Defensa Central, en sajt med fokus på Real Madrid, har rekryteraren rekommenderat 17-åringen för Real efter att ha följt honom sedan en bra tid tillbaka.

Pekat ut drömklubben

Under den allsvenska säsongen har europeiska storklubbar flockats runt Östgötaporten under IFK Norrköpings hemmamatcher. Isak Bergmann Johannesson har varit given i Jens Gustafssons startelva och lockat både scouter från Manchester United och Juventus. Även Liverpools Skandinavien-scout Mads Jörgensen har varit på plats för att få en glimt av talangen.

När SportExpressen pratade med löftet förra månaden avslöjade han vilken klubb som var drömmen.

– Manchester United. Sedan är IFK Norrköping min drömklubb. Men jag bodde i Manchester som liten och tittade på många matcher där.

