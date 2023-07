Vintern 2021 lämnade Rami Kaib Sverige. Sommaren 2023 är han tillbaka. I slutet av juni skrev vänsterbacken på ett kontrakt med Djurgårdens IF. Det sträcker sig över tre och ett halvt år.

När 26-åringen, ståendes på ett soligt Kaknäs, får frågan om hur hans karriärväg tog honom hit just nu blir svaret:

– Det har varit mycket fram och tillbaka. Jag var väl inte helt säker på att jag ville hem till Sverige, men efter mycket snack med min agent landade jag här.

Varför?

– Djurgården visade väl mest intresse och hade en tydlig plan med vad de vill med mig. Jag tyckte att det lät bra. Sedan kände jag att jag ville hamna i en bättre klubb än den jag var i innan.

SC Heerenveen. Det var till den nederländska klubben som Rami Kaib anlände vintern 2021 – och det var från den som han alldeles nyligen flyttade.

– De första ett och ett halvt åren var hur bra som helst. Jag spelade nästintill varje match från start.

Sedan? Klubben bytte tränare, från Johnny Jansen till Kees van Wonderen. Kees verkade inte gilla Rami.

– Jag kände att jag blev lite utfryst. Inte behandlad på det sättet som jag förtjänar.

Kaib: ”De ville inte mitt bästa”

Kaib utvecklar.

– Jag tycker inte att tränarna vi hade då tog hand om mig. Det kändes inte som att de ville mitt bästa utan deras bästa. De ville inte jobba med att utveckla mig utan bara ha mig där som en spelare som de kunde använda om det behövdes. De var inte alls redo att investera sin tid i mig. Så kändes det.

Rami Kaib ger en del konkreta exempel.

– De tyckte att jag var nere på träningarna många gånger – vilket jag inte höll med om. Till slut tryckte jag tillbaka och sa: ”Ni måste också höja er”. ”Hur ni jobbar med mig”. Sedan kom det massa bortförklaringar om att jag var tvungen att vara villig att ta emot deras hjälp. Jag sa att jag aldrig hade varit motvillig med det.

Har du någon aning om varför det blev som det blev?

– Nej. Jag har pratat om det många gånger … Ibland gillar man inte alla människor. Det är så det har känts att det har varit. Det var något störningsmoment där redan från början. Även om tränaren var inne på att han inte hade något emot mig så var det var ganska tydligt. Han petade på ganska mycket saker som inte hade med fotbollen att göra. Till exempel att jag kanske hade fel tröja på mig.

Fel tröja?

– En träningströja och så hade jag klippt armarna. Då fick jag höra det. Det var andra grejer också som han var och petade på.

Kaib fortsätter:

– Man går inte ihop med alla människor, jag köper det, men jag tycker att de kunde ha varit ärliga från början. Så kanske jag hade kunnat hitta en bättre lösning redan då.

Jagades även av AIK och Hammarby

Lämnat i samband med tränarbytet i början av 2022. Nu dröjde det alltså drygt ett år, där Kaib mest fick nöja sig med inhopp, innan ett klubbyte kunde verkställas.

Var det utvecklingen i SC Heerenveen som gjorde att du bestämde dig för att vända hem till Sverige snarare än att hoppa på något annat äventyr ute i Europa?

– Jag ville stanna om det fanns något bra, men under hela juni hittade vi inget som passade mig på det sättet. Då kändes det som att det bästa var att komma hem till Sverige, göra det bra och sedan ta sig ut igen. Så att man får som en liten omstart.

Från svenskt håll var det långtifrån bara Djurgårdens IF som visade intresse. Rivalerna AIK och Hammarby IF var där och högg. Samtal fördes också med IF Elfsborg – klubben som Rami Kaib lämnade 2021.

– Jag har bra kontakt med Stefan Andreasson (klubbchef) och vi hade lite diskussioner. Jag var ändå där i åtta år. Men både han och jag sa att det inte var läge.

Niklas Hult är ju tokgiven på vänsterbacksplatsen i Borås.

Hur var det med AIK och Hammarby IF då?

– Jag vet att min agent sa att det var konkret. Sedan hade jag ingen kontakt med klubbarna så. Men min agent kom fram med förslag som de hade skickat.

Så, det fanns ett konkret intresse?

– Precis.

Varför kände du att Djurgårdens IF var ett bättre alternativ än de andra Stockholmsklubbarna?

– För mig är det … Om man låter serien tala för sig själv. Djurgården har ändå varit framgångsrika de senaste åren. Sportsligt var det här det bästa alternativet. Sedan har jag även hört mycket om att Djurgården är en väldigt familjär klubb och det passar mig bra.

Efter käkbrottet – äter morötter igen

Debuten i Djurgårdens IF:s färger kan komma på måndag. Malmö FF väntar på Tele2 arena. Rami Kaib är spelklar och i hyfsad fysisk form.

– Jag tror att jag orkar 90 minuter, men jag kan hålla en bra nivå fram till 70-75 kanske, säger han och tillägger:

– Malmö hemma hade varit en mäktig debut. Fullsatt och så där. Jag hoppas på att få starta, men jag är bara glad om jag får spela.

Avslutningsvis måste det pratas morötter. I september 2021 fick Kaib rubriker i både svensk och nederländsk press sedan han hade fått ett käkbrott efter att ha ätit en bit av den orangefärgade rotfrukten.

Foto: SHUTTERSTOCK

26-åringen skrattar när historien kommer på tal.

– Det var på träningen typ två dagar innan match som jag fick en armbåge på käken. Jag hade lite ont och kollade med vår läkare. Han sa att det inte borde vara några problem. Första dagen åt jag bara smoothies, men dagen efter matchen stod jag hemma och lagade mat. Jag skar grönsaker och stoppade in den sista, tjocka biten av moroten. Då kände jag bara hur det knakade i hela munnen. Jag lade mig i sängen och mådde skit. När vi kollade upp det så hade jag en fraktur i käken, säger han.

Kaib blev borta i sex veckor och konstaterade, i intervjuer, att han ”kommer vara rädd för morötter i hela livet”. Nu visar det sig dock att han har besegrat rädslan. Rami Kaib äter morötter igen.

– Nu är det som vanligt, ingen fara.

Kommer du ihåg den första moroten du åt efter käkbrottet?

– Ja, det var i Stockholm hos mina släktingar. Men då kom jag på det först efteråt. ”Just fan!”.

