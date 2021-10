Räddar poäng – med matchens sista spark

Mjällby gästade Norrköping med en anmärkningsvärd förlustfri svit i ryggen, bortsett från plumpen mot IFK Göteborg i senaste omgången.

Det var hemmalaget Norrköping som efter en mållös första halvlek, där båda lagen skapade en del chanser, spräckte nollan genom ett konstmål av succéanfallaren Samuel Adegbenro som i och med sitt mål nätade för femtonde gången i årets allsvenska.

Räddade poäng - med matchens sista spark

Hemmalaget skulle även komma att utöka sin ledning, sedan Jonathan Levi sprungit sig fri på högerkanten för att sedan servera en fristående Christoffer Nyman som mer eller mindre kunde raka in bollen i öppet mål.

Joel Nilsson reducerade för Mjällby bara ett par minuter efter Nymans mål, men trots det såg hemmalaget ut att komma därifrån med en seger.

Då klev Mjällbys anfallare Amin Sarr fram.

Med matchens sista spark lyckades Sarr och Mjällby kvittera när matchklockan precis tickat över nittiofem, och fick därmed med sig en enormt viktig poäng hem till Listerlandet.

– Det är irriterande, det ska inte få hända, säger Christoffer Nyman till Discovery plus.

Mjällby ligger just nu på en tolfteplats i tabellen med fem omgångar kvar att spela, en poäng före Halmstads BK som parkerar på en negativ kvalplats.

– Jag är väldigt glad över att få en sen kvittering. Vi släpper in lite enkla mål och är lite slarviga i försvarsspelet, men vi får in kvitteringen i slutet och det känns väldigt bra att komma härifrån men en poäng, säger poängräddaren Amin Sarr till Discovery plus.

