Radulovic hjälte: ”Lite väl sent för mitt hjärta”

Sirius tog tag i matchen och skapade ett par halvchanser men AIK stod emot och första halvleken slutade mållöst. Efter bortalagets bleka insats var det en frustrerad Sebastian Larsson som intervjuades i Discovery Plus.

– Det är en dålig halvlek. Jättedåligt. Vi saknar rörelse, intensitet, kreativitet. Vi saknar allt. Vi kan inte springa och vara tio meter ifrån dem. De är ett bra och skickligt lag med bollen. Nu har vi 45 minuter på oss att ändra på matchbilden, säger Larsson.

Radulovic: ”Nära men vi avgjorde”

I den andra halvleken spelade AIK upp sig en aning, men lyckades inte heller skapa några jättelägen och matchen såg ut att sluta 0-0.

Men i den 89:e matchminuten kom det förlösande ledningsmålet.

Erik Ring skruvade in ett inlägg som Bojan Radulovic nickade in i mål. AIK höll sedan undan och åkte hem till Stockholm med tre poäng. Gnaget har efter 15 spelade matcher 30 poäng, tre bakom serieledare Djurgården och lika många som Malmö FF.

– Det var nära men vi avgjorde. Jag kan inte beskriva mina känslor, det är galet, säger Bojan Radulovic i Discovery Plus.

”Viktigaste är att vi vann”

Radulovic hyllade också AIK:s försvarsinsats.

– Det var en rätt tuff match, men det viktiga var målet och poängen. Det var svårt eftersom Sirius spelade bra fotboll. Vi fajtades hårt i försvaret, de skapade mycket chanser mot oss och vi försvarade oss perfekt. Men det viktigaste är att vi vann.

AIK:s tränare Bartosz Grezelak var mer än nöjd med segern.

– Jag tycker att vi är lite tyngre. Det hängde i luften att vi skulle komma till ett läge och det gjorde vi. Det var lite för sent för mitt hjärta. Kul att en inhoppare kan komma in och förändra till det positiva. - Det har vi haft med oss ett par gånger nu och det ger oss självförtroende, säger AIK:s tränare i Discovery Plus.

Sebastian Larsson sa i halvtidsintervjun att han var missnöjd med energin och AIK:s spel. Bartosz höll till stora delar med sin lagkapten, men inte när det gällde energin.

– Jag tycker inte det är något fel på energin, då får jag ta ”Sebbe” i örat om han sa så. Han hade rätt i att vi behövde höja tempot, men energin och inställningen var det inget fel på, säger Grzelak med ett skratt.

Därför spelade inte Nordfeldt

AIK:s formkurva pekar uppåt och är nu med i toppen.

– Det lilla som saknades är det där självförtroendet. Jag menar att vi har saknat det och att det börjar komma ordentligt nu och att vi börjar tro på att vi kan vara med i minst topp tre.

Grzelak förklarar också varför inte nyförvärvet Kristoffer Nordfeldt spelade från start i dag.

– Jag är Jätteglad att vi fick in honom, vi behöver två målvakter. Nordfeldt ska få tid på sig här och göra en del träningar nu så får vi se.

LÄS MER: Landslagsmålvakt klar för spel i AIK